Dani Mateo da explicaciones ante su prolongada ausencia en ‘El Intermedio’ y ‘Zapeando’

Desde hace unas semanas, no hay ni rastro de Dani Mateo en ninguno de los programas de La Sexta en los que colabora habitualmente. En el aniversario por los 18 años de ‘El Intermedio’, el humorista ya reveló que se encontraba alejado de los platós a causa de un accidente de tráfico. Pero fue el pasado 17 de mayo en ‘Zapeando’ donde confesó por qué su recuperación se está alargando tanto.

Miki Nadal, que sustituye al humorista durante su baja médica, conectó en directo con Mateo el pasado viernes para lanzarle la gran pregunta. «La gente quiere saber», adelantó el presentador en funciones, que daría entonces paso a la explicación más sincera del conductor habitual de ‘Zapeando’.

Dani Mateo se sincera sobre su estado de salud: «No me puedo reír, me duele»

«Estoy fastidiadete porque tuve un pequeño percance con el coche. Me saltó el airbag y me he hecho una pequeña fisurita en el esternón, lo cual no me permite moverme», aclaró Dani Mateo. Y es que, previamente en ‘El Intermedio’, el cómico solo reveló que había estado envuelto en un accidente de coche, pero no ahondó en las secuelas que continúa sufriendo.

Dani Mateo conecta en directo con ‘Zapeando’

Haciendo uso de su habitual sentido del humor, entre broma y broma Mateo advirtió a sus compañeros. «No me puedo reír, que me duele», aseguró el colaborador de ‘El Intermedio’ desde casa. Aún así, continuó explicando su delicada recuperación sin perder el toque cómico. «No me permite moverme, que es algo que no hago ya habitualmente… esto que veis es todo lo que me puedo mover», confesó entre risas en plató.

A su vez, quiso esclarecer todo lo que de verdad ocurrió en el accidente que aún le mantiene alejado de la televisión. «Fue más culpa mía que suya, no fue culpa de la rotonda. Tampoco soy bueno conduciendo», reveló Dani Mateo antes de volver a bromear sobre el tema. «Iba con prisa a ver si llegaba a la orgía de Villarobledo. La moraleja de todo esto es que siempre que vayáis a una orgía, lo planifiquéis con tiempo», aseguró el comunicador.

Tras esta última actualización de su estado de salud, continúa siendo un misterio cuándo podrá reincorporarse a su puesto habitual como colaborador en ‘El Intermedio’ y retomar su labor de presentador en ‘Zapeando’. Por el momento, este lunes 20 de mayo, Miki Nadal continúa al frente del programa en sustitución del humorista.