Los estrenos que llegan del 22 al 31 de diciembre y cierran el año en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Disney+

Ya hemos empezado la cuenta atrás para llegar al final de 2025. Ahora llega el momento de los recopilatorios de lo mejor (y lo peor) del año, hacer balance de cómo han sido estos 365 días en nuestra vida, y por supuesto, ir pensando los propósitos para 2026. Son unas fechas mágicas, unos días especiales que nos hacen replantearnos muchas cosas, ¿verdad? Y, como vamos a pasar mucho tiempo en casa, las plataformas de streaming se han guardado unos cuantos estrenos para que estemos entretenidos, por supuesto. Netflix, HBO MAX, Prime Video o Movistar Plus+ nos traen varios añadidos a sus catálogos y, algunos de ellos, estábamos deseando que llegaran.

Como, por ejemplo, 'Cómo entrenar a tu dragón', la adaptación a acción real del clásico de animación, que llega el día de Navidad a SkyShowtime. Pero, si queremos ver historias de fantasía con niños en aprietos, ahí tenemos la segunda tanda de episodios del final de 'Stranger Things', que ya se va acercando poco a poco a su desenlace definitivo. O la segunda entrega de 'Los Futbolísimos' que, aunque no tiene fantasía, sí nos dará misterio... y hasta un tesoro pirata. Aunque no todo se queda ahí: 'Innato', la nueva serie con Imanol Arias dando vida a un asesino en serie, llega a Netflix; también la temporada 37 (que se dice pronto) de 'Los Simpson', que podremos ver en Disney Plus, o el debut en la dirección de Kate Winslet con su 'Adiós, June'. Un fin de año repleto de historias.

Estrenos en Netflix

Innato

Sinopsis: El thriller cuenta la historia de Sara, una psicóloga que ha dejado atrás un traumático pasado como hija de Félix Garay, un asesino múltiple bautizado en su momento por la prensa como “el asesino del gasoil”. Hoy, la vida idílica que Sara ha construido, junto a su marido Aitor y su hijo adolescente Sebas, se tambalea cuando Félix es liberado de prisión, coincidiendo con una nueva ola de crímenes que parecen replicar los asesinatos perpetrados 25 años atrás.

Sara, que lleva años mintiendo a su familia sobre su pasado, tratará de colaborar con la policía para esclarecer el caso... sin saber que su hijo Sebas ha averiguado por su cuenta la verdad sobre su abuelo y hace tiempo que está obsesionado con su historia. El mundo de Sara se desmorona cuando sospecha que, esta vez, no es su padre sino su propio hijo quien puede estar detrás de lo sucedido.

La nueva serie creada por Fran Carballal ('Cicatriz', 'Una vida menos en Canarias') y Enrique Lojo ('En Fin') se trata de un thriller que busca dar una vuelta de tuerca a este tipo de historias, presentando a un protagonista directamente relacionada con un asesino en serie, recordándonos a los típicos true crime que tan bien se le dan a Netflix. Eso sí, esta vez con firma española.

Pero lo importante no solo es la premisa y el equipo detrás (César Benítez, Emilio Amaré, Álvaro Benítez, Fran Carballal, Dan March y Carrie Stein son los productores ejecutivos de la serie), sino los protagonistas. Porque 'Innato' estará protagonizado por Elena Anaya, dando vida a Sara. E Imanol Arias,que interpretará a su abuelo, Félix Garay, el conocido como 'asesino del gasoil'. Estos dos librarán una lucha interpretativa sin cuartel. Y estarán dirigidos por Inma Torrente ('Valeria', 'Desaparecidos') y Lino Escalera('Élite', 'Alta Mar').

"Es maravilloso tener la oportunidad de trabajar de nuevo con Netflix, que una vez más confía en nosotros sumándose a nuestro proyecto. Contar con Dynamic Television en el equipo de 'Innato' supone una importante contribución a la calidad y visibilidad global del proyecto", comentó el productor de la serie César Benítez. Estamos encantados de que hayan reconocido el potencial internacional de la serie. Confiamos en que su fuerza de distribución y su posición privilegiada en el mercado puedan llevarla a audiencias globales".

Fecha de estreno: 23 de diciembre

Adiós, June

Sinopsis: Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la vida de cuatro hermanos —y de su exasperante padre— da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre. Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, June, con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con un humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor.

Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall, Helen Mirren, Stephen Merchant o Jeremy Swift acompañan a Kate Winslet en su debut como directora (además de protagonista) de este dramedia navideño que llega a Netflix justo por Nochebuena. Aunque tendrá un estreno limitado en cines, eso solo será en Estados Unidos y Reino Unido. Pero es que una de las cosas más interesantes es que el guion es obra de su hijo, Joe Anders. "Joe sentía que 'la gente pensará que solo he conseguido esto porque eres mi madre', y yo no dejaba de decirle: 'si el guion es una mierda, sí. Pero no lo es'", contó la actriz en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Kate Winslet es, sin duda, una de las mejores actrices de su generación. Ha sido nominada a 7 Premios Oscar (ganando uno de ellos por 'El lector'), y 14 Globos de Oro (ganando 4 veces, 2 el mismo año). Y además es buena noticia que regrese al mundo de las películas navideñas. Suya es 'The Holiday', una de esas obligatorias para ver todos los diciembres.

Fecha de estreno: 24 de diciembre

Stranger Things (Temporada 5, Volumen 2)

Sinopsis: (aún no ha sido desvelada)

Vale. Han sido tres años de espera. Y los cuatro primeros episodios han funcionado bien. Por supuesto. El fandom de 'Stranger Things' es enorme. Pero las críticas coinciden en que hay demasiado caos narrativo, reciclaje de tramas, y demasiados personajes protagonistas. La magia de las primeras temporadas se ha desvanecido, y todo parece un parque de atracciones con muchofan service, echando hacia atrás momentos que ya parecían resueltos. Los hermanos Duffer han prometido que, en esta segunda tanda de episodios, se responderán todas las preguntas sobre el mundo Del Revés. ¿Será verdad por fin? ¿Tendremos ya respuestas? Habrá que esperar al 26 de diciembre para ver tres nuevos capítulos... y al 1 de enero para ver el gran final.

Fecha de estreno: 26 de diciembre

Estrenos en Prime Video

Atasco (Temporada 3)

Sinopsis: ¿Qué hay más navideño que un gran atasco? Una abuela rebelde, un profesor tiquismiquis, una modelo vengativa, un rockero dado por muerto... La noche del 22 de diciembre ocurren aventuras sorprendentes, cómicas y emotivas sobre el asfalto.

La serie de 'Atasco' se ha convertido en una de las más divertidas propuestas de la plataforma de Amazon. Creada y dirigida por Rodrigo Sopeña, nos trae su tercera temporada... centrada en un atasco en pleno 22 de diciembre, a solo dos días de Nochebuena. ¿Y hay días más caóticos que todos los que se acercan a la gran fecha del año? En esta temporada, el reparto de famosos es simplemente espectacular. Atención a los nombres: Lolita Flores, Leo Harlem, Clara Lago, Salva Reina, Carlos Chamarro, Mélani Olivares, Dafne Fernández, Carlos Santos, Bárbara Santa-Cruz, Fran Perea, María Adánez, Luis Callejo, Mariam Hernández, Alejo Sauras, Llum Barrera, Carlos Hipólito y María Galiana... Incluso un cameo de Ramoncín.

Seis episodios que tienen lugar el día del sorteo de la lotería de Navidad. Enredos, coincidencias imposibles y encuentros inesperados que se suceden en una noche donde todo puede pasar.

Fecha de estreno: 22 de diciembre

Fritos a balazos

Sinopsis: Un expolicía y padre de familia, que ha trabajado en secreto para la mafia, ve su vida y la de los suyos amenazada. Cuando un nuevo jefe en la banda se hace con el poder, tendrá una noche para sacarlos de la ciudad.

Kevin James, que sobre todo ha destacado por sus papeles de comedia, se mete de lleno en este thriller dramático con un toque trash muy interesante, junto a Christina Ricci, la eterna Miércoles Addams antes de que llegara Jenna Ortega. Dirigida por Edward Drake, se trata de una buena película de acción repleta de tiros por doquier. Y cuando decimos repleta, queremos decir REPLETA. Eso sí, qué bien que Ricci esté teniendo una nueva época en la que podamos verla en diferentes proyectos. Una de las actrices más interesantes de los 90, injustamente olvidada, pero que se resiste a desaparecer. La película es una suerte de 'John Wick' pero sin el carisma brutal de Keanu Reeves.

Fecha de estreno: 26 de diciembre

Strangers. Capítulo 2

Sinopsis: De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.

Ha llovido mucho desde que se estrenara 'Los Extraños' e iniciara todo un subgénero del cine de terror como es el de home invasion. Con Liv Tyler como protagonista, se convirtió en una película de culto, y dio lugar a una secuela bastante peor, y a una nueva trilogía que busca ampliar todo el universo en torno a lo creado en la primera entrega.'Strangers: Capítulo 1' funcionó bien en taquilla, repitiendo la fórmula pero cambiando algo en su final: la protagonista sobrevive. En esta segunda entrega, seguimos a la protagonista tratando de huir a través de un pueblo en el que parece que todo el mundo está en su contra. Una propuesta diferente, y que no deja respiro, firmada por Renny Harlin.

Fecha de estreno: 28 de diciembre

Estrenos en Movistar Plus+

Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata

Sinopsis: Pakete y sus compañeros del Soto Alto FC forman una pandilla inseparable, pero el pacto de Los Futbolísimos peligra: una estafa inmobiliaria les ha dejado sin campo donde jugar y a su pueblo sumido en la ruina. Para seguir en la liga intercentros tendrán que ganar al equipo de Los Justos, unos rivales especialmente complicados, con una capitana un tanto “pirata” que les meterá en más de un lío: Se verán involucrados en el robo a un banco y el padre de Pakete verá peligrar su trabajo de policía. Para superar todo esto, Los Futbolísimos tendrán que agudizar su ingenio y permanecer más unidos que nunca…

Si hay un fenómeno literario en España en los últimos años en el terreno infantil, ese es, sin lugar a dudas, la saga de ‘Los futbolísimos’ creada por Roberto Santiago. Con 29 números publicados hasta la fecha (el último en diciembre de 2025), es una saga que no deja de crecer y que cuenta con miles de fans entre los más pequeños. Era cuestión de tiempo que llegara el mundo audiovisual y quisiera adaptarlo. Y ahora llega una nueva entrega (estrenada en cines este 2025) que podremos ver en Movistar Plus+. Es cierto que, quizá, todo esto habría funcionado mejor en una serie, animada o de acción real. Porque teniendo en cuenta lo que vende en libros, la saga en cine no está haciendo la taquilla esperada.

De todos modos, las películas dirigidas por Miguel Ángel Lamata siguen siendo cine familiar de calidad, y eso siempre es de celebrar. Esta secuela recuerda un poco al clásico de los 80 ‘Los Goonies’ ya que la pandilla futbolera se enfrenta ahora al misterio de un tesoro pirata. La nueva entrega presenta nuevos jóvenes actores, con Nicolás Rodicio como Pakete y Cosette Silguero como Helena, mientras que en el elenco adulto destacan Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruiz y Miguel Ángel Muñoz.

Fecha de estreno: 22 de diciembre

The Chosen (Los Elegidos) (Temporada 5)

Sinopsis: La mesa está puesta. La gente de Israel da la bienvenida a Jesús como rey mientras sus discípulos esperan su coronación. Pero, en lugar de enfrentarse a Roma, da la vuelta en el festival religioso judío. Con su poder amenazado, los líderes religiosos y políticos del país harán lo que puedan para asegurar que este banquete pascual sea el último de Jesús.

'The Chosen' es uno de los éxitos más sorprendentes de los últimos años, repasando toda la vida de Jesucristo y sus apóstoles. Y es que tiene un Récord Guinness en su haber: es la serie de streaming más traducida de todos los tiempos. Concretamente, ha sido traducida a más de 50 idiomas y doblada en más de 30. Y ojo, que el objetivo de los productores es que se llegue a la cifra de 600 idiomas, para que cualquiera en el planeta pueda disfrutar de esta historia en su lengua materna. En esta 5ª temporada llegamos a La última cena, y todo el reparto repite con sus personajes. Shahar Isaac como Pedro, Jonathan Roumiecomo Jesús, Paras Patel como Mateo, Noah James como Andrés, George H. Xanthiscomo Juan, Abe Bueno-Jallad como Santiago el mayor, Giavani Cairo como Judas Tadeo, Jordan Walker Ross como Santiago el menor, Joey Vahedi como Tomás, Reza Diako como Felipe, Austin Reed Alleman como Bartolomé, Alaa Safi como Simón el zelote y Luke Dimyan como Judas Iscariote.

Ya se pudo ver en cines, y también en la plataforma de streaming de Acontra+, y por fin llega a Movistar Plus+. "Estamos viendo personas en todo el mundo que nos dicen: 'Conozco más a Jesús. Amo más a Jesús. Estoy leyendo mi Biblia más que nunca gracias al programa'", confesó Dallas Jenkins, su creador, en una entrevista para CBN News.

Fecha de estreno: 22 de diciembre

Una película de Minecraft

Sinopsis: Bienvenido al mundo de Minecraft, donde la creatividad no sólo ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia. Cuatro inadaptados, Garrett "El Basurero" Garrison, Henry, Natalie y Dawn, se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación.

La crítica la destrozó. Pero la taquilla la encumbró. Actualmente es la segunda película más taquillera del año (solo por detrás de la china 'Ne Zha 2'), con más de 900 millones de dólares. Protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, nos adentra en el mundo del videojuego de 'Minecraft', muy en el estilo de las últimas entregas de 'Jumanji'. Y aunque todo es bastante caótico e hiperbólico, su humor funciona, y conectó con los niños de una forma perfecta. "Hay tanta violencia, guerra y odio. Y eso es lo que me encanta de esta película: hay mucho amor y mucha creatividad. También hay algo de ira y violencia, pero al final se trata de amistad y de trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor". Así habló de la película en The Hollywood Reporter su protagonista Jack Black.

Fecha de estreno: 25 de diciembre

El talento

Sinopsis: En una lujosa fiesta de la alta sociedad, Elsa, una estudiante de violonchelo con mucho talento, celebra el aniversario de su amiga Idoia. Rodeada de glamour y promesas de éxito, su noche da un giro inesperado cuando recibe una llamada de su madre. Lo que su madre le pide pone a Elsa en una encrucijada: tiene la posibilidad de sacrificarse para asegurar su futuro, pero a costa de su propia dignidad. Entre la música, el privilegio y la moral, Elsa deberá decidir quién es y hasta dónde está dispuesta a llegar.

'El talento', dirigida por Polo Menárguez y producida por Reposado SL y The Mediapro Studio, se trata de una libre adaptación de 'La señorita Else', la obra escrita en 1924 por Arthur Schnitzler (autor del clásico de culto 'Eyes Wide Shut', dirigido por Stanley Kubrick, y con Tom Cruise y Nicole Kidman como protagonistas). Con guion a cuatro manos entre Menárguez y Fernando León de Aranoa, que también produce, se trata de un thriller dramático repleto de giros, y con una interpretación sobresaliente de Ester Expósito.

"He tenido la suerte y el privilegio de poder elegir. Quiero construir una carrera que, cuando mire atrás dentro de unos años cuando en unos años, diga: 'Cada proyecto lo hice por algo'", explicó Expósito en una entrevista para Fotogramas. "Independientemente de cómo resulten después, quiero hacer proyectos que me motiven, que me muevan, que me interesen, que me inspiren de alguna manera u otra, no. Y entonces todo lo que no sea eso, si tengo el privilegio de poder decir que no, lo hago. Es fundamental saber decir que no. Es más importante decir no que decir sí".

Fecha de estreno: 28 de diciembre

Estrenos en Disney Plus

Los Simpson (Temporada 37)

"They'll never stop 'The Simpsons'". Esa canción de uno de los capítulos de la serie se sigue cumpliendo año tras año. La ficción creada por Matt Groening cambió el panorama audiovisual por completo, y este año anunciaron que renovaban, por ahora, hasta la temporada 40. Increíble pero cierto. Y no solo eso, sino que se está preparando una nueva película, veinte años después del estreno de la primera en 2007. Esta nueva temporada está teniendo buena aceptación porque, desde hace algunos años, la calidad ha cambiado y gracias a Disney Plus, la gente ha vuelto a creer en 'Los Simpson'. Aunque ojo, los 22 episodios se verán reducidos en próximas temporadas (y este año cumplen 800 episodios).

"Solíamos hacer 22 [episodios] al año. Durante las próximas cuatro temporadas, haremos 17 al año. Quince se estrenarán en Estados Unidos en Fox, y luego dos en exclusiva en Disney+. Sigue siendo un trabajo a tiempo completo", explicó Matt Selman, showrunner de la serie, en una entrevista para Variety.

Fecha de estreno: 25 de diciembre

Estrenos en SkyShowtime

Cómo entrenar a tu dragón

Sinopsis: En la escarpada Isla Mema, donde vikingos y dragones han mantenido una amarga enemistad durante generaciones, Hipo es un muchacho diferente a los demás. El ingenioso y subestimado hijo del jefe Estoico el Inmenso desafía siglos de tradición haciéndose amigo de Desdentao, un temido dragón Furia Nocturna. Su insospechado vínculo desvelará la verdadera naturaleza de los dragones, poniendo a prueba los cimientos de la sociedad vikinga.

En compañía de la feroz y ambiciosa Astrid y Bocón, el estrafalario herrero del pueblo, Hipo planta cara a un mundo dividido por el miedo y la incomprensión. Pero cuando surge una ancestral amenaza que pone en peligro tanto a vikingos como a dragones, la amistad de Hipo con Desdentao se convertirá en la clave para forjar un nuevo futuro. Juntos, deberán recorrer la delicada senda hacia la paz, volando más allá de los límites de sus mundos y redefiniendo para siempre el significado de ser un héroe y un líder.

¿Quién no ha visto 'Cómo entrenar a tu dragón' a estas alturas? La historia de Hipo y Desdentao, con una trilogía perfecta en animación, es uno de esos clásicos modernos del cine, con Dreamworks en los manos. Muchos criticaron su adaptación a acción real cuando se anunció el proyecto. Pero cuando Dean DeBlois, creador de la saga, se unió como director, las antorchas se fueron apagando. Porque quién mejor que el padre de la historia para adaptarla y llevarla a buen puerto. Y ese fue el resultado, porque esta película venera el material original, y aunque no aporta nada nuevo, es un brillante añadido a la saga, con un Mason Thames perfecto para dar vida a Hipo.

"Tenía que encontrar un punto medio en el que mantuviera todo lo que el mundo adora de él, pero al mismo tiempo reinterpretarlo", explicó Mason Thames en una entrevista para eCartelera. "Por supuesto que podía hacer la voz, pero me parecía una imitación barata. Hablé mucho con [el director] Dean DeBlois al respecto. Encontramos una zona intermedia en la que pudiera decir un par de palabras que sonaran a Hipo".

Fecha de estreno: 25 de diciembre

