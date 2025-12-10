10 películas de estreno que llegan el fin de semana del 19 al 21 de diciembre a Netflix, Prime Video, Movistar+ o HBO Max

¿Estamos preparados para Nochebuena y Navidad? Porque ya las tenemos a la vuelta de la esquina. De hecho, este es el último fin de semana antes de la locura de las cenas familiares. Y hay que estar mentalizados, porque si no, puede que no sobrevivamos a tal cantidad de peleas, comida y muchos regalos. Las plataformas de streaming, para hacérnoslo un poco más llevadero, nos traen un buen puñado de estrenos para estas fiestas. Desde Netflix hasta Filmin, todas se han preparado para darnos lo mejor, y es que este fin de semana está repleto de títulos que nos van a encantar.

Empezando por '10Dance', un drama romántico japonés centrado en el mundo del baile y con el añadido de ser una historia queer entre dos hombres. ¿Estará apostando este nuevo año que viene por tramas más diversas y globales? En otro estilo, también llega a Netflix una de esas películas de cine español que no funcionan muy bien en taquilla pero que luego viven una segunda vida en el streaming. Estamos hablando de 'El asesino de los caprichos', protagonizada por Maribel Verdú. No es la única cinta con firma española que nos llega este fin de semana, porque ahí tenemos 'La sospecha de Sofía', nueva película de Imanol Uribe, con Alex González como protagonista; o 'Los Muértimer', cine familiar de aventuras que llega a Movistar Plus+.

También nos llega el desenlace tan esperado de la saga de 'Misión: Imposible', con la despedida de Tom Cruise del personaje de Ethan Hunt; o la sorpresa del cine de terror de este año, 'Good boy', con un perro tratando de proteger a su amo de entes sobrenaturales. Y, por si no os parece suficiente, HBO MAX estrena 'Una batalla tras otra', la película favorita para la temporada de premios.

10Dance

Sinopsis: Dos expertos bailarines, Shinya Sugiki y Shinya Suzuki, se proponen dominar mutuamente sus estilos para una prestigiosa competición, pero viejas rivalidades y un posible romance complican su asociación.

Protagonizado por Ryoma Takeuchi y Keita Machida ('Alice in Borderland'), por fin llega la esperada adaptación del BL (boys love) homónimo, que marca una nueva tendencia en plataformas. Y esperemos, por supuesto, que se mantenga: historias protagonizadas por personajes LGTBI+. Que Netflix adapte un manga tan popular (obra de Satoh Inoue), es una muy buena noticia. Al igual que ya hiciera con el k-drama, el gigante del streaming tiene entre manos la posibilidad de dar a conocer este tipo de historias en el mundo entero. El BL es uno de los géneros más vendidos en Japón, pero también en España funciona muy bien.

Este manga sigue, a día de hoy, en publicación, con ya siete volúmenes a sus espaldas, además de edición en inglés a través de Kodansha Comics.

Plataforma: Netflix

El asesino de los caprichos

Sinopsis: Dos policías siguen la pista de un misterioso asesino en serie que escoge a sus víctimas entre la clase adinerada de Madrid y reproduce con sus cadáveres las escenas de los caprichos de Goya.

Gerardo Herrero es un director siempre competente y con algo que decir. Presidente de la Academia de Cine en 1994, y director de películas como 'Territorio Comanche' o 'Malena es un nombre de tango', sus historias suelen funcionar muy bien. En este caso, tenemos un thriller al más puro estilo 'Se7en', de David Fincher, pero con Maribel Verdú como protagonista, acompañada de Aura Garrido. Una historia que se centra en un asesino que toma como base para sus crímenes los famosos 'caprichos de Goya'. Un buen punto de partida, ¿verdad?

"Nos preguntamos por qué este tipo de personajes tiene este carácter, pero es que son mujeres que viven, por encima de todo, en un mundo de hombres donde no pueden entender que una mujer joven sea la que manda", comentó Verdú en una entrevista en el programa De Pe a Pa. Pero la historia no solo se queda en el extraño mundo de ese asesino en serie, sino también se mete de lleno en el mundo del arte de lujo. "Trata del mundo del arte, de cómo funciona el negocio, de los coleccionistas, de sus intermediarios, de lo que esconden debajo de las alfombras los vendedores de arte y de la avaricia de ellos y de los coleccionistas", comentó Gerardo Herrero en el mismo programa de RNE.

Plataforma: Netflix

Hombres de guerra

Sinopsis: Gunner, un soldado de las fuerzas especiales que ha sido testigo del lado más oscuro del país y del combate, se ve obligado a volver al campo de batalla para salvar a su sobrina, que está retenida en Sudamérica. A medida que la lucha se intensifica, Gunner y su equipo descubren que la desaparición de la sobrina forma parte de una operación privada corrupta que les toca demasiado de cerca.

De producción puertorriqueña, 'Hombres de guerra' ('Long gone heroes' en su idioma original) cuenta en su reparto con Frank Grillo, Josh Hutcherson, Eden Brolin, Mekhi Phifer, Melissa Leo y Andy García. Vamos, un reparto de lujo. John Swab es el encargado de la dirección, que últimamente se ha especializado en películas de acción, aunque esta es la más grande de su filmografía hasta la fecha. "La película ha sido un viaje interesante. Conseguí que mi colega John Swab, con quien he hecho cinco películas, la dirigiera y entrara a arreglar el guion, porque estaba un poco deslavazado. Estábamos en Puerto Rico rodando la película y, de repente, se paró todo por un problema de dinero, y no sabíamos qué iba a pasar", explicó Frank Grillo en una entrevista para Screen Rant. "Cuatro o cinco meses después, nos llamaron para decirnos que el proyecto volvía a ponerse en marcha, pero esta vez en Colombia. Así que fuimos allí y, de alguna manera, terminamos de ensamblar la película como pudimos. Y esto demuestra lo increíble que es este tipo como director"

Plataforma: Prime Video

La sospecha de Sofía

Sinopsis: La vida de Sofía y Daniel parece encaminarse hacia una felicidad tranquila hasta que Daniel recibe una misteriosa invitación para conocer a su madre biológica en el Berlín Oriental de la Guerra Fría. Lo que él desconoce es que aceptar esa llamada lo arrastrará a un peligroso plan de la KGB para establecer una base secreta en la España franquista, un complot en el que su gemelo, Klaus, desempeña un papel decisivo.

Aura Garrido y Álex González son los protagonistas de esta nueva película dirigida por Imanol Uribe. Una historia de espías entre Madrid y Berlín en plena Guerra Fría. "'La sospecha de Sofía' es un proyecto que me interesa y apasiona" comentó Uribe en una nota de prensa sobre la película. "La acción de la película transcurre entre dos hitos fundamentales de la historia europea del siglo XX sin los cuales no se entendería nuestro presente. Me refiero a los sucesos de Mayo del 68 en París, que luego se contagiaron a todo el continente y, por supuesto la caída del muro de Berlín que cambió radicalmente el mapa político europeo y el orden mundial". Se trata de una producción de Jose Frade Producciones cinematográficas con la participación de RTVE, Telemadrid, Prime Video, y el ICAA. Y, tras su paso por cines, llega en exclusiva a Prime Video.

Lo interesante además de la propuesta es que Álex González da vida a dos hermanos gemelos, Daniel y Klaus. "Hacer algo por primera vez te pone en un estado de alerta, de efervescencia, de sentirte vivo y aprendiz otra vez", comentó el actor en una entrevista para Levante. Es el regreso de González a series de streaming tras su interesante 'Desde el mañana' para Disney Plus.

Plataforma: Prime Video

Los Muértimer

Sinopsis: Nico es un chaval de quince años inteligente e introvertido que sufre acoso escolar porque sus padres son propietarios de la única funeraria del pueblo. Con la esperanza de conseguir un amigo, participa en un programa de intercambio cultural. Sólo hay un problema: el chico de intercambio resulta ser una chica, Gabrielle, una francesa de espíritu desafiante acostumbrada a todo menos a vivir rodeada de muertos. Cuando Pol, el tallista de lápidas, les cuenta una de las muchas historias misteriosas que oculta el cementerio, deciden investigar. El hallazgo de un cadáver y unas joyas robadas va más allá de lo que esperaban.

'Los Muértimer' se estrenó este pasado verano y, desde luego, fue un soplo de aire fresco para nuestro cine familiar. Al menos se aleja un poco de la fórmula de 'Padre no hay más que uno', repetida hasta la saciedad. Más cercana a la adaptación de 'Zipi y Zape', o incluso a los clásicos cuentos de Enyd Blyton y 'Los Cinco'. Esta película es una historia de aventuras familiar al uso, y funciona muy bien. Se toma en serio, tiene un humor blanco pero con buenos golpes, y un misterio que engancha. Álvaro Fernández Armero dirige con buena mano a los jóvenes actores Diego Montejo o Iratxe Emparan. Además de actores más veteranos como Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez o Belén Rueda.

La película se basa en la trilogía homónima creada por la ilustradora francesa Léa Mazé. No solo se mete de lleno en ese humor negro y terrorífico burtoniano, con incluso referencias al episodio de Los Simpson 'La niña que dormía demasiado poco', sino también habla sobre el acoso escolar, o los problemas de sentirte como un pez fuera del agua. "Me atrapó la forma en la que contaba la relación entre los niños y sus padres, los conflictos intergeneracionales… y cómo se normalizaba la muerte en esa familia. Era un universo muy singular", contó su director en una entrevista para Telecinco.

Plataforma: Movistar Plus+

The Alto Knights

Sinopsis: La película sigue a dos de los jefes del crimen organizado más notorios de Nueva York, Frank Costello (De Niro) y Vito Genovese (De Niro), en su pugna por el control de las calles de la ciudad. Tras haber sido los mejores amigos, unos celos mezquinos y una serie de traiciones les llevan a una colisión mortal que cambiará la forma de la Mafia (y de América) para siempre.

Robert De Niro por partida doble. ¿Qué podría salir mal? Pues esta película sobre mafiosos dirigida por Barry Levinson fue uno de los fracasos de taquilla más sonados del año pasado. Es decir, recaudó 9,6 millones de dólares de un presupuesto de más de 50. Y eso que, para el veterano actor, "sienta genial seguir teniendo nuevos retos con 81 años". Así lo admitió en una entrevista para eCartelera. Pero claro, hay que tener buenos números en taquilla para poder seguir experimentando.

Y, pese a haber sido un gran fracaso, eso no detiene a Robert De Niro ni mucho menos. Así lo dijo para Fotogramas. "Bueno, ¿y qué haría? Tengo muchas cosas. Tengo hijos pequeños. Simplemente no tengo tiempo para eso. Tengo suficiente tiempo para relajarme de vez en cuando, pero no quiero... La jubilación significa muchas cosas para diferentes personas, y yo estoy bien así".

Plataforma: Movistar Plus+

Una Navidad diferente

Sinopsis: Una estrella de acción de Hollywood con un ego exagerado se ve sorprendida por la abrupta cancelación de su icónica franquicia de acción. Con su carrera en caída libre, se dirige a Inglaterra con la esperanza de conseguir un papel en el West End, pero en su lugar se encuentra interpretando un papel en el desfile de Navidad de un pequeño pueblo inglés.

A todos nos gusta una buena película navideña, y más aún si cuenta con intérpretes de la talla de Kiefer Sutherland o Rebel Wilson. Nunca pensamos que veríamos a estos dos en una misma historia, ¿verdad? Pues es lo que ha conseguido Chris Foggins, el director de 'Una Navidad diferente' ('Tinsel Town' en el inglés original). Pero es que además cuenta con el debut de Theodora Rose 'Teddy' Williams, hija de Robbie Williams. "Es una situación muy extraña exponer a tu hija públicamente, pero solo quiero que la gente vea lo que yo todos los días: lo amable, compasiva y empática que es", comentó el artista a Press Association. ¿La película? Repleta de clichés navideños. Así que perfecta para esta época. Lejos ha quedado el Sutherland que nos daba tan buenas tardes con su serie '24' y su mítico Jack Bauer. Pero hay vida más allá de eso, y Kiefer Sutherland vuelve a demostrar que es capaz de solventar cualquier reto que se le ponga por delante.

Plataforma: Movistar Plus+

Una batalla tras otra

Sinopsis: Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar...

Lo nuevo de Paul Thomas Anderson ha tambaleado los cimientos del Hollywood de este año. Basándose en una novela del inclasificable Thomas Pynchon, Anderson ha vuelto a su mejor forma, con una película repleta de cinismo y crítica política, que puede perfectamente servir como una lectura de nuestra sociedad actual. Con Leonardo DiCaprio en cabeza, 'Una batalla tras otra' es la gran favorita para todos los premios de la temporada. De hecho, parte con el mayor número de nominaciones en los Globos de Oro.

"Más de lo que me gustaría admitir —es un poco vergonzoso. Pensé en hacerlo después de 'El hilo fantasma', y ya había hablado con Leo en ese entonces… pero no lograba encontrar a alguien para interpretar a [la hija] Willa. Luego me obsesioné con hacer 'Licorice Pizza', porque los chicos que conocía en ese momento tenían la edad perfecta para esa historia", comentó Anderson en una en una entrevista para Rolling Stone. "Eventualmente, mi productor y asistente de dirección, Adam Somner, me dijo: 'Bien, ya basta, es momento de hacer esta película'. Sabes, por mucho que haya tardado, tardó lo que tenía que tardar. Siento que la espera valió la pena".

Plataforma: HBO MAX

Good boy

Sinopsis: Un perro se muda a una casa rural con su dueño Todd. Allí percibe fuerzas sobrenaturales que acechan en las sombras. Mientras esas oscuras entidades amenazan a su compañero humano, el valiente perro debe luchar para proteger a quien más quiere.

'Good Boy, el debut como director de Ben Leonberg, fue una de las grandes sorpresas de este pasado 2025 en el género del terror. Porque ya solo su premisa es original y diferente: una película de miedo contada desde el punto de vista del perro de la familia. 'Good boy' tuvo su estreno mundial en el South by Southwest (SXSW) de marzo, donde el protagonista canino Indy ganó el primer 'Howl of Fame Award' de la historia del festival, un galardón pensado para reconocer una actuación animal memorable.

Cuando se lanzó el primer tráiler el pasado 18 de agosto, la película experimentó un impacto viral inmediato que acumuló más de un millón de visualizaciones en apenas 24 horas. Esta extraordinaria acogida llevó a IFC Films a cambiar radicalmente su estrategia, pasando de un estreno limitado a una distribución amplia en cines. El dato más revelador del impacto cultural de la película es el aumento del 2000% en las búsquedas en Google de la frase "¿muere el perro al final?" tras el lanzamiento del tráiler. Algo increíblemente impactante, y que demuestra no solo la simpatía que sentimos por los animales en las películas, sino que este tipo de situaciones ayudan a viralizar siempre una historia, mucho más allá de gastarse millones en promoción.

Plataforma: Filmin

Misión: Imposible - Sentencia final

Sinopsis: El agente Ethan Hunt continúa su misión de impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA conocido como 'la Entidad'.

Tom Cruise es una leyenda viva del cine. No hay nada que diga más la palabra Hollywood que este actor. Uno de los pocos que quedan del llamado star system y que, continuamente, está luchando por el cine, y porque siga siendo relevante en la sociedad actual. Su saga de 'Misión Imposible' lleva con nosotros treinta años (desde 2025) y su Ethan Hunt ya es un clásico del cine de acción (y del cine en general). Pese a que sus dos últimas entregas no hayan tenido el recorrido esperado en taquilla, la crítica y el público las aplaudió. Muy merecidamente. Porque Cruise se deja la piel, a veces literalmente, para darnos las mejores historias posibles.

"Como es la culminación de toda la saga, el público verá a Ethan desde el principio y lo entenderá de una forma totalmente distinta. Así es 'Misión Imposible' y así es el cine", comentó el actor para el medio Decine21. "En eso consiste vivir la vida. Puedes prepararte para todo, y cuanto más preparado estés, mejor podrás hacer frente a los obstáculos que podrían hacer que las cosas descarrilaran. Pero también hay que tener confianza para apartarse del plan. No son cosas que me preocupen. Te dices: 'Vale, ¿cómo puedo convertir esto en una oportunidad? ¿Qué podemos hacer con esto para que todo encaje y haya un hilo conductor?".

Plataforma: SkyShowtime