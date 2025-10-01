Estos son los 58 estrenos que llegan en el mes de octubre a Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, HBO Max...

Octubre ya está aquí. Si lo echabais de menos, ya podéis descansar tranquilos. La spooky season ha vuelto. Es hora de decorar la casa de Halloween y ver películas de terror como si fuera una especie de calendario de adviento. Pero ojo, no solo hay que ver cosas de miedo, sino todas las series que llegan este mes de octubre a las plataformas de streaming... porque son muchas, avisamos. Ya desde el comienzo, con 'Animal', la comedia rodeada de animales que protagoniza Luis Zahera, o 'Monstruo: la historia de Ed Gein', ambas de Netfliz. O en el final del mes, con la segunda temporada de la serie de animación más irreverente, 'Hotel Hazbin', en Prime Video, y los esperados nuevos episodios de 'Respira', también en Netflix.

¿Entre medias? Entre medias tenemos de todo: la temporada final de uno de los anime más famosos de la historia, 'My Hero Academia'; 'La suerte', la nueva serie de Ricardo Gómez; 'Nails', con Cristina Castaño para SkyShowtime; el regreso del payaso más terrorífico del cine, Pennywise, en la serie 'IT: Bienvenidos a Derry' que estrena HBO MAX, o el documental de Victoria Beckham para Netflix. Y esos títulos son solo algunos de los destacados de este mes de octubre, que llega con mucha fuerza, y repleto de estrenos. ¿Te los vas a perder? ¿O vas a apuntarlos todos?

Animal

Sinopsis: Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego sin dinero, se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda-boutique para mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), y pasa de cuidar animales en el campo a vender caprichos para perros mimados. Tendrá que aprender a adaptarse y descubrirá que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

Estructura sobre una idea original de Víctor García León, 'Animal' se ha rodado íntegramente en Galicia y la historia se desarrolla en un entorno rural ficticio, en el pueblo de Topomorto. Junto a Zahera y Caraballo completan el reparto Carmen Ruiz ('Yo soy Bea') y Antonio Durán ‘Morris’, muy popular en Galicia gracias a títulos como 'Fariña', además de Raquel Nogueira, Nacho Pena, Fer Fraga y Adrián Viador, rostros habituales de la ficción gallega. Una comedia costumbrista de 6 episodios, a las que tan poco acostumbramos últimamente.

Pero que podría recordar a 'Doctor Mateo' o a esas ficciones británicas como 'Todas las criaturas grandes y pequeñas'. Luis Zahera cambia completamente de registro tras sus papeles en 'As bestas' o 'Entrevías', y demuestra una vez más su preocupación por los animales. "Prefiero que se trate a los animales como a bebés antes que volver a la crueldad", afirmó en una entrevista para ABC.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 3 de octubre

Zoomers

Sinopsis: Zoomers sigue la vida de Javi, joven de 18 años que, tras una tragedia personal, mira el mundo de una forma única. Además de él, conoceremos a un diverso grupo de estudiantes que descubrirán cómo navegar los retos que les plantea su llegada a la Universidad: nuevas amistades, situaciones incómodas, el amor o el sexo mientras conviven en el agitado entorno de un Colegio Mayor.

Biel Rossell, Azul Guaita y Berta Castañé protagonizan esta producción de seis episodios de media hora cada uno. Dirigida por Óscar Pedraza ('Patria') y escrita por Federico Mayorca y Guillermo Bandrés, junto a Luis Gamboa, Zebina Guerra y Andrea Torrano, 'Zoomers' trata, según Prime Video, sobre "la Generación Z y todos los eventos a los que se han tenido que enfrentar en los últimos años: pandemias, cambio climático, crisis varias… y todo antes de terminar los estudios".

Biel Rossell, conocido por su papel en 'La Mesías', la definió en su presentación en el Festival de Televisión de Vitoria como "una serie muy auténtica, real y que utiliza el humor negro para reírse de nuestras desgracias, de las que está sufriendo esta generación".

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 3 de octubre

Monstruo: La historia de Ed Gein

Sinopsis: En los campos del Wisconsin rural de los años cincuenta, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en silencio en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana.

Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo, dejando un legado macabro que engendró monstruos en la ficción creados a su imagen, y encendiendo una obsesión cultural por lo criminales psicológicamente desviados. Y es que Ed Gein cimentó las bases de películas tan terroríficas como 'El silencio de los corderos' o 'La matanza de Texas'. Uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos. Aquí tendremos a Charlie Hunnam interpretando un papel muy difícil, acompañado por la cantante Addison Rae o Laurie Metcalf.

Ryan Murphy regresa tras habernos contado las historias de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez. Aunque ya se le está criticando su exagerada sexualización de un monstruo como Gein. "Ya tenía pesadillas antes de empezar", explicó Hunnam para Variety. "Una vez que me metí en ello, fue un poco más fácil. Pero, por un momento, pensé que quizá había cometido un error horrible cuando empecé a investigar y a darme cuenta de lo despreciable que fueron algunas de las cosas que hizo. Pero, ya sabes, nosotros contamos una versión muy, digamos, variada, como una visión global de quién fue".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 3 de octubre

My Hero Academia (Temporada final)

Sinopsis: Las batallas finales entre héroes y villanos, sobre todo entre Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki, así como entre All Might y All For One, mientras el destino del mundo pende de un hilo.

Creado por Kōhei Horikoshi, 'My Hero Academia' (o en su original 'Boku No Hero Academia'), es considerado uno de los manga y anime más influyentes y famosos de la última década. De hecho, se podría incluir en el llamado Big3 junto a 'Guardianes de la noche' y 'Jujutsu Kaisen'. Después de casi 10 años (el anime comenzó en 2016), llega por fin la conclusión tan esperada del enfrentamiento entre Deku y Shigaraki. Una auténtica legión de fans los esperan, al igual que la supuesta adaptación a acción real (J.J. Abrams compró los derechos hace ya varios años). Con audiencias millonarias (cerca de 3 millones de media, aunque 'Guardianes de la noche' promedia más de 10), se sitúa entre los animes más vistos de la actualidad.

Plataforma: Crunchyroll

Fecha de estreno: 4 de octubre

El maravillosamente extraño mundo de Gumball

Sinopsis: En Elmore, la realidad se tuerce y la vida familiar se vuelve extraña. Gumball arrastra a Darwin, Anaïs y a todo el pueblo a vivir aventuras: desde luchar contra la malvada comida rápida hasta enfrentarse a una IA que está colada por su madre. La serie es tan alocada que necesitaba un nuevo nombre.

La primera serie estuvo en antena entre 2011 y 2019 y se convirtió en un auténtico fenómeno global. Ya no solo por sus situaciones surrealistas y su humor absurdo, sino por su cínica mirada del mundo adulto... en lo que parecía una serie para niños. Mezclando continuamente técnicas de animación, Gumball se convirtió en un referente. Y ahora nos llega esta serie secuela, donde Gumball, Darwin y compañía se enfrentarán a nuevos retos. El creador Ben Bocquelet y los productores ejecutivos/directores de la serie Matt Layzell y Erik Fountain vuelven a ponerse a los manos de lo que, prometen, será una serie mucho más alocada. "Realmente, buscábamos hacer más de lo mismo, intentando elevar un poco el nivel y contar nuevas historias con los personajes que ya teníamos. Esa era la misión: hacer algo tan bueno o incluso mejor que lo que los fans ya conocían", contó Layzell a Animation Magazine.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 6 de octubre

Nails

Las cuatro protagonistas de 'Nails', dispuestas a cambiar el mundo.

Sinopsis: Lina, Vanessa, Irene y Marilís son cuatro mujeres de distinto estrato social y diferente edad que se conocen en un salón de manicura. Sus repetidos encuentros darán lugar a una curiosa amistad que las hará cómplices, hasta el punto de tomar la decisión de rebelarse contra su realidad y provocar un tsunami emocional en sus familias.

SkyShowtime sigue apostando por ficción hecha en nuestro país, y este mes de octubre nos trae 'Nails'. Cristina Castaño ('Lume'), Marimar Vega ('Pacto de silencio'), Gracia Olayo ('La Mesías'), Teresa Cuesta ('Machos alfa'), Fernando Tejero ('La que se avecina'), Javier Antón ('Vaya semanita'), Juanjo Cucalón ('Amar es para siempre') y Raúl Mérida ('Regreso a Las Sabinas') son los protagonistas de esta serie creada por Araceli Álvarez Sotomayor. "'Nails' es una rebelión contra la realidad actual a la que las mujeres tienen que enfrentarse: imposiciones, estrés crónico, expectativas, juicios y etiquetas. Las protagonistas se atreven a decir ‘basta’ y fundan el ‘Club de las Mujeres Libres’, un espacio seguro donde no se les exige ser perfectas y pueden compartir secretos", explica en la nota de prensa compartida por SkyShowtime.

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 6 de octubre

La suerte. Una serie de casualidades

Sinopsis: Un tímido taxista, David, se convierte inesperadamente en el chófer de "el Maestro", una figura del toreo que sale de su retiro para recuperar el prestigio perdido. El Maestro está de capa caída y David le trae suerte. O eso dice.

Paco Plaza y Pablo Guerrero unen fuerzas junto a Boomerang TV para darnos esta comedia sobre toros que realmente no va de toros. Con Ricardo Gómez y Óscar Jaenada de protagonistas, pudo verse en esta edición del Festival de San Sebastián. La serie se ha filmado a lo largo de toda la geografía española, se han recorrido 6000 kilómetros de carretera, y se ha trabajado en más de 59 localizaciones y en las inmediaciones de varias plazas de toros de toda España: La Caprichosa (Talavera), Las Ventas (Madrid), La Misericordia (Zaragoza) o La Malagueta (Málaga), entre otras.

"Vivimos un momento en el que es muy fácil cavar una zanja que separa a los que piensan como nosotros de los que no, y eso genera mucha crispación. Hemos querido demostrar que a veces no hay que entender al otro para respetarle y llegar a quererlo", comentó Plaza durante la presentación de la serie.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 8 de octubre

Victora Beckham

Sinopsis: Victoria Beckham, la Spice Girl convertida en una reconocida diseñadora, muestra su tienda de Londres y habla de su vida mientras se prepara para la Semana de la Moda de París.

"Desde que su nombre saltó a la fama en los 90, Victoria Beckham ha sido una de las mujeres más reconocibles del mundo. Hoy Beckham está volcada en construir un imperio de la moda y ahora los fans podrán ver la historia que hay detrás". Así reza el comunicado oficial de Netflix sobre el documental que estrena sobre la que fuera una de las Spice Girls. Y ojo, el blanco de las burlas, afirmando que no sabia cantar, que esta demasiado delgada...

Ahora, gracias a este documental, podremos ver los entresijos de su negocio de moda y belleza. Con acceso exclusivo a ella, a su familia y a sus allegados, la serie explora su desarrollo en el punto de mirada mundial. Y entre los responsables, encontramos a la productora ejecutiva Nicola Howson (que ya produjo el documental sobre David Beckham) y Julia Nottingham, productora de 'Pamela: una historia de amor'.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 9 de octubre

Muerte en la familia Murdaugh

Sinopsis: Maggie y Alex disfrutan de una lujosa vida de privilegios como miembros de una de las dinastías legales más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente de barco mortal, la familia se enfrenta a una prueba como nunca se habían encontrado. A medida que salen a la luz detalles y surgen nuevos retos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas plantean interrogantes que amenazan todo lo que Maggie y Alex aprecian.

La serie, compuesta de ocho episodios, está inspirada en el popular 'Murdaugh Murders Podcast'. La serie, protagonizada por Jason Clarke, Patricia Arquette, Johnny Berchtold, Will Harrison, Brittany Snow y J. Smith-Cameron, ha sido creada por el showrunner Michael D. Fuller ('Locke & Key'), junto con Erin Lee Car. Y sí, se adentra en el escándalo real que hundió a una de las familias más poderosas de Carolina del Sur. Mejor no os contamos mucho más para que no descubráis los giros que os esperan. "¿Hasta qué punto participamos en nuestro propio engaño, en nuestro autoengaño? Cómo explicamos las cosas, ponemos excusas y pensamos que la gente va a cambiar", dijo Patricia Arquette en una entrevista para Variety.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 15 de octubre

Mr. Scorsese

Sinopsis: Retrato de un hombre a través de la lente de su trabajo, explorando las muchas facetas de un artista visionario que redefinió la cinematografía, repasando su extraordinaria carrera y su historia personal única.

Dirigida por la cineasta Rebecca Miller, reconocida por filmes como 'She Came to Me' y'Personal Velocity', el documental de Apple trata de ahondar en la vida del genio, con multitud de obras maestras a sus espaldas. Con acceso exclusivo y total a los archivos privados de Scorsese, la serie documental está construida sobre extensas conversaciones con el propio cineasta, así como entrevistas inéditas con amigos, familiares y colaboradores creativos. Entre ellos Robert De Niro, Leonardo DiCaprio o Margot Robbie. Desde sus primeros cortometrajes como estudiante en la Universidad de Nueva York , hasta películas que han marcado un antes y un después en la historia del cine, 'Mr. Scorsese' hace un repaso exhaustivo de todo lo que hay detrás de las cejas más famosas.

Plataforma: AppleTV+

Fecha de estreno: 17 de octubre

Entrepeneurs

Sinopsis: Gonzalo es el hijo de un famoso empresario hostelero que se ha dedicado a seguir los pasos de su padre montando bares de copas financiados por él. Ahora su padre se ha cansado de pagarle los negocios a su hijo y, como última oportunidad, le ha cedido un local para que monte algo que no sea otro afterwork en el que pasar el día con sus amigos. Falto de ideas, Gonzalo acude a unas conferencias de emprendimiento y queda prendado del "humo" que vende Jacobo, un autoproclamado gurú entrepreneur, con quien se asocia para crear un coworking para emprendedores.

La primera serie creada por los responsables de 'Pantomima Full', es decir, Rober Bodegas y Alberto Casado, aterriza este octubre en Disney Plus. Producida en colaboración con Pokeepsie Films, 'Entrepeneurs' muestra el día a día de un grupo de emprendedores que trabajan en un coworking. Con Aura Garrido, Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo o Aníbal Gómez en el reparto, la serie cuenta con la dirección de Álex De la Iglesia en los tres primeros episodios.

Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ España, ha asegurado que no pueden estar "más orgullosos de contar con un talento como el de 'Pantomima Full'. Rober y Alberto han sido un auténtico descubrimiento: no solo como guionistas ágiles y brillantes, también como carismáticos actores. 'Entrepreneurs' respira frescura e inteligencia en cada frase", ha dicho en la presentación de la serie.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 23 de octubre

IT: Bienvenidos a Derry

Sinopsis: Precuela de 'IT', las dos películas creadas por Andy Muschietti, basadas en el popular libro de Stephen King.

La serie, que también ha sido creada por Muschietti, nos lleva a los años 60, la última vez que alguien vio a Pennywise. "El periodo durmiente de Pennywise es de 27 años. Es una parte diferente de la historia americana con un nuevo set de temores para los niños, junto a los adultos teniendo en mente el coste de la Guerra fría. Nuestra base es 1962, pero hacemos unos pocos saltos al pasado... cada 27 años, cuando It aparece, su ciclo está marcado por dos eventos catastróficos, uno al comienzo y otro al final. Estamos usando el Black Spot como evento sobre el que se construyen muchas historias", aseguraron Andy y Barbara Muschietti para EW.

Bill Skarsgard regresará como Pennywise, además de un reparto compuesto por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso. ¿Será la 'Stranger Things' de HBO MAX?

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 27 de octubre

Star Wars: Visions. Volúmen 3

Sinopsis: Tercera entrega de la miniserie de cortometrajes anime de Star Wars.

Este nuevo 'Volumen 3' de la galardonada antología presenta el trabajo de los aclamados estudios David Production, Kamikaze Douga + ANIMA, Kinema Citrus Co., Polygon Pictures, Production IG, Project Studio Q, TRIGGER y WIT Studio, demostrando la diversidad y creatividad de la animación japonesa actual. Los cortometrajes cuentan con doblaje en inglés de artistas como Anna Sawai ('Monarch'), Freddie Highmore, George Takei, Harvey Guillén, Jodie Turner-Smith, Judith Light, Simu Liu, Stephanie Hsu y Steve Buscemi. Esta vez se centrará de nuevo solo en animación japonesa y constará de 9 episodios totalmente originales.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 29 de octubre

Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias

Sinopsis: En un intento por encontrar una alternativa no violenta para reducir la superpoblación del infierno, la hija de Lucifer abre un hotel de rehabilitación que ofrece a un grupo de demonios inadaptados una oportunidad de redención.

Producida por A24, fue una de las series más sorprendentemente irreverentes del año pasado. Con toques de humor a lo 'Rick y Morty', todo iba un paso más allá. Al fin y al cabo, estamos en el Infierno, así que no podemos andarnos con tonterías. Pero lo que la hace especial no es que uno de sus protagonistas sea un chapero, y otra la hija de Satanás, sino que es una serie musical. Y encima con buenas canciones. Tanto en español como en inglés. Porque le doblaje es maravilloso, las cosas como son. La serie comenzó como un cortometraje en Youtube y los fans consiguieron llevar a su creadora, Vivienne Medrano, a que lo convirtiera en serie.

"Siempre he estado muy, muy influenciada por la comedia para adultos", explicó para io9. "De muy joven pensé, "oh, dios mío, decir palabrotas es tan divertido", y eso realmente cambió toda la trayectoria de mi carrera. Así que hacer una comedia animada para adultos siempre estuvo en mis planes, pero también soy una apasionada del teatro musical. Así que combinar eso en este musical atrevido que está animado y se ve tan fluido y atractivo fue todo lo que amo, y eso gustó mucho a la gente".

Fecha de estreno: 29 de octubre

Respira (Temporada 2)

Sinopsis: El hospital Joaquín Sorolla, ahora bajo gestión privada, se convierte en el epicentro de conflictos éticos y personales. Patricia enfrenta su cáncer mientras fortalece su relación con Néstor, Jésica lidia con sus inseguridades sentimentales, y Pilar confronta las adicciones de su hijo mientras apoya a Quique en una difícil encrucijada. La llegada de Sophie, una brillante y disruptiva oncóloga, promete revolucionar el destino del hospital y de quienes trabajan en él.

La ficción creada por Carlos Montero, que nos sumerge en el ficticio hospital de Joaquín Sorolla, regresa para Halloween con nuevos episodios repletos de dramas médicos y culebrones románticos entre sus pacientes y sus internos. Ahora tienen que enfrentarse a la gestión privada del hospital y el gran reclamo de esta temporada es la incorporación del cantante Pablo Alborán. "No pensé que iba a descubrir algo que me gustara tanto como la música, que me liberara tanto. Estoy disfrutando y aprendiendo mucho de la gente que me rodea en 'Respira'. Y muy agradecido porque acabo de empezar. A mí no me han visto en otro lado, me han dado la oportunidad. Me lo he currado mucho y la gente se va a sorprender", dijo el cantante para Los 40.

La serie contará con 8 capítulos y estará protagonizada nuevamente por Najwa Nimri ('La casa de papel'), Aitana Sánchez-Gijón ('Madres paralelas'), Blanca Suárez ('Las chicas del cable'), Manu Ríos ('El silencio'), Borja Luna ('Cristo y Rey'), Alfonso Bassave ('El inmortal'). A todos ellos se les suman esta nueva temporada Pablo Alborán, Gustavo Salmerón y Rachel Lascar. Completan el reparto Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, ​​Marwa Bakhat y Claudia Traisac, entre otros.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 31 de octubre

Más estrenos mensuales: