Ángel Cristo carga contra la serie de Antena 3 sobre Bárbara Rey y la desmonta por completo

Tras dos semanas siendo el gran protagonista del mundo del corazón con sus explosivas declaraciones en ‘¡De Viernes!’ sobre su madre Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr. por fin se ha sentado en directo en el plató del programa de Telecinco que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Una de las cuestiones que más se han hecho en todos los platós es el motivo por el que Ángel Cristo Jr. ha dado el paso de hablar y de contar algo que hasta ahora jamás había pronunciado. Y el hijo de la vedette ha dejado claro que todo cambió cuando él fue padre.

«Decido hablar por muchos motivos pero principalmente porque yo ahora soy padre. Y desde que soy padre he pasado por muchos momentos difíciles en mi vida y después de tener a mi hija me ha tocado por desgracia volver a tener muchísimos momentos complicados», defendía Ángel Cristo Jr.

Asimismo, el hijo de Bárbara Rey ha querido poner como punto de inflexión la serie de Antena 3 sobre su vida y el documental en el que habla por fin con pelos y señales de su relación con el rey Juan Carlos. «Mi madre termina por fin hablando de algo que siempre decía que nunca iba a hablar. Y si decide seguir hablando o hubiera una segunda parte de la serie debe contar las cosas como ha ocurrido», recalcaba Ángel.

Tras ello, Ángel Cristo Jr. no ha dudado en tirar por tierra ‘Cristo y Rey’, la serie de Antena 3 sobre la vida de sus padres. «Se ha hecho una serie donde es prácticamente todo ficción. Y yo entiendo que con la excusa de que es ficción se pueden hacer muchísimas cosas, pero la gente se queda con lo que ve», aseveraba.

«Y yo lo que he visto es que no solamente en los asuntos de mi padre, sino que con todas las personas que aparecen en la serie nada ha pasado como está en la serie. Me parece un lavado de imagen y una serie hecha a la medida de mi madre», sentenciaba.

Ángel Cristo: «No me preguntaron nada para la serie»

Poco después, Patricia Izquierdo ha querido saber por qué ahora Ángel Cristo Jr. ha dado este testimonio que no cuadra con lo que ha comentado en otras entrevistas en revistas y en el propio documental de su madre. «Yo no he cambiado ninguna versión, lo único que he hecho ha sido proteger a mi madre hasta que he dicho que ya no más», se defendía.

«Yo hice el documental por hacerle un favor a mi madre. Un documental que se hizo después de la serie. Una serie en la que no me preguntaron nada mientras la hacían. No se interesaron por nada. Solo cuando ya la habían hecho para que saliera en el documental de mi madre. Y yo lo hice por ayudar a mi madre. Porque eso se puede decir que fue hasta gratis y estuve grabando con ellos 5,6 horas», sentenciaba.