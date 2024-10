La serie 'Monstruos' de Netflix acerca a los hermanos Menendez a reabrir su caso judicial

Muchas veces no somos conscientes del impacto que tienen hoy en día las series. Sobre todo si tienen una gran promoción y se mueven en redes. Algo así ha ocurrido con la última ficción de Ryan Murphy para Netflix. Estamos hablando de 'Monstruos. La historia de Lyle y Erik Menendez', disponible en la plataforma desde el pasado 19 de septiembre. Ha sido tal su repercusión que, desde la fiscalía de Los Ángeles se ha tomado la determinación de una posible reapertura del caso.

La historia de los hermanos Menendez estaba algo olvidada por la sociedad estadounidense. De hecho, más allá del país norteamericano, no se conocía mucho sobre uno de los casos más mediáticos y truculentos de Estados Unidos en las últimas décadas. A finales de los 80, Lyle y Erik Menendez asesinaron a sangre fría a sus padres, Jose y Kitty, alegando haber sido abusados por su padre, con el consentimiento de la madre. Pero tras el juicio, que fue televisado e impactó mucho en la sociedad, ambos hermanos fueron condenados a comienzos de los 90 a cadena perpetua. Y, además, en cárceles separadas.

Aunque pudieron reencontrarse hace unos años, sobre todo gracias a su buena conducta, los hermanos Menendez siguen cumpliendo su condena. Pero eso podría cambiar en las próximas semanas. 'Monstruos. La historia de Lyle y Erik Menendez' ha devuelto el interés por el caso en la sociedad. No solo Kim Kardashian ha apoyado públicamente a los hermanos (recordemos que ella es abogada), sino que además parecen haber salido nuevas pruebas que apoyarían la hipótesis de abuso sexual que sostuvo la defensa. En el documental "Menendez + Menudo: Boys Betrayed", uno de los cantantes del grupo infantil Menudo, Roy Rosselló, afirmaba que José Menéndez había abusado de él.

"Ese es el hombre que me violó, ese es el pedófilo", sostiene Rosselló en el documental. Todo esto ha provocado una cadena de acontecimientos que ha desembocado en una posible decisión por parte de la fiscalía de Los Ángeles. Y esta sería la reapertura del caso.

Una reapertura más que probable

"Basándome en todo lo que sé, no creo que sean un peligro para la sociedad", ha afirmado a People el fiscal del distrito George Gascón. "Francamente, probablemente no lo hayan sido durante mucho tiempo, si es que alguna vez lo fueron. No creo que anduvieran por ahí matando gente o robando a la gente en la calle". Con esa reflexión, decidió escuchar a todas las partes para tomar una decisión sobre la posible reapertura.

"Hay algunas personas en mi oficina que creen que no hay evidencia de abuso sexual. No estoy de acuerdo con eso, pero esa es ciertamente la posición que han adoptado algunas personas, y creen que deberían permanecer en prisión el resto de sus vidas", sigue explicando. "Pero también hay otras personas en la oficina que creen que probablemente sí haya alguna evidencia de abuso sexual y, además, hay evidencia de rehabilitación". Y ese es uno de los puntos clave, porque según la ley de Los Ángeles, si existe esa evidencia de rehabilitación, los condenados tienen la opción de pedir una revisión de su condena.

Los hermanos Menendez, en una imagen de archivo de su juicio. / Court TV

Durante toda su estancia en prisión (llevan ya 25 años), ambos hermanos han optado por la redención, ayudando a otros presos en su camino a la rehabilitación. Y eso podría ser el punto de inflexión. "35 años es mucho tiempo para estar en prisión", insiste Gascón. "Y especialmente cuando se analizan las circunstancias detrás de este caso, simplemente me parece que en algún momento tiene que haber un lugar para la redención y la rehabilitación. Pero, repito, si creo que deberían o no estar en prisión el resto de sus vidas, eso no es necesariamente lo que va a alterar mi decisión final. Mi decisión final va a depender realmente de evaluar la ley".

Un éxito absoluto en streaming

La historia de los hermanos Menendez ha sido una de las más vistas en Netflix en el último mes, y con diferencia. Estrenada el pasado 19 de septiembre, la serie creada por Ryan Murphy contaba en su reparto con Nicholas Alexander Chavez y Cooper Koch, como los hermanos Menendez. Y Javier Bardem y Chlöe Sevigny dando vida a los padres. En los primeros días de su estreno (contando solo 4 días), se colocó como serie más vista de habla inglesa, y top1 en 17 países. Pero es que en la segunda semana los números fueron en aumento:

153,800,000 horas vistas

19,500,000 visualizaciones

Top1 en 67 países

en 67 países Top10 en 89 países

Actualmente ya ha pasado más de un mes desde que llegara 'Monstruos. La historia de Lyle y Erik Menendez'. Y sigue manteniéndose firme en el top4 de Netflix. En esta última semana (hasta el pasado 20 de octubre), la ficción de Ryan Murphy, es número 4 en series en habla inglesa, con más de 40.000 horas vistas, y top10 en 71 países. Un auténtico éxito que, al parecer está jugando un papel clave en uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos.