Blanca Suárez y Manu Ríos, sobre ‘Respira’: «No pretende posicionar al público en ningún bando político»

Netflix ha estrenado su nueva gran serie ‘Respira’, que busca ser un éxito y que cuenta con muchos ingredientes para conseguirlo. Esta ficción es un híbrido entre el drama médico procedimental al uso y el thriller político. Está creada por Carlos Montero (‘Élite’), cuenta con 8 episodios apasionantes y está producida por El Desorden Crea (‘El Desorden Que Dejas’, ‘Todas las veces que nos enamoramos’…).

En ‘Respira’, el conflicto surge cuando Patricia Segura, Presidenta de la Comunidad Valenciana, y de ideología liberal, es diagnosticada de un cáncer de mama y decide iniciar su tratamiento oncológico en el hospital público Joaquín Sorolla, el cual quiere ser privatizado por la política de derechas. Esta decisión está motivada porque en el trabaja el mejor oncólogo del país, el Doctor Néstor Moa.

A su lado, trabajan todo tipo de sanitarios, desde auxiliares de enfermería, hasta otros médicos y residentes. Entre ellos, la Doctora Jésica Donoso (Blanca Suárez) y el médico residente Biel De Felipe (Manu Ríos), que aparte de sus diferentes dramas médicos, inician una apasionada relación sentimental a escondidas. Hablamos con ellos en exclusiva en esta entrevista inédita con los protagonistas de ‘Respira’.

¿Cómo os habéis preparado para ser médicos? Aitana Sánchez Gijón ya nos ha comentado que ella hasta se pudo colar en un quirófano…

Blanca: Sí, sí. A mí me hubiera encantado. Lo que pasa es que, claro, yo creo que ninguno tenemos familiares o amigos súper cercanos que te puedan abrir las puertas de ver un poco los entresijos reales de un hospital o, en su caso, que te puedas incluso meter hasta la cocina a ese nivel.

Manu: A mí me hubiera encantado. Pero todo se andará. Por no quedarnos con la espinita, tenemos algún contacto con los asesores médicos que han estado por aquí. Previamente, antes de empezar a rodar, hicimos ensayos con asesores médicos, con médicos reales, que nos iban guiando un poco, dependiendo de la trama o dependiendo de lo que teníamos que hacer en la serie, y luego en el set también estaban muy presentes. Y eso ha sido una gran parte de la preparación. Palabras, de cómo situarte en el set, cómo coger un bisturí…

En esta serie se habla claramente de ideología de derechas y de izquierdas. ¿Habéis tenido algún debate interno a la hora de aceptar el proyecto?

Blanca: Yo sí he tenido un debate interno, pero al principio, cuando haces las primeras lecturas de los guiones, tú eres un espectador más de la serie, en ese momento eres un lector, porque luego ya te involucras tanto con el proyecto que dejas de ser totalmente objetivo. Pero en las primeras lecturas, en ti, claro que se generan todos esos debates que os van a surgir a todos cuando veáis la serie, que también es un poco lo que se pretende.

Cuando hablamos también de no juzgar a nuestros personajes, creo que es necesario, porque si no, ya estás poniendo una barrera o te estás poniendo con una especie de superioridad moral o de algún tipo al juzgar a tu personaje, lo estás mirando desde arriba, lo estás mirando con ojos juiciosos. Entonces, no me parece.

Uno no puede colocar a tu personaje pensando que su calidad como persona, su calidad moral o su calidad, como su tendencia política, por ejemplo, es cuestionable, por ejemplo. Entonces, no sé si haciendo eso uno puede afrontar un personaje de la manera más verdadera y más sana, y puedes, sobre todo, como actor, ponerte delante de la cámara y defender todas las cosas que tu personaje defiende de una manera honesta. Creo que es necesario abrazarlo con todos sus defectos y virtudes.

Manu: Yo creo que hay tantas situaciones y tanta variedad de personajes, de ideologías, que no se pretende posicionar al público de ningún bando. Nosotros lo que hacemos es, o lo que la historia quiere hacer, contar una historia límite, poner toda la carne en el asador y que la gente saque sus propias conclusiones y haga su propia reflexión. Yo creo que hay una cantidad de personajes y de tramas de las que creo que todo el mundo puede llegar a identificarse un poco, pero ya te digo que no pretende posicionar a nadie o inculcar ninguna idea en concreto.

¿Ha habido algún tema que os haya afectado incluso a nivel personal?

Manu: En mi caso, Biel está muy contenido todo el rato porque se juega mucho, es un residente y por mucho que él tenga iniciativa y quiera tomar decisiones, hay veces que le vienen grandes y que no se le permite o que no puede tomar esas decisiones. Y hay muchos momentos en los que se ve que se le va de las manos y que intenta solucionar cosas que ni está capacitado para hacer ni le corresponden. Entonces, está en un conflicto constante en dónde posicionarse o qué es lo mejor. Quiero hacerlo bien todo el rato, pero es imposible en una situación así.

Esto es algo que quería tener bastante presente a la hora de trabajar con Biel. Esa contención de soy un residente. Tampoco puedo. Y luego, la trama amorosa de Jessica y él. Es como que todo el rato intenta ayudar, ayudar y ayudar.

Blanca: Sí que es verdad que mi personaje no es que vaya un poco por libre, pero sí toda su trama y toda la relación con el hospital, no interactúa tanto con el grueso del resto de los personajes y del elenco. Es básicamente toda su trama personal, su gestión de todo este gran hit que pasa al principio de la serie y su conflicto amoroso que tiene con el Biel, el personaje de Manu.

Entonces, sí que es verdad que durante todo el rodaje he estado muy centrada en todo eso, evidentemente, también con la trama que acompaña todo el grueso de la primera temporada de esta huelga. Y sí recuerdo la primera lectura que tuve del comienzo del capítulo 1, que pensé «empezamos fuerte, me parece guay». Y sí que cuando me reuní con mis amigos, dije «Empieza fuerte, empieza fuerte la serie». Les contaba, y todos decían: «¿cómo?, ¿qué? ¿Pero la huelga huelga total, sin servicios mínimos? ¡Guau!»