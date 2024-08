Najwa Nimri, sobre si se ha inspirado en Isabel Díaz Ayuso en ‘Respira’: «Me puede resultar atractivo»

‘Respira’ es la nueva gran apuesta de Netflix, un drama médico y político en el que todo el universo de un hospital público de Valencia se pone patas arriba con la llegada de una paciente muy especial, la presidenta de la comunidad autónoma, una política de derechas y con ánimo de privatizar el hospital. Patricia Segura, que está interpretada magistralmente por la actriz Najwa Nimri, ingresa en el Joaquín Sorolla diagnosticada de un cáncer de mama.

A pesar de su ideología liberal, la presidenta decide tratarse en este complejo hospitalario, pues en él trabaja en el mejor oncólogo del país, el Doctor Néstor Moa. Sin embargo, esta situación provoca un gran dilema al personaje que interpreta de forma desgarradora Borja Luna, muy crítico con las políticas aplicadas por el gobierno autonómico de Patricia Segura y que han desencadenado falta de personal médico, saturación de pacientes y largas listas de espera.

En El Televisero hemos podido hablar con dos de los protagonistas de ‘Respira’, que sin duda serán dos contrapuntos. ¿Se ha inspirado Najwa Nimri en alguna política en concreto? ¿Es Isabel Díaz Ayuso uno de los referentes a la hora de meterse en la piel del personaje? A ello nos responde en esta entrevista exclusiva.

Najwa Nimri, Borja Luna, ¿qué tal estáis? ¿Cómo habéis preparado estos papeles?

Najwa Nimri: «Pues como trabajo todo, en este caso, con menos tiempo, con todos los guiones en la mesa, que es una cosa que siempre es de alabar. Me ha parecido, dentro de la complejidad de enfrentarse a temas tan peliagudos, muy, muy divertido. El rodaje y la preparación, la verdad. Lo he afrontado con bastante alegría. Dentro de que es un personaje peliagudo, es un personaje muy vital»

Borja Luna: «Yo lo he enfrentado con mucha alegría, con mucha celebración. Y esto no te lo he dicho (a Najwa Nimri), pero yo encontraba a Néstor mucho contigo. Lo hemos hablado en alguna ocasión por otras cosas. Por dónde te colocabas, me obligabas a colocarme en lugares que yo no quería colocarme. Yo no quería poner a Néstor ahí. Decía «¡puta mierda!»»

Najwa Nimri: «Él quería ser bueno todo el rato»

Borja Luna: «Quería ser más contundente o más tomar yo decisiones y, de repente, veía que la decisión era la que tomaba ella. Y como que me perdía, me diluía y decía «Hija del diablo» (risas).

Najwa, es inevitable pensar en Isabel Díaz Ayuso al ver a Patricia Segura, la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Valencia. ¿Cuánto hay de Ayuso en tu trabajo? ¿Te has inspirado en ella para crear tu personaje?

Najwa Nimri: «No, no la conozco. En realidad, no. En realidad, no, pero me resulta cualquier comparación me parece. Ella sí tiene algo así como en forma que me puede resultar atractivo de ver, o sea, que puedo mirar. Pero no, pero sobre todo porque tengo un profundo desconocimiento de la política nacional. Porque sí miro la de fuera, que es la que nos viene después, siempre. Entonces, sé que los compromisos son los que son con el resto del planeta y las alianzas son las que son, entonces miro más fuera.

En cuanto a la política nacional, no me he basado en nadie. Me he basado en salir de un personaje, que era de una manera, que es el de la Virgen Roja, una película que acabo de hacer. Y entraba en esto. Y me he centrado en pensar desde dónde lo quería abordar para que fuera fácil de tragar. Entonces, trabajo mucho para que te tragues a una persona de una determinada manera. Así que, no me he fijado en ninguna política, sinceramente»

Sabes que va a haber comparaciones con ella

Najwa Nimri: «Claro, pero te podría decir que me he basado en una si me hubiera basado en una, pero no es lo que he hecho. Entonces, desconozco bastante la política nacional y cómo se mueven nuestras políticas de un lado y de otro»

Muchas veces decís que no juzgáis a los personajes que interpretáis, pero ¿habéis tenido debates morales internos a la hora de aceptar este proyecto, en el que los personajes son de derechas o de izquierdas?

Najwa Nimri: «Yo es que antes de actriz no soy persona. Yo soy persona en el terreno privado de mi casa y el resto del tiempo soy actriz. No va una cosa antes que la otra. De hecho, la persona y el actor van de la mano. Yo no pongo una cosa delante de la otra. Y no tengo ni idea hasta qué punto le ha pasado al resto de los actores. Yo me caracterizo por hacer a los personajes moralmente inaceptables.

Cuando partes de esa base, todo lo que defiendes es lo que está en contra todo el mundo, sobre todo, en mi medio, en el cine, en el mundo del audiovisual, pues ya tengo todo ganado, todo es libertad, porque como a todo el mundo le parece mal todo, ¿qué más da? Pues voy a hacerlo todo como me dé la gana. Es decir, aquí, en este caso, estaba todo escrito y, para mí, indagar en esa zona que tiene tanto riesgo, es lo que me resulta atractivo, porque es mi ADN.

Últimamente me estoy encontrando con mucha gente preguntándome si estás a favor de una cosa o de otra. Yo siempre estoy a favor de la gente como ellos, de los médicos, que de repente, cuando tienen un cuerpo, no ven un cuerpo, no ven alguien que se merece más vivir que otra persona. Entonces, partiendo de esa base, un político es un político que defiende un tipo de cosas y un médico es una persona que ve la enfermedad, que ve lo humano muchísimo más. En mi caso, no tenía que estar tan cerca de lo humano»

Borja Luna: «Yo nada, ningún debate, no suelo tenerlo»

Najwa Nimri: «Es un héroe, él es guay»

Borja Luna: «Claro, yo soy guay. A veces, igual pienso «esta decisión sería mejor o esta estrategia o subestrategia sería mejor», pero no, encantado, encantado con todo. Igualmente, si me hubiera tocado representar otro arquetipo, encantado igualmente porque te da otro tipo de libertades que, efectivamente, son divertidísimas y que me encantará transitar pronto»