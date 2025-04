Blanca Suárez pone en un aprieto a Broncano en 'La Revuelta' con lo que revela de su novia Silvia Alonso

Blanca Suárez aterrizó en 'La Revuelta' este martes para presentar el nuevo thriller que protagoniza junto a Daniel Grao 'La huella del mal'. La actriz se reencontró con David Broncano para desvelar algún que otro detalle de su personaje. Sin embargo, terminó descubriendo la extraña vinculación del presentador en un proyecto fallido de su pasado que para ella continúa siendo un misterio.

"Sabes que casi salí en una película en la que estabas tú", comenzó advirtiendo David Broncano antes de desvelar que en 2015 hizo el casting para 'Perdiendo el norte', en la que participó la actriz junto a Yon González. "Me llamaron para hacer el casting fui y me dijeron 'vaya desastre'", comentó entre risas el presentador.

David Broncano vive un incómodo momento con Blanca Suárez por culpa de Silvia Alonso: "Reemplazada por mi novia"

Tras debatir sobre para qué personaje hizo la prueba, Blanca Suárez recordó que hubo una segunda entrega. "Me la perdí también", lamentó el humorista. "No me llamaron para la 2", aclaró la actriz visiblemente incómoda. "Julián estaba, así que algo mal tuve que hacer", aclaró la invitada mientras Broncano le preguntaba por el motivo detrás de su ausencia. "Pues es una buena pregunta", sentenció la actriz.

Cuidao que parece obvia la respuesta pero no mola ninguna opción #LaRevuelta pic.twitter.com/mj1V6nzlGB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 8, 2025

"Aunque Yon tampoco estaba, es que no me llamaron, no me dieron ni la opción...", insistió la la protagonista de 'La huella del mal' antes de que el presentador la interrumpiese. "Tu tienes que pedir una buena pasta con las películas", subrayó el de Jaén. "He ido subiendo con los años, pero no me muevo por eso. Tengo mucho trabajo, buenas ofertas, es mucha suerte porque pasa poco", confesó Blanca.

"Tampoco pregunté nunca por qué", añadió Blanca Suárez en referencia a su caída del elenco de 'Perdiendo el norte 2' justo antes de que desde el control de 'La Revuelta' advirtiesen sobre un importante dato de la secuela que David Broncano estaba ignorando. "Creo que la prota era tu novia...", señaló Grison mientras mostraban el cartel de la película con Silvia Alonso. "Ay dios mío, reemplazada por mi novia", lamentó el presentador.