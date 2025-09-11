El cambio de 180 grados de Luis Zahera tras 'Entrevías' con esta nueva serie de Netflix: fecha y sinopsis

Si hace unos días, Netflix compartía el tráiler de 'El refugio atómico', la nueva serie de los creadores de 'La casa de Papel' con la que busca repetir el éxito de la misma; esta semana la plataforma de streaming ha estrenado otro tráiler de una apuesta de ficción muy diferente. Y es que ha lanzado las imágenes de 'Animal' con Luis Zahera.

Después de que en los últimos años hayamos visto a Luis Zahera como protagonista de series dramáticas aunque siempre tuviera un componente irónico con sus personajes; ahora el actor gallego cambia de registro con esta nueva comedia en la que da vida a un veterinario.

Hay que recordar que 'Animal', la serie que protagoniza Luis Zahera junto a Lucía Caraballo ('No me gusta conducir', 'Perdiendo el juicio') y producida por Alea Media ('Entrevías') verá la luz en Netflix el próximo viernes, 3 de octubre.

La ficción también cuenta con Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos') y Antonio Durán 'Morris' ('Fariña') en los papeles de Sabela y Vicente Andrade. Además completan el reparto Sergio Abelaira ('La Fortuna'), Darío Loureiro ('Rapa'), Adrián Viador ('Vivir sin permiso'), Raquel Nogueira ('Los años nuevos'), Fer Fraga ('30 monedas') y Nuno Gallego ('Olympo').

Rodada íntegramente en Galicia, 'Animal' tiene como epicentro rural el ficticio pueblo de Topomorto, recreado a partir de diversas localizaciones en municipios de A Coruña como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, así como la ciudad de Santiago de Compostela.

Así es 'Animal', la nueva serie de Luis Zahera

'Animal' cuenta la historia de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), con quien tendrá que aprender a adaptarse y descubrir que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

Más allá de esa convivencia forzada, en Animal los protagonistas no siempre ladran o maúllan, pero casi: las mascotas, y sus dueños, ponen a prueba a Antón en situaciones que van de lo entrañable a lo disparatado. En Kawanda son los animales quienes marcan tendencia y acaban robando plano... Recordándonos que, al final, quizá sean los humanos quienes necesitan más "adiestramiento" que sus mascotas.