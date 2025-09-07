Netflix aspira a dar la campanada con la serie más ambiciosa de los creadores de 'La Casa de Papel': capítulos y fecha

Netflix se prepara para recibir 'El Refugio Atómico', una de sus series más ambiciosas que aspira a hacer historia en la plataforma y colocarse en el top 1 de lo más consumido. Es de los creadores de la emblemática 'La casa de papel', Álex Pina y Esther Martínez Lobato, y ojo porque desembarcará en menos de dos semanas: el próximo viernes, 19 de septiembre. La cuenta atrás ya ha arrancado.

Se trata de una apuesta de ficción que mezclará drama, ciencia ficción y mucho thriller. Estará protagonizada por un elenco artístico de muy alto nivel encabezado por los actores Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alícia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán.

'El Refugio Atómico', compuesta por 8 capítulos que prometen provocar emociones fuertes entre sus espectadores y dejar muy elevado el listón de las ficciones españolas este año en Netflix, es una producción en colaboración con Vancouver Media. En una reciente entrevista para el diario El País, el responsable de contenidos de Netflix, Diego Ábalos, afirmó que "no ha habido una serie tan ambiciosa en la historia de España".

Sus creadores, como hemos apuntado, son Álex Pina y Esther Martínez Lobato; la dirección corre a cargo de Jesús Colmenar, David Barrocal y José Manuel Cravioto; y el guion ha corrido a cargo de Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega. Por su lado, del diseño visual, un elemento clave en la serie, se ha encargado Miguel Amoedo.

Sobre el resultado final de esta nueva ficción, 'El Refugio Atómico' incorpora elementos de la exitosa 'La Casa de Papel', solo que, en lugar del atraco a la Real Casa de la Moneda, ahora el ambiente claustrofóbico se desarrolla en un refugio atómico como su propio nombre indica.

Además, en vez de los característicos monos rojos, ahora la distinción de sus personajes se realiza con atuendos de un tono anaranjado y de azul verdoso. Esto último recuerda y hace un claro guiño a 'El juego del calamar', otro de los grandes fenómenos internacionales que ha dado Netflix.

Sinopsis de 'El Refugio Atómico' de Netflix

La Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo llamado Kimera Underground Park. Desde allí verán en pantallas, en un espectáculo lleno de perplejidad, cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas.

Y mientras fuera la situación se vuelve cada vez más aterradora, ellos disfrutarán de su pequeña ciudad exclusiva con cancha de básket, restaurante, jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio y spa.

A eso quedará reducida su mítica condición de privilegio: a ir adaptándose a vivir en un agujero de lujo, en un universo subterráneo lleno de enigmas en el que estallarán las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por una herida del pasado.

A continuación, te mostramos el tráiler oficial de 'El Refugio Atómico'. Recordamos: el próximo viernes, 19 de septiembre, en Netflix.