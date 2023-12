Los 11 estrenos semanales traen de vuelta a ‘Reacher’ y ‘Todos Mienten’ y la película más taquillera

Poco a poco se va acercando la Navidad, y eso solo puede suponer una cosa: llegan un buen puñado de estrenos de cara a las fiestas en forma de películas y series. Pero no solo de series que estábamos deseando volver a ver, sino también películas que llegan por fin a las plataformas. Y de hecho, esta semana llegan dos que han tardado más que ninguna otra en aterrizar en los servicios de streaming: ‘Barbie‘, la más taquillera de 2023; e ‘Indiana Jones y el dial del destino‘, uno de los mayores fracasos del año.

Esta semana tenemos el final de una de las series más importantes de los últimos años. Estamos hablando de ‘The Crown‘, que se ha convertido en una perfecta radiografía de la monarquía británica de las últimas décadas. Pero en Netflix también tendremos la secuela de un clásico de animación de los años 90, y esa es ‘Chicken Run: Amanecer de los Nuggets’. También nos llegan dos propuestas muy interesantes por parte de Amazon Prime Video, como ‘Los Farad’, la nueva serie de Miguel Herrán; o la temporada 2 de ‘Reacher‘, una de las más vistas de toda la plataforma.

Además, podremos ver por fin desde casa uno de las pequeñas sorpresas del año, la española ‘Las chicas están bien’; o una de las sorpresas del año pasado, con la temporada 2 de ‘Todos mienten‘, la serie de Movistar Plus’. Como veis, diferentes historias para disfrutar hasta que lleguen más películas y series familiares de cara a Navidad. En nuestra lista os hemos seleccionado las 10 más destacadas.

Estrenos en Netflix

The Crown (Temporada 6, parte 2) (SERIE)

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, el príncipe Guillermo intenta retomar la vida en Eton mientras la monarquía debe lidiar con la opinión pública. Ante la inminente celebración de su Jubileo de Oro, la reina reflexiona sobre lo que supondrá para la institución la boda de Carlos y Camilla y el comienzo de un nuevo cuento de hadas protagonizado por Guillermo y Kate.

Aunque la primera parte de esta temporada final de ‘The Crown’ no ha acabado de calar entre el público o la crítica, sigue siendo ‘The Crown’. ¿Y eso qué significa? Un cuidado casi enfermizo por todos los detalles, por mínimos que sean, de la época que representan. Había hasta ciertas escenas, como el posado de Lady Di en bañador, que eran calcadas a fotografías y exclusivas de revistas.

Esta segunda parte del final, en la que esperamos el mismo mimo por el apartado visual, nos contará las consecuencias de la trágica muerte de la Princesa Diana. Así, asistiremos a la boda de Carlos y Camilla y, por supuesto, a un nuevo romance real: Guillermo y Kate Middleton.

Fecha de estreno: 14 de diciembre

Chicken Run: Amanecer de los nuggets (PELÍCULA)

Sinopsis: Después de desafiar a la muerte en la arriesgada fuga de la granja de Tweedy, Ginger ha cumplido su sueño: una tranquila reserva isleña para toda la panda, lejos de los peligros del mundo humano. Cuando ella y Rocky tienen una niñita llamada Molly, el final feliz de Ginger parece definitivo. Pero en el continente, el mundo gallináceo se enfrenta a una nueva y terrible amenaza. Esta vez Ginger y sus amigos, en vez de fugarse… ¡van a perpetrar un allanamiento! Aunque para ello deban poner en peligro su libertad, que tanto les costó conseguir.

¿Cómo olvidar este clásico de la animación stop-motion de la productora Aardman? Sí, los creadores de ‘Wallace y Gromit’. En este caso, nos contaron la historia de Ginger, una gallina inconformista que lidera una rebelión en su granja para poder escapar. Ahora, varios años después, Ginger y Rocky han tenido una polluela, Molly. Y sí, ha salido a la madre, porque también tiene ganas de conocer mundo, de hacerse preguntas… y buscar respuestas por su cuenta si hace falta.

Esta secuela cambia a sus actores de doblaje originales por Zachary Levy (que sustituye a Mel Gibson), y Thandiwe Newton (que toma el relevo de Julia Sawalha). Y en español, al parecer, tampoco contaran con las voces de la primera parte. De todos modos, por los avances que hemos podido ver, estamos ante una de las películas de esta Navidad.

Fecha de estreno: 15 de diciembre

Estrenos en Amazon Prime Video

Los Farad (SERIE)

Sinopsis: Marbella, años 80. Oskar es un chico que sueña con montar un gimnasio y termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, con su jet set, sus excentricidades y su geopolítica. Oskar consigue todo eso gracias a los Farad, una familia que le ofrece un futuro, con el más inesperado de los oficios: el tráfico de armas.

La nueva serie de Miguel Herrán llega a Amazon Prime Video, y lo hace con críticas muy entusiastas y positivas. No solo sobre el trabajo del joven actor, sino por el ritmo de la propia serie. En su reparto encontramos al propio Herrán, acompañado de Susana Abaitua, Pedro Casablanc, Adam Jezierski, Nora Navas, Amparo Piñero, Fernando Tejero, Igual Naor y Makram Kohoury.

8 episodios de una serie creada por Mariano Barroso, ganador de tres Premios Goya, junto al guionista Alejandro Hernández. ‘Los Farad’ está basada en hechos reales y recrea esa Marbella de los 80, llena de lujos pero también de tramas mafiosas e incluso tráfico de armas.

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Reacher (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: Reacher es arrastrado de su vida de vagabundo a raíz de un mensaje codificado que le anuncia el asesinato de un miembro de la 110, un grupo de élite de Investigadores Especiales del Ejército. Él y algunos de sus ex-compañeros militares se unen para investigar cuando se dan cuenta de que el caso es mucho más grande de lo que habían imaginado.

Desde luego, ‘Reacher’ es la serie de acción de moda. Protagonizada por Alan Ritchson, se ha convertido en una de las series más vistas de la plataforma de streaming, superando a otras grandes superproducciones como ‘La rueda del tiempo’. El público la ha apoyado con fuerza, por lo que se espera que esta segunda temporada reviente todas las expectativas de nuevo y siga manteniendo su liderazgo. Porque, por ahora, se mantiene firme en el top3 de contenido más visto de Prime Video.

La ficción, que cuenta con Nick Santora como showrunner, (escritor de ‘Los Soprano’ o la más reciente ‘FUBAR‘), está basada en los libros de Jim Grant, bajo el seudónimo de Lee Child. Y, en la actualidad, cuenta con 28 novelas. La primera se publicó en 1997 bajo el título de ‘Zona peligrosa’.

Fecha de estreno: 15 de diciembre

Estrenos en Movistar Plus

Todos Mienten (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: Belmonte trata de recuperarse del reciente asesinato de Iván. Su presunto autor, Néstor, ha huido y a la gente de la comunidad le falta tiempo para encender sus barbacoas y pasar página. Macarena y Ana silencian el secreto que las une: mataron y se deshicieron del cadáver de Néstor tirándolo por una cantera. Están convencidas de que todo está bajo control, todo va a salir bien, es cuestión de que pase algo de tiempo y que se olvide el tema. Pero no contaban con que la policía encontrase un cuerpo en una cabaña abandonada.

Irene Arcos, Natalia Verbeke, Eva Santolaria, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Miren Ibarguren, Jorge Bosch, Carmen Arrufat, Berta Castañé, Lu Colomina, Amaia Salamanca y Marc Balaguer… Todos esos nombres son solo una muestra del impresionante reparto que maneja la serie de Movistar Plus. Pero es que en esta segunda temporada también se unen Kiti Mánver y Alberto San Juan. La primera temporada, aunque funcionaba bien, pecaba en una falta de ritmo alarmante. Es verdad que su reparto femenino salvaba los muebles y nos dejaba un final abierto que puede explotarse en esta segunda temporada.

De hecho, esta nueva tanda de episodios parece que apostará mucho más por el thriller vecinal que sus predecesores. O al menos así podemos verlo en el tráiler. La serie creada por Pau Freixas y Eva Santolaria busca establecerse como una de las propuestas más interesantes de Movistar Plus. Y con esta segunda temporada, lo tiene prácticamente en su mano.

Fecha de estreno: 14 de diciembre

Estrenos en HBO MAX

Mis aventuras con Superman (SERIE)

Sinopsis: La serie nos muestra a un veinteañero Clark Kent, la brillante y motivada Lois Lane y su mejor amigo Jimmy Olsen, mientras comienzan a descubrir quiénes son y todo lo que pueden lograr juntos como equipo de reporteros de investigación en el Daily Planet.

Por fin llega a HBO MAX una de las series de animación más aplaudidas del año. Y llega justo a tiempo para compartir catálogo con las películas de Navidad. Estamos hablando de ‘Mis aventuras con Superman’, un nuevo enfoque al superhéroe más famoso de la historia. En esta serie de Adult Swim nos encontramos con un Superman veinteañero, que poco a poco empieza a construir su identidad. Por supuesto, acompañado por Lois Lane y Jimmy Olsen. En el original, Superman tiene la voz de Jack Quaid, hijo de Dennis Quaid, y protagonista de ‘Scream V’. En el elenco de voces también encontramos a Lucas Grabeel. ¿Y de qué nos suena? Quizá por haber interpretado a Ryan Evans en la trilogía de ‘High School Musical’.

DC siempre ha brillado en el apartado animado. Y esta nueva aventura no es una excepción. Recordemos la brillante ‘Young Justice’ o la muy recordada ‘Batman. La serie animada’, que actualmente podemos encontrar en Netflix.

Fecha de estreno: 11 de diciembre

Barbie (PELÍCULA)

Sinopsis: Barbie lleva una vida ideal en Barbieland, allí todo es perfecto, con chupi fiestas llenas de música y color, y todos los días son el mejor día. Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo, y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real.

¿Qué podemos decir de ‘Barbie’ que no hayamos dicho ya? Se ha convertido en la película del año, y va camino de convertirse en la película de la Navidad (con permiso de ‘Indiana Jones y el dial del destino’. La cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling reventó las taquillas de todo el mundo. Pero no solo eso, sino que consiguió convertirse en un auténtico fenómeno social. La gente iba a las salas de cine vestida de rosa, compartía sus discursos, sus escenas… Incluso una conocida cadena de ropa ha sacado a la venta varios de los modelitos que vemos en la película.

Más de 1.500 millones de dólares recaudados después, ‘Barbie’ sigue dominando la conversación, y es una de las favoritas para la temporada de premios. ¿Seguirá arrasando durante 2024? ¿Veremos una segunda parte? ¿O un universo compartido?

Fecha de estreno: 15 de diciembre

Estrenos en Disney Plus

Indiana Jones y el dial del destino (PELÍCULA)

Sinopsis: El arqueólogo Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Voller, un ex nazi que trabaja para la NASA.

La quinta y última entrega del arqueólogo más famoso de todos los tiempos, Indiana Jones, por fin llega a Disney Plus para que la podamos disfrutar desde casa. Pese a que su paso por taquilla fue decepcionante (y la crítica tampoco se mostró muy entusiasmada), ‘Indiana Jones y el Dial del Destino‘ es un cierre más que digno a una saga de aventuras que empezó hace más de 40 años. Harrison Ford, una vez más, está en su salsa, acompañada de Phoebe Waller-Bridge y Madds Mikkelsen. Es decir, un reparto de altura.

Ha tardado mucho en llegar a la plataforma, pero es una época perfecta para disfrutar de este tipo de películas ya que sí, estamos en Navidad. Se nota la ausencia de Steven Spielberg a los mandos. Y aunque James Mangold es un director muy competente, se queda corto en algunos aspectos de la trama. Pese a ello, es una película muy disfrutaba, y un final perfecto para el personaje.

Fecha de estreno: 15 de diciembre

Estrenos en Apple TV Plus

Plan en familia (PELÍCULA)

Sinopsis: Dan Morgan es muchas cosas: un marido devoto, un padre cariñoso, un reputado vendedor de coches. También es un exasesino. Y, cuando su pasado alcanza su presente, se ve obligado a embarcar a su ingenua familia en un viaje por carretera sin igual.

Apple no ha tenido mucha suerte en sus películas originales. Ninguna ha acabado de conectar con el público o conseguir extenderse en redes sociales. No ha habido mucho poso, pero desde la plataforma lo siguen intentando. Y ahora le toca el turno a Mark Wahlberg, con una comedia de acción familiar, de esas que también funcionaban en los 90, pero que ahora no acaban de encontrar su tono. ‘Plan en familia’ no descubre nada nuevo, ya que es un mix de varias películas que ya hemos visto. ‘Memoria Letal’, por ejemplo, ese clásico infravalorado de Geena Davis y Samuel L. Jackson; o la última temporada de ‘Fargo’, que parece también querer ir por esos derroteros. Incluso la serie de Toni Collete, ‘¿Sabes quién es?’, de la que os hablamos aquí.

Las únicas películas que le han funcionado a Apple TV Plus son las que ha estrenado en cines, como la reciente ‘Los asesinos de la luna’, de Martin Scorsese. Veremos a ver si ‘Plan en familia’ les funciona…

Fecha de estreno: 15 de diciembre

Estrenos en ATRESplayer Premium

Vestidas de azul (SERIE)

Sinopsis: Basada en la novela de Valeria Vegas escrita en 2019, esta producción relatará la vida de un grupo de mujeres trans en plena época del destape español en la era posfranquista.

Los Javis tienen nueva serie tras ‘La Mesías’. ¿Y qué mejor que adaptar, a su manera, el libro de Valeria Vegas sobre las mujeres trans en los últimos años del Franquismo? Si hay algo que no se les puede discutir, es que son unos creadores que se implican a fondo en sus proyectos. Y esa secuela espiritual de ‘Veneno’ llega con fuerza esta Navidad.

Lola Rodríguez, Paca la Piraña, Goya Toledo, Juani Ruiz, Alex Saint, Ángeles Ortega y Desirée Vogue repiten sus personajes de ‘Veneno’. Además encontramos los nombres de Rossa Ceballos, Bimba Farelo, Chloe Santiago, Geena Román, Alma Gormedino, Penélope Guerrero, Keyla Òdena, Juriji Der Klee y Estrella Xtravaganza. También veremos a Elena Irureta, Susana Abaitua, Luis Callejo, Mercedes Sampietro, Anabel Alonso, Pedro Casablanc o Llum Barrera.

Estrenos en Filmin

Las chicas están bien (PELÍCULA)

Sinopsis: Un cuento de verano sobre la convivencia entre cuatro actrices y una escritora que ensayan una obra de teatro en un antiguo molino, apartado del mundo. Es la historia de un hechizo. Con princesas, sapos, ríos, cartas y hasta un príncipe despistado. Durante esos días de ensayo, las chicas se irán conociendo y midiendo a través de los materiales que plantea la obra, y aportarán sus propias vivencias alrededor de los temas de sus personajes; el amor, la belleza, la orfandad, la fe, la amistad, la actuación, la muerte.

Debut como directora de la actriz Itsaso Arana y producida por Jonás Trueba. Y no hay mejor ópera prima que la que te nominan a los Premios Goya como Mejor Dirección Novel. La película está protagonizada por la propia Arana, junto a Bárbara Lennie e Irene Escolar, ambas ganadoras del Goya. Y también dos jóvenes actrices como son Itziar Manera y Helena Ezquerro, que conocemos gracias a la serie de ‘Salón de té La Moderna‘.

La película ha enamorado al público en su paso por las salas de cine, y ahora llega a Filmin, que busca seguir descubriendo nuestro cine a ese público que ya no va al cine.

Fecha de estreno: 15 de diciembre

