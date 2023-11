Anabel Alonso sentencia lo visto con Alfonso Guerra y Motos en seis lapidarias palabras

Alfonso Guerra generaba este miércoles una gran indignación con lo que llegó a decir de los chistes sobre homosexuales en su visita a ‘El Hormiguero’. El que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González está en boca de todos por sus polémicas palabras. La última en manifestarse ha sido Anabel Alonso.

Durante su entrevista con Pablo Motos, Alfonso Guerra no dudó en hablar de la «izquierda reaccionaria» y de cómo «ahora lo políticamente correcto es antidemocrático«. «A mi me dan mucha pena ahora mismo los humoristas, ya no pueden hablar de nada», aseveraba el ex político socialista.

«Antes había (chistes) de homosexuales, de enanos, ahora no«, soltaba sin pudor Alfonso Guerra. A lo que Pablo Motos apostillaba que «ahora cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que de lo que sí». Unas palabras que han generado una auténtica polvareda en redes sociales y sobre las que se ha mojado Anabel Alonso.

«Es que ahora una persona dice algo y le hunden la vida, es que intentan cancelarle la vida», prosiguió diciendo Pablo Motos. Mientras que Alfonso Guerra iba más allá al señalar que «es antidemocrático, es medieval».

Ahora, la actriz de ‘Amar es para siempre’ que ha demostrado en numerosas ocasiones no tener pelos en la lengua tampoco ha podido callarse ante lo que considera algo inadmisible. «De enanos mentales y machirulos, sí», sentencia Anabel Alonso en su cuenta de «X».