Indignación por este comentario de Alfonso Guerra y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «Vomitivo»

El invitado de este miércoles de ‘El Hormiguero’ era uno de los más sonados de la semana, y no por pocas razones. No solo porque Alfonso Guerra sea uno de los exvicepresidentes del Gobierno de España, sino por toda la crispación política que se respira en el ambiente estos días y que es objeto de debate. Aún así, el expolítico sorprendió y su momento más chocante de la noche vino de otra rama, concretamente la del humor y lo políticamente correcto.

A mitad de la entrevista, una vez ya Pablo Motos había tomado la confianza de su invitado, la conversación tomó caminos más arriesgados. Fue cuando el presentador le preguntó por la «izquierda reaccionaria», cuando el invitado comenzó a pronunciarse de forma más contundente. «Ahora una izquierda que no es progresista sino retrógrada, que con etiqueta de izquierda comete los actos y se colocan en las posiciones más reaccionarias», explicó Guerra.

“Lo importante es respetarnos”, Alfonso Guerra sobre la división de la sociedad #AlfonsoGuerraEH pic.twitter.com/InBnL88brx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 22, 2023

«Ahora lo políticamente correcto es antidemocrático», aseguró el expolítico socialista al presentador, que no tardó en recoger sus palabras. «Yo me puedo expresar como quiera sin insultar a nadie», insistió Alfonso Guerra. Fue entonces cuando el invitado quiso explicar su teoría sobre las limitaciones de lo políticamente correcto a través de un desafortunado ejemplo.

Alfonso Guerra condena la censura

«A mi me dan mucha pena ahora mismo los humoristas, ya no pueden hablar de nada», comenzó a explicar el invitado a Pablo Motos, que asentía con la cabeza reafirmando lo que Guerra decía. «Antes había (chistes) de homosexuales, de enanos, ahora no«, señaló el antiguo político. Pablo Motos no tardó en justificar el discurso de su invitado y apoyar sus palabras. «Ahora cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que de lo que sí», apuntó el presentador.

Pablo Motos y Alfonso Guerra en ‘El Hormiguero’

«Eso es libertad de expresión recogida, es decir: censura«, sentenció Alfonso Guerra entre un sonado aplauso del público. «Es que ahora una persona dice algo y le hunden la vida, es que intentan cancelarle la vida», explicó el presentador. El invitado entonces criticó la tendencia a cancelar a actores o a personajes públicos en redes sociales por comentarios o actitudes «políticamente incorrectos».

«Es antidemocrático, es medieval», espetó Guerra para zanjar el asunto. Pablo Motos suscribió en todo momento las palabras del expolítico e incluso confesó que pensaba apuntarse una de las frases que el invitado había dicho durante la noche sobre lo políticamente correcto. Sin duda, el presentador y el antiguo miembro del Ejecutivo protagonizaron una entrevista que, como se podía intuir, iba a estar llena de momentos controvertidos como este.

Malestar en redes con el comentario de Alfonso Guerra y Pablo Motos

#AlfonsoGuerraEH vomitivo defendiendo que ya no se puede hacer chistes de homosexuales y enanos. Que los hagan de tu fruta madre… — Rub RG (@RubRG83) November 22, 2023

Alfonso Guerra diciendo que hay censura y libertad restringida porque no se pueden hacer, por ejemplo, chistes de homosexuales y enanos… No hay más preguntas señoría… Lo dice el que no es ni homosexual ni enano, a ver qué diría si lo fuera… #AlfonsoGuerraEH — OMA! 🍄 (@Oh_my_alex) November 22, 2023

#AlfonsoGuerraEH Los humoristas hacían chistes de homosexuales y se reían e invitaban a la gente a reírse de nosotros. El buen cómico tiene otros temas para hacer reír sin meterse con nadie!! — MaikRRPP_chueca (@RRPPCHUECA) November 22, 2023

No macho, lo medieval era hacer chistes de negros, de gangosos de enanos o de homosexuales. Afortunadamente hemos avanzado como sociedad y esas cosas ya no hacen ni puta gracia. #AlfonsoGuerraEH — Mackmardigan (@Mackmardigan) November 22, 2023

Contar chistes sobre homosexuales y enanos es libertad de expresión. Alfonso Guerra, dinosaurio

#alfonsoguerraEH — ❤️💛💜 Mister Republik ❤️💛💜 (@MisterRepublik) November 22, 2023