Amaia Salamanca escucha el nombre de Rodolfo Sancho y su reacción es inaudita

Amaia Salamanca ha sido una de las asistentes a la 15ª edición del FesTVal de Vitoria, cita importante para todos los rostros televisivos, que presentan sus proyectos de cara a la nueva temporada. La actriz acudió al festival para presentar la segunda temporada de ‘Todos mienten’, que llegará a Movistar Plus el próximo mes de diciembre.

Durante su encuentro con los medios de comunicación allí congregados, Amaia Salamanca explicó que el creador de la serie había arriesgado mucho más en la segunda temporada. Y que, aunque se trate de una ficción llena de asesinatos, engaños, muertes y mucha tensión, también podremos encontrar algunos momentos cómicos.

Tras dejar claro que está muy feliz con la oportunidad que le han brindado de interpretar a su personaje y que está muy contenta de estar presente en el festival televisivo por excelencia, un reportero le preguntó por uno de los temas del momento: el asesinato en Tailandia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, presuntamente a manos de Daniel Sancho, hijo de su compañero de profesión Rodolfo Sancho.

La reacción de Amaia Salamanca al ser preguntada por el caso de Daniel Sancho

El periodista quiso conocer su opinión al respecto y si había hablado con el actor, con el que trabajó en la película ‘La piel del tambor’. Nada más escuchar la pregunta, el rostro de Amaia Salamanca cambio por completo, mostrándose nerviosa e incluso angustiada. Sin saber muy bien qué decir, se limitó a balbucear unas escuetas palabras: «No, no, no, no. No tengo ni idea. Estamos aquí en la presentación de la serie y la verdad es que no te puedo decir».

En estos momentos, Rodolfo Sancho se encuentra en Tailandia, a donde llegó el pasado martes, para visitar a su hijo, en prisión a la espera de juicio. En declaraciones a los medios de comunicación que hacen guardia en el centro penitenciario, el protagonista de ‘El Ministerio del Tiempo’ aseguró que va a intentar, junto a su abogado, ayudar a Daniel todo lo que sea posible en el proceso legal. Y eso que la cosa no pinta bien para el joven, pues un crimen de estas características, está penado en aquel país con la pena de muerte.