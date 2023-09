El controvertido pronunciamiento de Rodolfo Sancho por primera vez que da mucho que hablar

Un mes después de los hechos, Rodolfo Sancho ha acudido por fin a la prisión tailandesa de Koh Samui para reencontrarse a su hijo Daniel tras el asesinato de Edwin Arrieta. Sin embargo, su atención a la prensa tras ese vis a vis no ha sido para nada la esperada por cómo ha sido el tono de su tratamiento.

Al parecer, el actor ha estado durante tres horas con su hijo y en compañía de sus abogados y de una asistenta tailandesa que ha contratado el equipo de defesa. Tal y como han informado desde ‘El programa del verano’ de Telecinco, ha llegado a las instalaciones con el gesto serio y con unas gafas de sol tratando de ocultar su rostro.

Tras la visita, Rodolfo Sancho ha ofrecido unas breves declaraciones muy medidas a los reporteros con una nota en mano. «En primer lugar, mi más sentido pésame a la familia Arrieta. Segundo, mostrar respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y en cómo funcionan las cosas. Y no solo, sino que decir que mi hijo ama profundamente este país, su cultura, su gente. Por eso venía. En tercer lugar, agradecer el apoyo de toda la gente y agradecer a esa parte de la prensa que muestra respeto y se porta bien. Y, por último, en cuanto al procedimiento judicial, simplemente decir que estamos esperando el informe de la Fiscalía y hasta ese momento en realidad no podemos hacer nada más», ha declarado ante los micros.

Los periodistas han querido ir más allá y saber qué es lo primero que le ha dicho a Daniel, si sabía de la doble vida de su hijo o si le había contado por qué mató al cirujano colombiano. No obstante, Rodolfo Sancho se ha mostrado tajante e incluso displicente con los reporteros: «No voy a contestar cosas personales y no puedo contar ese tipo de cosas, es privado y cualquier cosa que se diga es contraproducente».

Un tono que se ha enrarecido aún más con el arrebato que ha tenido poco después. «Lo voy a decir ya que estamos: a esa parte de la prensa que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida: como una desgracia o como un reto. Creo que ya he dicho suficiente. Entonces, no van a conseguir lágrimas de mi», ha advertido. Además, Rodolfo Sancho se ha permitido instar a la prensa a que se marche de allí: «Es la primera y la última vez que hablo, entonces os recomiendo y os agradecería que os fuerais».