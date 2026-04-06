La TV recobra el pulso tras Semana Santa: El arsenal de estrenos de RTVE, Atresmedia y Mediaset como traca final del curso

La primavera la sangre altera dice el famoso refrán. Y la sangre no sabemos, lo que si está claro que producirá esta primavera es una batería de estrenos en televisión. Y es que como es habitual, una vez ha concluido la Semana Santa, las cadenas de televisión arrancan el segundo trimestre de la temporada con nuevos lanzamientos.

Se trata además de un momento crucial pues suele ser un tramo muy bueno en lo comercialmente hablando. Es por ello, por lo que las cadenas suelen dejar para los meses de abril, mayo y junio sus grandes apuestas para poderlas rentabilizar mejor.

Es por ello, por lo que La 1, Antena 3, Telecinco y La Sexta se han rearmado con grandes formatos para dinamizar sus programaciones tanto en el prime time como en el day time en algunos casos. También La 2 cuenta con varios estrenos para seguir demostrando su gran momento tras cerrar el mes de marzo con su mejor dato en 16 años. Mientras que Cuatro por ahora parece que será la única que se mantenga estable sin grandes novedades.

Algunos de los formatos más preciados y queridos de la televisión como 'MasterChef', que ya se ha estrenado en La 1, 'Tu cara me suena', 'La Voz Kids' o 'Mask singer' llegarán en las próximas semanas a Antena 3 mientras que Telecinco lanzará lo nuevo de 'La isla de las tentaciones' solo 3 meses después de su última temporada. Y La Sexta revolucionará su parrilla con sus dos nuevas caras: Marc Giró y Aimar Bretos.

La 1: de 'Al cielo con ella' a 'Barrio Esperanza' y el nuevo programa de Manu Sánchez

Henar Álvarez, José Luis Sastre, Mariona Terés y Manu Sánchez

La 1 es sin duda una de las cadenas que más va a apostar por nuevos estrenos en su programación en este segundo trimestre del año. Tras estrenar 'MasterChef 14' en la noche del lunes justo en plena Semana Santa, la cadena pública irá lanzando sus nuevas apuestas poco a poco.

El primer gran estreno llega este martes 7 de abril con el salto de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez al prime time de la cadena principal dejando su hueco en la 2 con la intención de repetir el éxito de 'Late Xou' de Marc Giró.

Una nueva borrasca llega con fuerza a @la1_tve 🔥😏



Nueva temporada de 'Al cielo con ella' este martes 7 de abril después de #LaRevuelta ✨ pic.twitter.com/M8aRcOMA7f — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 6, 2026

Otros dos estrenos que están a punto de ver la luz en el prime time de La 1 son la serie 'Barrio Esperanza', protagonizada por Mariona Terés, Alejo Sauras, Mariano Peña, Ruth Núñez, Guillermo Campra, Ana Jara, entre otros; y 'El juicio', su nuevo programa que recupera el espíritu de 'Tribunal Popular' con José Luis Sastre como presentador.

Esperanza no fue una joven ejemplar y se equivocó en todo. Un error tras error que finalmente la llevó a la cárcel.



Ahora, como maestra de Primaria, descubrirá que lo que aprendió en prisión le será de gran utilidad.



'Barrio Esperanza': muy pronto en @La1_tve pic.twitter.com/MKLwabUkI0 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 5, 2026

También espera para encontrar su hueco en La 1 el programa 'Se nos ha ido de las manos', un nuevo factual documental con Carles Tamayo producido por Bambú Producciones en el que analizará distintos temas que la sociedad ha normalizado.

¿Es posible comprar un piso a un precio asequible?



Parece que los fondos de inversión han encontrado la respuesta: comprar los pisos a granel.



Así que @TamayoStuff ha decidido crear su propio fondo buitre.



'SE NOS HA IDO DE LAS MANOS', muy pronto en @la1_tve y en @rtveplay pic.twitter.com/4ezsWtU6qa — Bambú Producciones (@BambuProdu) March 9, 2026

La 1 también estrenará en los próximos meses el nuevo programa semanal de Manu Sánchez desde Andalucía. El cómico sevillano da el salto a la cadena pública para aportar más humor al prime time de La 1 y hacer reflexionar a la audiencia con su particular ironía.

La 2: Iñaki Gabilondo, Joaquín Reyes y el nuevo programa de Jesús Cintora

Iñaki Gabilondo, nuevo rostro de La 2

La hermana pequeña de La 1, La 2 también arrancará una primavera llena de estrenos después de haber cerrado su mejor mes de marzo desde 2010 con un 3,2%. Un dato al que sin duda ayuda el buen momento que atraviesa 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora en las tardes de la cadena.

Y por ello, Jesús Cintora ascenderá al prime time de La 2 con un nuevo formato semanal que está previsto que llegue de forma inmediata a la noche de los sábados para competir contra 'La Sexta Xplica'.

Pero además La 2 va a reforzar su parrilla con nuevos formatos divulgativos con la intención de seguir mostrando músculo. Uno de ellos será 'La gran aventura de la lengua española' en el que Iñaki Gabilondo recorrerá la historia de nuestra lengua con la ayuda del Instituto Cervantes y la Real Academia Española.

También sobre la historia versará otro programa que ya anuncia su próximo estreno en La 2 como es 'Aprobado en historia'. Un nuevo show que combinará humor e historia al más puro estilo 'Cero en Historia' con Joaquín Reyes.

Antena 3: de 'Mask singer' a 'Tu cara me suena' y 'La Voz Kids'

Foto oficial de 'Tu cara me suena 13'.

Aunque si hay una cadena que aprieta el botón del acelerador con el lanzamiento de dos de sus grandes apuestas de entretenimiento para este final de temporada es Antena 3.

El primero de ellos es 'Mask singer: adivina quién canta'. El show presentado por Manel Fuentes estrenará su quinta temporada este miércoles 8 de abril a partir de las 23:10 horas tras 'El Hormiguero' con un renovado plantel de investigadores con Ana Milán, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Juan y Medio y doble desenmascaramiento en cada gala como gran novedad.

🔍 Nuevos investigadores.

🎭 Nuevas máscaras.

😱 Más sorpresas.#MaskSinger, el miércoles GRAN ESTRENO a las 23:00h en Antena 3. 📺 pic.twitter.com/aBtQ1NA2sx — Mask Singer (@MaskSingerA3) April 3, 2026

Dos días después, el viernes 10 de abril volverá el programa más visto de la televisión. 'Tu cara me suena' abrirá las puertas de su décimo tercera edición con Manel Fuentes como maestro de ceremonias y un nuevo grupo de famosos dispuesto a demostrar sus dotes con la imitación. Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado serán los nueve concursantes a los que juzgarán Florentino Fernández, Lolita Flores, Chenoa y Àngel Llácer.

Precisamente, Àngel Llácer también aguarda el estreno de su nuevo formato como presentador. Y es que Antena 3 lanzará muy pronto el primer especial de 'Una fiesta de muerte', en el que un grupo de famosos tendrá que investigar el 'asesinato' de uno de ellos al más puro estilo 'Cluedo'. Bertín Osborne, Marta Sánchez, Antonio Resines, Glória Serra, Ana Peleteiro y Esperansa Grasia son los primeros concursantes de este formato producido por ITV Studios ('Pasapalabra').

✨ Siete celebridades.

📨 Una invitación.

🗡️ Una muerte.



📺 Llega a Antena 3 #UnaFiestaDeMuerte: muerte en el museo.

📲 https://t.co/jOG7bGumew pic.twitter.com/ADmBmHO3qc — Antena 3 (@antena3com) March 28, 2026

También llegará muy pronto la nueva edición de 'La Voz Kids'. La versión infantil del talent musical que presenta Eva González tomará el relevo a 'Atrapa un millón' en la noche de los sábados en las próximas semanas. Esta nueva edición cuenta con un renovado plantel de coaches con Ana Mena, Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi y con Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina como asesores.

En el terreno de la ficción, Antena 3 ya anuncia el próximo lanzamiento en abierto de '¿A qué estás esperando?'. La primera temporada de la serie basada en la novela homónima de Megan Maxwell tomará el relevo en las próximas semanas a 'Perdiendo el juicio' en la noche de los jueves. La ficción está protagonizada por Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz.

"¿Para qué complicarlo? Buen sexo sin ataduras". ❤️‍🔥



💥 ¿Estás preparado para conocer a Can y a Sonia?



✈️ Basada en las novelas de Megan Maxwell, #AQuéEstásEsperando llega MUY PRONTO a #Antena3. pic.twitter.com/BcVhUph2cC — Antena 3 (@antena3com) March 27, 2026

Cuatro: sin estrenos a la vista

Cuatro es la única cadena que de momento no anuncia ningún próximo estreno pues tiene sus prime time bien ocupados con 'Fuera de cobertura' en la noche del lunes, 'Código 10' en la del martes, 'Ex. La vida después' en el prime time del miércoles y 'Horizonte' en la noche de los jueves. Mientras que los viernes y sábados seguirán siendo de 'El Blockbuster' y de 'Cuarto milenio' los domingos.

Telecinco: 'La isla de las tentaciones' repite su estrategia y 'First Dates' se reconvierte en formato semanal

Los concursantes de 'La isla de las tentaciones 10'.

Mientras que la cadena principal de Mediaset si que prepara una auténtica revolución en su parrilla. Y es que Telecinco estrenará el próximo lunes 13 de abril la décimo edición de 'La isla de las tentaciones', que mantendrá su estrategia de emisión durante tres noches de lunes a miércoles en el access prime time de la cadena.

‍LA SOMBRA DE LA TENTACIÓN HA LLEGADO



Estreno de #LaIslaDeLasTentaciones: lunes 13 a las 21:45h en #Telecinco, CON TRIPLE CITA SEMANAL: lunes, martes y miércoles 💥#RumboALasTentaciones1 ya disponible en #MediasetInfinity y el 2 se estrena lunes 6 ♾️ https://t.co/vWkErwXTkk pic.twitter.com/lpzJrhXVS1 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 5, 2026

Con ello, 'First Dates' desaparecerá del access diario de la cadena y se reducirá por primera vez a su emisión semanal en el prime time pues Telecinco ofrecerá el dating show presentado por Carlos Sobera en el prime time de los miércoles bajo la marca 'First Dates Gourmet'.

Fuera del prime time, Telecinco también tiene otro lanzamiento. Y es que la cadena de Mediaset estrenará este sábado 11 de abril 'Visto lo visto', su nueva apuesta para las sobremesas de sábados y domingos. Este nuevo espacio de actualidad presentado por Verónica Dulanto llega para tratar de relanzar los datos de la franja que sigue sin levantar cabeza tras las cancelaciones de 'Socialité' y '¡Vaya fama!'.

No hay nada más viral, alucinante e imprevisible que la vida misma 💥



🚧 #VistoLoVisto, estreno el sábado 11 y domingo 12 de abril con @DulantoVeronic, a las 13:45h, en Telecinco y #MediasetInfinity ♾️ https://t.co/Sn0GtFEmN4 pic.twitter.com/WvOvt7ok3T — Telecinco (@telecincoes) April 3, 2026

La Sexta: las llegadas de Marc Giró y Aimar Bretos y lo nuevo de Chicote

Marc Giró, Aimar Bretos y Alberto Chicote

Y si Cuatro no tiene ningún estreno previsto para las próximas semanas, su gran rival, todo lo contrario. Así, tras arrebatarle de nuevo el liderazgo a Cuatro como tercera cadena privada más vista, La Sexta busca mantener su puesto y conquistar a la audiencia con nuevas ofertas para su prime time.

La gran apuesta de La Sexta para este segundo trimestre del año es 'Cara al show', el nuevo programa con el que Marc Giró se estrena en Atresmedia tras dejar RTVE. El showman mantendrá la esencia de 'Late Xou' en este nuevo formato.

MARC GIRÓ VIENE FUERTE



📺 Muy pronto, @caraalshow en laSexta pic.twitter.com/LoiQ4n3XyT — laSexta (@laSextaTV) March 25, 2026

Pero La Sexta cuenta con otro gran fichaje para su familia de caras. Y es que otro que también llegará próximamente al prime time de la cadena es Aimar Bretos ('Hora 25'). El locutor se pondrá al frente de 'La noche de Aimar', un formato en el que se alejará de la actualidad diaria para entrevistar y conversar con invitados.

🎶 No puedo vivir sin ti, no hay manera... Pronto, muy pronto, @lanochedeaimar en laSexta pic.twitter.com/B8jqPzAJLm — laSexta (@laSextaTV) March 20, 2026

Más allá de sus nuevos fichajes, La Sexta también tiene listo otro gran estreno. En este caso de una de sus caras más reconocidas. Hablamos de Alberto Chicote, que esta primavera, estrenará 'Servicio secreto by Chicote', un nuevo espacio en el que el chef, a modo de espía, se infiltrará sin previo aviso en bares y restaurantes al borde de la quiebra para tratar de reconducirlos.