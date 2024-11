Las 15 series que se estrenan en noviembre de 2024 en Netflix, Disney+, Movistar Plus+ o Prime Video

Noviembre siempre suele ser uno de los meses más completos en cuanto a estrenos. No solo en plataformas de streaming sino incluso en salas de cine. Pero aquí os vamos a hacer una lista de lo que llega a Netflix, Movistar Plus+, MAX o Prime Video. Y es que el catálogo es impresionante. Porque destacamos hasta 15 series diferentes que vais a tener que ver. Entre ellas, unas cuantas con firma española. Porque, por ejemplo, el mes empieza con 'Asalto al Banco Central', el thriller de Netflix basado en hechos reales. Y termina con la nueva propuesta de Rodrigo Sorogoyen 'Los años nuevos'.

Pero también tenemos 'Celeste', de Diego San José, que explora desde otra perspectiva el caso de famosos que defraudan a Hacienda en nuestro país. También tenemos el regreso de 'Anatomía de Grey' con su temporada 21, o los nuevos episodios de 'Arcane' en Netflix o 'Yellowstone' en SkyShowtime, dos de las series más aplaudidas por la crítica de los últimos años. Pero, si volvemos a centrarnos en la ficción hecha en nuestro país, podemos ver 'El gran salto', con Óscar Casas interpretando al gimnasta olímpico Gervasio Deferr. O 'Mamen Mayo', con una Silvia Abril siempre dispuesta a hacernos reír. Una lista repleta de estrenos para todos los gustos.

Asalto al Banco Central

Sinopsis: Barcelona, 23 de mayo de 1981. Han pasado tres meses exactos desde el intento de golpe de estado en el congreso de los diputados cuando once hombres encapuchados entran en la sede del Banco Central de Barcelona. Lo que comienza como un espectacular atraco pronto se convierte en un verdadero desafío para la reciente democracia española. Los atracadores tienen más de 200 rehenes en el banco y amenazan con matarles si el gobierno no accede a liberar al coronel Tejero y a otros tres responsables del 23F.

Esta nueva miniserie de Netflix es una historia de atracos repleta de emoción e intriga. Protagonizada por Miguel Herrán, María Pedraza y Hovik Keuchkerian, nos lleva directamente a los días del 23F, pero añadiendo un poco más de tensión. El guión es obra de Patxi Amezcua ('Infiesto') y estará dirigido por Daniel Calparsoro ('Hasta el cielo') y producido por Brutal Media. Sí, la misma productora de 'El club de los lectores criminales' o 'Las cintas de Rosa Peral'.

Lo más prometedor de la serie no solo es el aspecto visual, sino también que la historia está basada en unos sorprendentes hechos reales. Un atraco infame en nuestra historia reciente, que Netflix contará a lo largo de 5 episodios, recreando esas 37 horas tan dramáticas.

Fecha de estreno: 8 de noviembre

Plataforma: Netflix

Arcane (Temporada 2)

Sinopsis: 'Arcane' ahonda en el precario equilibrio entre la rica ciudad de Piltover y la sórdida y oprimida Zaun. La tensión entre ambas ciudades-estado se exacerba, por un lado, debido a la creación en Piltover de algo llamado "Hextech", que permite a cualquiera controlar la energía mágica, y, por otro, de una nueva droga en Zaun llamada "Shimmer", que transforma a los humanos en monstruos.

'Arcane', basada en el popular universo del videojuego online League of Legends (conocido como LOL), fue una de las grandes sorpresas de Netflix en 2021. Ya no solo por su sorprendente animación y su vibrante historia, sino porque cada detalle estaba cuidado al máximo. Han tardado 3 años en revelar nuevos episodios, pero la espera seguro que ha merecido la pena. Hailee Steinfeld vuelve a ponerse en la piel de Jinx para seguir explorando el mundo steampuk de Piltover.

Fecha de estreno: 9 de noviembre

Plataforma: Netflix

Grotesquerie

Sinopsis: Un detective y una monja investigan una serie de crímenes atroces que parecen personales, mientras lidian con problemas personales y descubren una siniestra red que plantea más preguntas que respuestas.

Por fin llega a España la esperada nueva serie de Ryan Murphy. Aunque en Estados Unidos se estrenó a finales de septiembre, aquí ha tardado un poco en llegar su primer episodio, en este caso gracias a Disney Plus. Pese a que las críticas no están siendo muy entusiastas, sí que todo el mundo destaca el acabado técnico de la serie, y su capacidad de ambientación. Protagonizada por Niecy Nash-Betts, con la que ya trabajó en la maravillosa 'Scream Queens', y Micaela Diamond, cuenta con el añadido de tener en su reparto a Travis Kelce. Sí, el nuevo novio de Taylor Swift, y jugador de fútbol americano.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

Plataforma: Disney Plus

Celeste

Sinopsis: Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios. Tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella. La verdadera protagonista de 'Celeste' es Sara Santano, una inspectora de hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos. Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse. O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos.

Una de las series más esperadas del año es la nueva ficción creada por Diego San José. Con Carmen Machi de protagonista, ese la primera serie que pone como personaje principal a una inspectora de Hacienda. Y curiosamente no es la villana de la historia, sino la heroína. Con el foco de la historia centrada en el reciente 'caso Shakira' (claramente la inspiración esta ahí), los que la han podido ver la destacan como una de las comedias del año. Y es que el creador de 'Vota Juan' ya sabe lo que es meterse en historias cómicas centradas en estratos complejos de nuestro país. Eso sí, dar el salto de la política a la Hacienda Pública... son palabras mayores. Pero en Carmen Machi confiamos. Siempre.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Plataforma: Movistar Plus+

Yellowstone (Temporada 5 - Parte 2)

Sinopsis: John Dutton es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos, apodado 'Yellowstone'. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos, que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.

'Yellowstone' se ha convertido en una de las series más importantes de la historia reciente de los Estados Unidos. Una especie de 'Succession' en un rancho, con Kevin Costner como patriarca todopoderoso. Pero sus ganas de volver al cine con 'Horizon' chocaron con la agenda de la ficción, hubo cruces de declaraciones con Taylor Sheridan, el creador, y todo desembocó en un culebrón de proporciones épicas. Además de un retraso considerable en el estreno de esta última temporada, que llega en dos partes. Eso sí, promete ser apoteósica.

"Los fans van a tener la [mejor] conclusión que podría ser escrita. Todo acabará de un modo que está perfectamente fraguado. Muchas series terminan... y no te satisfacen. Esta será completada de un modo que tendrá sentido. No sé de ninguna serie que haya terminado así de enérgica. Esperamos tener el mejor final de serie de la historia", contó en el medio ET online Ian Bohen, que da vida a Ryan en la serie.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Plataforma: SkyShowtime

Silo (Temporada 2)

Sinopsis: En un futuro tóxico y en ruinas, miles de personas viven en un gigantesco silo bajo tierra. Después de que su sheriff incumpla una regla cardinal y los residentes mueran misteriosamente, la ingeniera Juliette empieza a descubrir secretos espeluznantes y la verdad sobre el silo.

Una de las series más interesantes de AppleTV+ es esta historia distópica basada en la saga de libros 'Crónicas del Silo' escrita por Hugh Howey. Con Rebecca Ferguson como protagonista absoluta, con una interpretación magnética y electrizante (ella sola aguanta todo el peso de la ficción), descubrimos una primera temporada repleta de secretos y teorías de la conspiración. Un enganche real. Sobre todo después de ese final en el que Juliette descubre la verdad, y se da cuenta que hay muchos más silos repartidos más allá del suyo. Así que en esta segunda temporada, deberá investigar para saber hasta dónde llega toda la historia que conoce, y si la verdad no es lo que parecía.

Fecha de estreno: 15 de noviembre

Plataforma: AppleTV+

Cobra Kai (Temporada 6, Parte 2)

Sinopsis: Tras la eliminación de Cobra Kai del Valle, nuestros senseis y estudiantes deben decidir si competirán en el Sekai Taikai, el campeonato mundial de karate, y cómo lo harán.

Gracias a Netflix hemos podido seguir conociendo más sobre el mundo del kárate, y de esa franquicia creada en los años 80 con su primera película 'Karate Kid', con Pat Morita como el maestro que siempre quisimos tener. La saga de películas tuvo un nuevo renacer gracias al remake de Jackie Chan y Jaden Smith. Y gracias a ello, nos llegó 'Cobra kai', con los actores de la película original retomando sus papeles. Se ha convertido en una de las series insignia de Netflix y no es para menos, porque es una de las que más corazón tiene. Ahora nos llega la temporada final, y tenemos unas ganas enormes de ver el desenlace.

Fecha de estreno: 15 de noviembre

Plataforma: Netflix

El gran salto

Sinopsis: Narra una de las historias más apasionantes de la historia reciente del deporte español: la vida del campeón olímpico de gimnasia Gervasio Deferr.

Deferr fue un deportista brillante, perfeccionista y riguroso en su carrera deportiva. Ganó dos medallas olímpicas de oro en salto en Sídney 2000 y Atenas 2004, y una medalla de plata en suelo en Pekín 2008. De personalidad muy compleja y autoexigente, fue incapaz de gestionar bien ese delicado equilibrio del éxito-fracaso y, esto le arrastró en una espiral de autodestrucción y desfases, que le alejó de la familia y amigos, hasta acabar abandonando la competición deportiva. Y, en la serie de Atresplayer, 'El gran salto', tendremos el lujo de ver a Óscar Casas interpretando al saltador olímpico. Un drama deportivo basado en hechos reales, dispuesto a tocar la fibra del espectador y a hacer justicia a todos esos deportistas que se dejan la piel y que acaban convirtiéndose en juguetes rotos.

Fecha de estreno: 17 de noviembre

Plataforma: Atresplayer Premium

Mamen Mayo

Sinopsis: La historia sigue a Mamen Mayo y su equipo de mediación en su intento por resolver los conflictos de intereses dentro de familias enredadas en disputas por herencias.

SkyShowtime tiene nueva serie española tras 'Bosé', 'Mentiras pasajeras', 'Las invisibles' y 'Las pelotaris 1926'. Esta vez con la cómica y actriz Silvia Abril de protagonista. Estamos ante una nueva comedia de enredos, y quién mejor que Silvia Abril para hacernos reír, ¿verdad? La serie creada por Eduard Solá completa el reparto con Pablo Capuz, Mona Martínez y Clara Sans. Uno de los estrenos más esperados de la temporada.

Fecha de estreno: 18 de noviembre

Plataforma: SkyShowtime

Dune: La profecía

Sinopsis: La serie sigue a las hermanas Valya y Tula Harkonnen en su lucha contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y en la creación de la legendaria secta conocida como las Bene Gesserit.

El renacer de 'Dune', la icónica saga de ciencia-ficción creada por Frank Herbert, nos está dando muchas alegrías a los fans del género. Porque no solo tenemos las películas de Denis Villeneuve, sino que también ahora nos llega una ficción para MAX que se situ miles de años antes de la primera película a modo de precuela.

Nos contará cómo se crearon las Bene Gesserit, y para ello contará con un reparto de lujo encabezado por Emily Watson. Pero, lo más interesante de todo, es que el propio Villenueve también está atado al proyecto. Pese a que inicialmente iba a ser el director, al final su papel se ha reservado al de productor ejecutivo. Pero que su visión siga intacta es algo básico para que la serie triunfe y funcione como esperamos.

Fecha de estreno: 18 de noviembre

Plataforma: Netflix

La que se avecina (Temporada 15)

Sinopsis: Empresas reconvertidas, empleos exóticos, nuevos vecinos con caras que ya resultan familiares y pérdidas imposibles de llenar.

Los vecinos de Contubernio 49 se enfrentan a múltiples desafíos. Amador se esfuerza por crecer personalmente y superar su discapacidad, mientras que Antonio lidia con la dinámica de una esposa empoderada que redefine su papel en el hogar. Bruno enfrenta la soledad que lo abruma, y Maite lucha contra la ruina personal que amenaza con destruir su vida.

Además, Menchu busca amor y la oportunidad de convertirse en abuela, mientras que Fina intenta evadir la justicia, y Greta busca darle un toque de emoción a su matrimonio. Victoria Rafaela, por su parte, se enfrenta a una lucha por su vida. Así que esta temporada 15, que parecía iba a ser la última, después de confirmarse que habrá aún dos más, continuará las tramas ya establecidas, pero tendrá libertad para nuevas oportunidades.

Fecha de estreno: 18 de noviembre

Plataforma: Prime Video

Landman

Sinopsis: Ambientada en las proverbiales ciudades en auge del oeste de Texas, es una historia moderna de búsqueda de fortuna en el mundo de las plataformas petrolíferas.

Taylor Sheridan, el creador de toda la saga 'Yellowstone', ya tiene nueva serie, y nos llegará a España gracias a SkyShowtime. En este caso, con Billy Bob Thornton como protagonista, y hablando sobre el mundo de las petrolíferas. Algo así como un 'Pozos de ambición', la aplaudida película de Daniel Day Lewis, pero ahora con mucho más terreno para explotar. Y las series de Sheridan son expertas en eso, en historias complejas y diferentes, y sobre todo, en personajes poliédricos que desafían lo que debe ser un protagonista al uso. Una de las series más esperadas de noviembre.

Fecha de estreno: 20 de noviembre

Plataforma: SkyShowtime

Anatomía de Grey (Temporada 21)

Sinopsis: El famoso Hospital Seattle Grace es el escenario en el que se desarrolla la vida de cinco jóvenes que, tras licenciarse en medicina, empiezan allí un duro periodo de pruebas.

¿Quién no ha visto hoy en día al menos un episodio de 'Anatomía de Grey'? A estas alturas es como no haber visto uno de 'Los Simpson', ¿verdad? En esta nueva temporada, Ellen Pompeo tendrá más presencia que en la anterior. Y además pasaremos de 10 a 18 episodios. Un incremento considerable, aunque claro, esa temporada estuvo marcada por la huelga de Hollywood de 2023. Vuelven muchos personajes y mientras que algunos veteranos no tendrán tanta presencia, otros más recientes se consolidarán.

Veremos a Scott Speedman como Nick Marsh, Jason George como Ben Warren, Chris Carmack como Atticus Lincoln, Harry Shum Jr.como Benson Kwan, Adelaide Kane como Jules Millin, Alexis Floyd como Simone Griffith, Natalie Morales como Monica Beltran, Anthony Hill como Winston Ndugu y Debbie Allen como Catherine Fox. También el regreso de Kalli Rocha como la doctora Sydney Heron, a la que no habíamos visto desde la temporada 4.

Fecha de estreno: 21 de noviembre

Plataforma: Disney Plus

Un hombre infiltrado

Sinopsis: Un exprofesor recibe una nueva oportunidad en la vida cuando una detective privada lo contrata para una misión encubierta en una residencia de ancianos de San Francisco.

Inspirada en la película chilena de 2020 que fue nominada al Oscar a Mejor Película Internacional, Netflix ficha a Ted Danson para convertirse en un detective cuando ya pensaba que su vida ya había acabado. "No sé cómo ser un espía, pero es bueno para mí. Me hace sentir útil", ha revelado durante la promoción de la serie. También completan el reparto Sally Struthers, Stephanie Beatriz, Jama Williamson o Marc Evan Jackson, con el que Danson ya coincidió en 'The good place'.

Fecha de estreno: 21 de noviembre

Plataforma: Netflix

Los años nuevos

Sinopsis: Ana cumple 30 años el día de Año Nuevo con la vida aún por resolver: vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo, cambia a menudo de amigos... Óscar cumple 30 años el día de Nochevieja con la vida casi resuelta: médico vocacional, amigos fieles y una relación que va y viene. Justo cuando los dos llegan a la treintena se conocen, se enamoran y comienzan una relación que se alargará diez años.

La nueva serie de Rodrigo Sorogoyen fue presentada en la Seminci de Valladolid de este 2024, y fue una de las más aplaudidas del festival. Una historia de amor que se alarga una década, y encima en celebración de Nochevieja. Casi como si fuera 'El apartamento', pero a la española y durante más tiempo. La facilidad que tiene Sorogoyen para montar historias como estas es de aplaudir. Y tiene toda la pinta de que se convertirá en una de las series más importantes del panorama actual. "Tiene mucho de mi vida personal", explicó Sorogoyen en la Seminci. "A la hora de trabajar, me implico mucho y también me gusta que mis compañeras se impliquen, como han hecho Sara y Paula. Entonces, nos hemos empezado a contar las vidas, los amores, las rupturas, las gracias, las cosas curiosas… Y todo eso ha sido un material riquísimo a la hora de escribir".

Fecha de estreno: 28 de noviembre

Plataforma: Movistar Plus+

