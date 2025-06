Atresmedia saca del cajón y promociona 'El gran salto', la serie de Gervasio Deferr que paralizó su estreno por una denuncia

Hace ocho meses que Atresmedia se vio obligada a suspender el estreno de 'El gran salto', la serie basada en el libro del mismo nombre sobre la vida de Gervasio Deferr tras salir a la luz una denuncia por supuesto "abuso sexual" contra el deportista.

Cabe recordar que 'El gran salto' tenía previsto su estreno en atresplayer para el 17 de noviembre tras una intensa campaña de promoción y presentación de la ficción en diferentes festivales como el festival de Cádiz. Sin embargo, el grupo y Diagonal TV acordaron posponer su lanzamiento de forma preventiva tras la publicación de una denuncia anónima que acusaba a Gervasio Deferr de un supuesto "abuso sexual".

Así, hasta que se esclarecieran los hechos, Atresmedia decidió cancelar el estreno de 'El gran salto' y sustituirlo por el lanzamiento de 'La sombra de la tierra'. Ahora ocho meses después retoma su promoción para estrenar la ficción que protagoniza Óscar Casas durante este verano en atresplayer.

Para poner en contexto, la denuncia de una mujer anónima fue publicada a finales de octubre en plena promoción de la ficción sobre Gervasio Deferr. Tras ello, el grupo además de paralizar su estreno se puso al servicio de la presunta víctima por si quería hacer cualquier tipo de declaración o denuncia pública más allá de las declaraciones que había dado en el diario El País y la cadena se hizo eco de lo sucedido en sus informativos.

El ex gimnasta artístico, de 44 años, negó la acusación desde el primer momento. Los supuestos hechos, de haberse producido, estarían preescritos, por tanto no pueden ser juzgados ni se puede emitir una sentencia que señale si la acusación sobre Gervasio es cierta o no.

Por ello, y tras ocho meses en los que no ha vuelto a publicarse nada ni a saberse nada del asunto, y ante la imposibilidad de dirimir si los hechos denunciados sucedieron o no ni al haber ningún tipo de prueba que lo demuestre, Atresmedia ha optado por seguir adelante con esta serie basada en una novela biográfica sobre el famoso medallista olímpico.

Todo el reparto de la ficción

Óscar Casas interpreta al campeón olímpico Gervasio Deferr, un deportista brillante, perfeccionista y riguroso en su carrera deportiva. Deferr ganó dos medallas olímpicas de oro en salto en Sídney 2000 y Atenas 2004, y una medalla de plata en suelo en Pekín 2008.

Completan el reparto de ‘El gran salto’: Olivia Baglivi, Pau Roca, Greta Fernández, Alfons Nieto, Joaquín Daniel, Carolina Román, Bea Segura, Beka Lemonjawa, Christian Checa, Fran Berenguer, Lucía Juárez, Carlus Fàbrega, Pep Ambrós, Nausicaa Bonnin, Carla Linares y Salim Daprincee, entre otros.

Así es 'El gran salto'

En 'El Gran Salto' conoceremos la historia del campeón olímpico en una narración en dos tiempos. El pasado, con los diferentes juegos olímpicos que Gervasio ganó, y que nos llevará a rememorar: Sídney, Atenas y Pekín.

Y por otro lado, el presente, centrado en los días que tardará en visitar a su madre, quién ha sufrido un infarto estando ingresada en un hospital. Un hecho crucial que sin duda marcará el destino del deportista y que le llevará a marcarse un objetivo vital que le salve de él mismo.

A lo largo de cinco episodios veremos la dualidad entre dos momentos vitales de Deferr. Su etapa más exitosa con sus éxitos profesionales y su peor etapa personal y vital en la que le acompañaban los demonios de la autodestrucción.