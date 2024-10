Así se ha preparado Óscar Casas para dar vida a Gervasio Deferr en 'El gran salto' de Atresmedia

Atresmedia ha llevado este martes la presentación de 'El gran salto', una de sus nuevas ficciones y que llegará el próximo 17 de noviembre a atresplayer, al South International Series Festival de Cádiz -al que asiste El Televisero-. Se trata de la ficción basada en la vida del atleta olímpico Gervasio Deferr, al que da vida Óscar Casas.

El actor Óscar Casas se mete en la piel del icónico gimnasta en este relato que nos llevará a rememorar desde los Juegos Olímpicos Sídney, Atenas y Pekín hasta su peor etapa personal y vital en la que le acompañaban los demonios de la autodestrucción, hasta acabar abandonando la competición deportiva.

Monste García, la directora de Ficción de Atresmedia, ha explicado durante la presentación de 'El gran salto' que el germen de la serie sobre la vida de Gervasio Deferr fue su entrevista con Évole. "Cuando vimos a Jordi Evole entrevistando a Gervasio supimos que teníamos que hacer esta serie. Él es muy particular, estaba encantado y decidimos embarcarnos en el proyecto", aseveraba la directiva. "No solo queríamos contar la historia del deportista olímpico, sino su historia privada, ir a lo más profundo", añadía.

Por su parte, Jordi Frades, productor de Diagonal TV, reconocía que "nos ponía mucha presión que iba a opinar Gervasio de su biopic". Pero parece que el deportista les puso todo muy fácil. "Se leyó los guiones muy tarde pero desde el primer momento estuvo muy implicado en el rodaje, venía casi cada día", relataba.

Óscar Casas, el 'perfecto' Gervasio Deferr de 'El gran salto'

Pero sin duda si hay algo que destacará de 'El gran salto' es la interpretación de Óscar Casas. "Cuando veáis el trabajo de Óscar vais a flipar. Yo no veía a Óscar por ningún lado al final del rodaje", advertía Jordi Frades durante la presentación.

Por su lado, Óscar Casas ha querido dejar claro que Gervasio Deferr estaba muy contento con el resultado de la ficción sobre su vida. "Yo no me fío de las opiniones del público, pero Gervi la ha visto y le ha encantado así que me quedo tranquilo", confesaba el actor.

"Gervi ha visto el primer capítulo 12 veces y le está encantando, dice que la esencia es completamente la que él sentía. Se escucha y se siente reflejado. Le es duro y siempre tiene que verlo con gente de primeras porque la serie es muy fiel a lo que vivió y le remueve mucho verse", añadía al respecto.

Para el hermano de Mario Casas el mayor reto en 'El gran salto' ha sido el trabajo que ha tenido que hacer con la voz. "La voz era algo muy característico de él, durante los años y según la vida que lleva va cambiando y según iba creciendo la tenía aún más rota. Lo trabajé con Isabel Pastor con muchísimas horas encontrando esa voz susurrada, borracha", explicaba el intérprete.

Y es que sin duda lo más difícil para él era el hecho de tener una voz, un cuerpo y un alma diferente para cada una de sus etapas. Por contra, según comentaba, para él lo fácil ha sido la parte física: "A nivel físico fue la parte más fácil, tuve dos meses y medio para comer mucho, luego en la segunda parte no comía.

Así es 'El gran salto'

'El gran salto' es una serie creada por José Rodríguez, a partir de la biografía que el propio Deferr relata en su libro del mismo nombre. Los cinco episodios de los que consta la serie tienen una duración de 50 minutos y su rodaje se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de la provincia de Barcelona. Esta nueva ficción original de atresplayer estará disponible para usuarios premium de la plataforma de Atresmedia.

En 'El gran salto' conoceremos la historia del campeón olímpico en una narración en dos tiempos: el pasado, con los diferentes juegos olímpicos que Gervasio ganó, y que nos llevará a rememorar: Sídney, Atenas y Pekín. Y, por otro lado, el presente, centrado en los días que tardará en visitar a su madre, quién ha sufrido un infarto estando ingresada en un hospital.

Un hecho crucial que sin duda marcará el destino del deportista y que le llevará a marcarse un objetivo vital que le salve de él mismo. A lo largo de cinco episodios veremos la dualidad entre dos momentos vitales de Deferr: su etapa más gloriosa y exitosa con sus éxitos profesionales y su peor etapa personal y vital en la que le acompañaban los demonios de la autodestrucción.

A este respecto, sobre si tenían claro cómo enfocar la historia, Roger Gual, el director ha asegurado que "quisimos utilizar un punto de subida, de inflexión que es el momento en el que la madre tiene un infarto y va al hospital y le pilla en un after y tiene que cambiar su vida". "Eso nos sirvió para armar la historia, nos permitía en rodaje ser muy exigentes para rodar la parte inicial y luego en la que está más jodido, a nivel producción exigía mucho esfuerzo y también te permite ir entrando a conocer el personaje cada vez más, entiendes al personaje a medida que le han pasado cosas, en el capítulo 3 haces clic con el personaje y empiezas a vivir lo que él", destacaba.

Todo el reparto de la ficción

Completan el reparto de ‘El gran salto’: Olivia Baglivi, Pau Roca, Greta Fernández, Alfons Nieto, Joaquín Daniel, Carolina Román, Bea Segura, Beka Lemonjawa, Christian Checa, Fran Berenguer, Lucía Juárez, Carlus Fàbrega, Pep Ambrós, Nausicaa Bonnin, Carla Linares y Salim Daprincee, entre otros.

La vida de Gervasio Deferr, la gran protagonista

Deportista brillante, perfeccionista y riguroso en su carrera deportiva. Ganó 2 medallas olímpicas de oro en salto en Sídney 2000 y Atenas 2004, y 1 medalla de plata en suelo en Pekín 2008. De personalidad muy compleja y autoexigente, fue incapaz de gestionar bien ese delicado equilibrio del éxito-fracaso y, esto le arrastró a una espiral de autodestrucción y desfases que le aleja de la familia y amigos, hasta acabar abandonando la competición deportiva.

El infarto de su madre actuará como hito en la serie para despertar en él la necesidad de salir del pozo y, su paso por una clínica de desintoxicación y la puesta en marcha de La Mina, le llevará a conseguir su anhela calma interior, apaciguar sus demonios y recuperar a los suyos.