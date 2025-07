Gervasio Deferr elige a Nacho Abad para su primera entrevista tras el escándalo sexual que paralizó su serie en Atresmedia

Gervasio Deferr tiene todo listo para reaparecer en televisión y conceder su primera entrevista en un plató tras la denuncia de una mujer por presuntos abusos sexuales del campeón olímpico. Un escándalo que paralizó el estreno de 'El gran salto', su serie en atresplayer. Lo más curioso es que el ex gimnasta ha elegido Mediaser y el programa 'Código 10' de Nacho Abad y David Aleman para su reaparición.

Este paso al frente de Gervasio Deferr se produce tan solo unas horas después de que haya presentado junto a su abogado en el Senado la propuesta de lo que han denominado "Ley Deferr", en la que plantean modificar las penas y los plazos de prescripción de los delitos de injurias y calumnias.

De esta forma, el programa que conducen Nacho Abad y David Aleman en el prime time del martes en Cuatro, abordará el impacto que estas acusaciones han tenido en la vida personal y profesional del gimnasta y repasará su trayectoria deportiva, desde sus logros más destacados hasta los episodios más delicados marcados por las adicciones y el dopaje.

Hay que recordar que fue en diciembre de 2014 cuando El País publicó un artículo en el que una mujer aseguraba que tanto ella como otras dos chicas fueron violadas por el exgimnasta cuando eran menores de edad. Según esta información, Gervasio Deferr habría cometido este abuso sexual cuando estuvo interno en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat en el que entrenó entre los años 1992 y 2011.

Días después de dicha acusación, Gervasio Deferr negó dichas acusaciones y aseguró no tener más información sobre las denuncias anónimas que publicó el citado diario. Tras ocho meses en los que no ha vuelto a publicarse nada ni a saberse nada del asunto, y ante la imposibilidad de dirimir si los hechos denunciados sucedieron o no ni al haber ningún tipo de prueba que lo demuestre, Atresmedia decidía estrenar la serie de 'El gran salto' hace un mes. Y ahora el deportista dará el salto a Mediaset para su primera entrevista junto a Nacho Abad.

Marcial Dorado, otro de los invitados del programa de Nacho Abad

Por otra parte, 'Código 10' entrevistará a Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales, que desvelará los detalles de las supuestas ofertas y presiones que ha recibido para destruir la imagen pública del actual presidente del Partido Popular. El programa repasará también el historial delictivo de este narcotraficante gallego, que se inició en el contrabando de tabaco siendo menor de edad y después expandió su negocio al tráfico de droga.

A punto de cumplirse dos años de la detención de Daniel Sancho en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, el true crime de la semana del espacio de Nacho Abad y David Aleman recordará los detalles del crimen, el juicio y la sentencia del caso, uno de los más mediáticos de los últimos tiempos.