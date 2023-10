María Pedraza crea impacto al revelar el dineral que ha ganado en ‘Élite’ y ‘La casa de papel’

María Pedraza y Carlos Scholz eran este miércoles los invitados estrella de ‘La Resistencia’. Ambos acudían al programa de David Broncano para promocionar su última película, «Awareness». La película se puede ver en Amazon Prime Video, plataforma competidora de Movistar Plus+, lo que llevaba a tener un momento de lo más surrealista.

Los actores señalaban al equipo de Amazon que les había acompañado mientras que David Broncano les censuraba: «Aquí en Movistar no puede salir gente de Amazon, perdonad eh». Es más, el presentador mandaba un mensaje a su equipo: «Hay que pixelar, ponedles la cara de Pocoyó a todos».

Durante los primeros minutos de entrevista se veía a María Pedraza y Carlos Scholz algo nerviosos. Fueron ellos mismos los que confesaron por qué al presentador de Movistar Plus+: «Es un programa con mala fama, he escuchado cosas horrorosas de aquí», bromeaba el actor. Pero pese a sus nervios no se libraron de las míticas preguntas de ‘La Resistencia’.

«Dinero en el banco. Estás más forrada que la hostia, María. Te ha entrado una cantidad de pasta en los últimos años…», le soltaba David Broncano a Pedraza, haciendo referencia a sus apariciones en ‘Élite’ y ‘La casa de papel’. «Te voy a ser totalmente sincera. No lo sé porque las cuentas me las lleva mi gestor. Él me va diciendo los palos que me dan», reconocía ella.

María Pedraza reconocía que había sido «un gran año» mientras David Broncano intentaba saber más: «Tú estás en el grupo selecto de personas que habéis estado a la vez en ‘Élite’ y ‘La casa de papel’, el club de los millones de euros, el club de estar forrados». Eso sí, ella aclaraba que «los millones no los he visto».

No quiero ni imaginar el caño gordo con el que le han enterrado a billetes a María Pedraza. Los que pasan por Élite y La casa de papel, no van cortos, no



Cuando alguien dice "ha sido un gran año" es que pfffff pic.twitter.com/7udCLeDjIg — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 18, 2023

Como no, David Broncano también le preguntaba a la actriz por las relaciones sexuales que había tenido en el último mes. «Creo que más que tú», le soltaba esta. «No te arriesgues. No te flipes que te puedes llevar un susto. Que voy muy fuerte…», le advertía el presentador, a lo que María Pedraza justificaba su respuesta: «Es que soy muy de energías y he notado que te veo paradito. Es lo que yo siento, pero, a lo mejor me confundo».