Si te has enganchado a ‘Reina Roja’ en Prime Video tienes que ver estas otras 10 series

‘Reina Roja‘ es la gran apuesta de Prime Video para este año. La adaptación del popular bestseller de Juan Gómez Jurado llega con una gran expectación, y con muchas ganas de convertirse en la gran serie española de los últimos años. Con cerca de tres millones de copias vendidas, se ha convertido en el éxito literario más famoso de los últimos años en nuestro país, y en Amazon estuvieron rápidos para ofrecerle al autor un contrato millonario para adaptar su historia. Con Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian como protagonistas, ‘Reina Roja’ nos retrotrae a ese tipo de historias que tanto nos enganchan: asesinos en serie, detectives inteligentes, trampas, giros de guión y asesinatos muy complejos.

Por momentos nos recuerda a la gran ‘Hannibal’ de Bryan Fuller, sobre todo gracias a ese planteamiento de la primera muerte que vemos en pantalla. Pero, lamentablemente, la serie sobre Hannibal Lecter no está disponible en ninguna plataforma actualmente. Así que no podemos incluirla en la lista, pero sí os hemos preparado una compuesta por diez series que os van a ayudar a seguir supliendo esas ganas de series de misterio que os ha creado ‘Reina Roja’.

La novia gitana / La red Púrpura

Sinopsis: Elena Blanco, inspectora de homicidios de la BAC (Brigada de Análisis de Casos), es una mujer obsesionada con el trabajo y atormentada por un oscuro suceso de su pasado. Intenta espantar sus fantasmas a base de alcohol, sexo y música, mientras busca al culpable del asesinato de Susana Macaya, una joven gitana desaparecida tras su despedida de soltera y con la que alguien ha realizado un macabro ritual que reproduce la muerte de su hermana siete años atrás. La gran incógnita es que el asesino de Lara cumple condena desde entonces, por lo que o tiene un imitador… o hay un inocente encarcelado.

Si hablamos de grandes thrillers de los últimos años en el panorama literario español, obviamente tenemos que hablar de Carmen Mola. Y ya no porque se descubriera que eran tres hombres usando el nombre de una mujer (eso desde luego que da para otro thriller mucho más dramático), sino porque escribieron una de las historias más vendidas de los últimos años en nuestro país. ‘La novia gitana‘ es un thriller de misterio que tiene de todo, que engancha casi desde sus primeras páginas, y que Atresplayer consiguió llevar a buen puerto con su adaptación.

Protagonizada por Nadia De Santiago, ‘La novia gitana’ es la primera temporada de la serie, y ayuda a establecer ese tono oscuro y desangelado que acompaña toda la trama. Es verdad que la segunda temporada, ‘La red púrpura‘, mejora en todo a los primeros episodios: ambientación, interpretaciones, guión… Pero ambas son dos buenas muestras de que en España sabemos cocinar muy buenos thrillers. Precursora directa de ‘Reina Roja’.

Plataforma: Atresplayer

La chica de nieve

Sinopsis: Málaga, 2010, cabalgata de los Reyes Magos. El momento más mágico del año se torna en pesadilla para la familia Martín cuando su hija Amaya desaparece entre la multitud. Miren, una joven periodista en prácticas, comienza entonces una investigación paralela a la de la inspectora Millán, que despertará un suceso de su pasado que habría deseado olvidar. Con la ayuda de un colega periodista, Eduardo, Miren se empeñará en encontrar a la niña.

No podemos hablar de Juan Gómez Jurado y su ‘Reina Roja’ sin mencionar en la misma lista a ‘La chica de nieve‘ y Javier Castillo. Los dos autores que más venden ahora mismo en España, y los dos escriben historias de misterio y asesinatos. El thriller nunca pasa de moda, y aquí está la prueba. Netflix adquirió los derechos (ya prepara la siguiente temporada) y colocó a Milena Smit y Jose Coronado como los grandes protagonistas de esta historia. Aparentemente sencilla, pero con esos giros de guion marca de la casa que nos vuelven locos. Tiene el honor de ser una de las series en español más vistas de la historia de la plataforma. Y eso no es decir poco, ¿eh?

Plataforma: Netflix

En la mente del asesino en serie

Sinopsis: ¿Cuáles son las señales de que alguien es un asesino en serie en potencia? Parecen normales, pero buceando en su mente se pueden encontrar momentos clave que revelen cuándo comenzaron su mortífero viaje, como experiencias siniestras en la infancia, obstáculos en la edad adulta, narcisismo o falta de empatía.

Esta serie examina los factores que desencadenan su comportamiento psicópata mediante la investigación forense de sus vidas, por qué hacen lo que hacen y cómo se les podría haber detectado antes de actuar si se hubieran conocido las señales. Criminólogos, psicólogos, periodistas y detectives se reúnen para mostrar cuáles son exactamente estas señales y analizan el escalofriante comportamiento de estos asesinos que han matado una y otra vez. Una serie documental que nos intenta meter en ese proceso mental que lleva a una persona a matar reiteradas veces, y gracias al apoyo de profesionales, tratamos de comprender… aunque nos sea imposible.

Plataforma: Movistar Plus+

Mare of Easttown

Sinopsis: Mare Sheehan es una detective de un pequeño pueblo de Pennsylvania que investiga un asesinato local mientras intenta que su vida personal no se desmorone.

La presencia de Kate Winslet en cualquier proyecto es sinónimo de calidad. Nos lo viene demostrando desde hace años en el cine, y su primera incursión en televisión fue esta brillante miniserie. Ganó todos los premios habidos y por haber por su brillante interpretación de la autodestructiva detective Mare. Sí, aunque a veces se acercaba peligrosamente a la sobreactuación, Kate agarraba con fuera el personaje para llevarle por el buen camino. Nos encantaría ver un crossover con la Jodie Foster de ‘True Detective: Noche Polar‘. Es bonito soñar, ¿verdad?

La serie de HBO MAX comparte con ‘Reina Roja’ un personaje protagonista complejo, con traumas pasados que afectan (y mucho) a su presente. ‘Mare of Easttown’ está dirigida por Craig Zobel, realizador de la estupenda e injustamente olvidada ‘La caza’.

Plataforma: HBO MAX

La chica invisible

Sinopsis: Un padre y una hija están involucrados en la investigación de una adolescente asesinada en el pintoresco pueblo ficticio de Cárdena, en Andalucía. Los dos se ven obligados a dejar de lado sus diferencias y sucumbir a su tensa relación para resolver el caso de asesinato que sacude un pueblo supuestamente pacífico, donde todos los habitantes son sospechosos.

Otro bestseller patrio convertido en serie. Esta vez para Disney Plus. Estamos hablando de ‘La chica invisible‘, escrita por Blue Jeans. Y que, en su salto a la pequeña pantalla, tenemos como protagonistas a Daniel Grao y Zoe Stein. Su timing no fue el mejor, ya que llegó a la plataforma de Disney casi a la vez que la oferta de Netflix ‘La chica de nieve’. Las comparaciones fueron odiosas, y la propuesta de Disney acabó siendo rápidamente olvidada. Pero eso no significa que fuera una mala serie, ni mucho menos. El problema principal es que el guión y el ritmo se resentían demasiado rápido. Y para una serie de misterio, eso es un error fatal.

Plataforma: Disney Plus

Mindhunter

Sinopsis: Año 1977. Dos agentes del FBI (Jonathan Groff y Holt McCallany) revolucionan las técnicas de investigación para encontrar las respuestas a cómo atrapar a asesinos en serie y mentes psicópatas.

Adaptación del libro «Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit», escrito por Mark Olshaker y John E. Douglas. Podría haber pasado más desapercibida, o ser una serie de segunda. Pero cuando tienes a David Fincher a los mandos, todo puede pasar. Y casi siempre, bueno. El autor de la brillante ‘Zodiac’ (reverenciada por los cinéfilos adictos a los true crime y a las historias de asesinos en serie) nos dio la serie definitiva sobre cómo funciona la mente de un asesino. Con Jonathan Groff y Holt MacCallany como protagonistas, la serie indaga en la historia de históricos asesinos en serie, y por qué hicieron lo que hicieron. Aún estamos esperando una tercera temporada pero parece ser que Netflix no está por la labor. Es bastante más probable que llegue una segunda de ‘Reina Roja’ antes…

Plataforma: Netflix

Sherlock

Sinopsis: Moderna actualización del mito de Sherlock Holmes, ambientado en el Londres del siglo XXI. Sus insuperables habilidades de deducción y su arrogante distanciamiento emocional le convierten en el perfecto detective junto a su inseparable compañero John Watson.

La serie que lanzó al estrellato internacional al actor Benedict Cumberbatch. Su interpretación de Sherlock es totalmente diferente a todas las que habíamos visto hasta ese momento. Su relación con Watson se convirtió en objeto de estudio por los tuiteros más cinéfilos. Sobre todo por su criticado queerbaiting, pero eso es otro tema. La serie creada por Steven Moffat y Mark Gattis cuenta con cuatro temporadas y aún esperamos una nueva y última entrega. Pero las agendas de Cumberbatch y Martin Freeman siempre han hecho muy complejo el rodaje de la serie.

Sus capítulos autoconclusivos se centraron en famosos casos del detective, pero de una forma actualizada a nuestros tiempos. Su humor, su puesta en escena y, sobre todo, sus interpretaciones, hicieron de ‘Sherlock’ una de la mejores series de la pasada década. Además, el proceso mental del protagonista es muy similar al que usa Antonia Scott en ‘Reina Roja’.

Plataforma: Prime Video / HBO MAX

Los crímenes de Fjällbacka

Sinopsis: ‘Los crímenes de Fjällbacka’ es una serie de seis largometrajes policiacos basados en el universo criminal de la escritora sueca de éxito mundial Camilla Lackberg.

Vale, quizá incluir esto aquí sea un poco tramposo por nuestra parte, pero lo encajamos al ser una serie de películas. Concretamente, seis pequeños largometrajes protagonizados por Claudia Galli y Richard Ulfsäter. Basados en las novelas de Camilla Läckberg, quizá la autora de misterio que más vende de la actualidad, adapta varios casos de los más importantes, con el aplomo que tiene siempre el noir nórdico. Mucho hemos aprendido de ese tipo de cine (y ha sido imitado hasta la saciedad). Podemos encontrar retazos en ‘Reina Roja’, pero pasados por un filtro puramente español.

Plataforma: Filmin

La caza de un asesino

Sinopsis: La serie está basada en el famoso y salvaje asesinato de la niña de 10 años Helen Nilsson, en 1989. La búsqueda del asesino corre a cargo del grupo de reconocimiento liderado por Per-Åke Åkesson, que había resuelto varios asesinatos de mujeres en el noreste de Skåne.

Mikael Marcimain (‘Call Girl’) dirige esta gran coproducción escandinava sobre uno de los crímenes más recordados de la historia de Suecia, el sádico asesinato de la niña Helén Nilsson. Una historia que no solo se centra en el asesinato en sí, sino en la desigualdad social, corrupción y fe en la justicia que sobrevuela continuamente la sociedad sueca.

Este caso es uno de los crímenes más recordados en Suecia. El asesinato quedó sin resolver durante años, hasta que una prueba de ADN encerró al asesino entre rejas en 2004. Esta es la historia de aquel suceso, y de los policías que jamás perdieron la esperanza de que el culpable acabara frente a la justicia. Una brillante y tenebrosa adaptación de un hecho real que aún resuena en el pais escandinavo.

Plataforma: Filmin / Hayu

Memento Mori

Sinopsis: Cuando el cadáver de una joven con los párpados amputados aparece en Valladolid, el inspector Sancho presagia una cadena de homicidios. Sancho, con el apoyo de “Carapocha”, uno de los mayores expertos en asesinos en serie, sigue el rastro de cadáveres que Augusto, un sociópata de gustos refinados, va dejando por la ciudad. Pronto descubren que se encuentran ante un asesino que comete crímenes con banda sonora y firma los cuerpos de sus víctimas con poemas. Lo que no sabe Sancho es que la persecución se convertirá en un duelo muy personal.

El último gran thriller de asesinos en serie con firma España es ‘Memento Mori‘. La serie de Amazon Prime Video, protagonizada por un camaleónico Yon González, está basada en la novela homónima de César Pérez Gellida. La adaptación supera en algunos momentos al propio libro, sobre todo gracias a la continua entrega del propio Yon González y la interpretación siempre metódica de Juan Echanove. Podría funcionar perfectamente en una sesión doble con ‘Reina Roja’, aunque quizá sea esta una serie más comercial que ‘Memento Mori’.

Plataforma: Amazon Prime Video