Juan Echanove se refiere a Concha Velasco empleando estos términos tras su muerte

Como no podía ser de otra forma, también ‘LaSexta Clave’ dedicó parte de su programa a homenajear a Concha Velasco, fallecida este mismo sábado 2 de diciembre a los 84 años de edad. Juan Echanove quiso intervenir por teléfono para contar «con mucha pena» sus vivencias con nuestra inolvidable ‘chica yeye’. «Ha fallecido una gran amiga y me da muchísima pena», comenzaba diciendo el actor.

«Fue muy reivindicativa con los derechos de los actores. Concha, junto a otros compañeros, inició la huelga en 1975 por el día de descanso. Hasta entonces no se descansaba en el teatro», ha recordado el actor, ensalzando así el papel reivindicativo de Concha Velasco.

Juan Echanove ha reconocido que actualmente pueden «descansar» y tienen «unas condiciones de trabajo a las que ha contribuido muchísimo Concha». Él la ha definido como una «mujer muy comprometida y con un punto de vista muy inteligente de las cosas«.

Juan Echanove ensalza la figura de Concha Velasco

Visiblemente afectado por tan dura pérdida para el mundo de la interpretación, el actor ha desvelado que «nunca trabajé con ella, pero he tenido una relación de amistad muy sincera y directa. Hemos hablado de tantas cosas de la vida y del teatro…». «La voy a recordar de manera alegre, una vez superado el trance, como a ella le hubiera gustado. Pero hoy tengo una ‘grisura’ encima que no me puedo quitar», ha confesado Juan Echanove.

La muerte de Concha Velasco ha supuesto un duro golpe para todos los que la querían y admiraban. Numerosos rostros del mundo de la televisión, de la interpretación e incluso de la política, han querido despedirse de ella acudiendo al madrileño teatro La Latina, donde se han velado sus restos mortales.

Una de las imágenes más conmovedoras de la dura jornada nos la dejó José Sacristán, quien trabajó con Concha en la serie ‘’Velvet’, de Antena 3. El actor se ha parado delante del féretro de su compañera y amiga con un semblante que lo decía todo.