Una semana de estrenos terroríficos con ’30 monedas’ o ‘Hermana Muerte’, la precuela de ‘Verónica’

Se acerca Halloween. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Queda muy poco para que Mariah Carey salga de su letargo anual y anuncie el inicio de las navidades con su ‘All I Want For Christmas Is You’. Pero mientras llega tan ansiado momento, aún nos queda tiempo para aprovechar un poco más la spooky season. ¿Cómo? Fácil. Viendo todas esas series y películas de terror que nos tienen preparadas las plataformas, como ‘Hermana Muerte’ o ‘El Exorcista del Papa’. Os hablamos de ellas.

Esta semana viene con una buena dosis de miedo y el pistoletazo de salida lo da la temporada 2 de ‘30 Monedas‘, la serie de Álex De la Iglesia. Nos reencontramos con el pueblo de Pedraza, con el padre Vergara, con el mismísimo demonio y un sinfín de peligros y pesadillas. Porque una temporada 2 siempre tiene que ser más y mejor. ¿Lo conseguirá esta vez el mítico director? Y no es el único estreno terrorífico de esta semana, porque podremos ver ‘Hermana Muerte’, el esperadísimo spin-off de ‘Verónica’, dirigido por Paco Plaza. Aunque llega directamente a Netflix, sin pasar por salas de cines.

Las que sí que pasaron por pantallas más grandes son ‘El Extraño’, un thriller independiente y sosegado con Maika Monroe como protagonista. También podremos ver ‘El exorcista del Papa’, con un Russell Crowe desatado y pasándoselo en grande. Para cerrar los estrenos más destacados de la semana, tenemos ‘Memento Mori‘, la nueva serie de Prime Video con Yon González, aunque llega con apenas promoción.

Estrenos en Netflix

Hermana Muerte (PELÍCULA)

Sinopsis: En la España de la posguerra, Narcisa, una joven novicia con poderes sobrenaturales, empieza a trabajar de profesora en un antiguo convento, ahora colegio para niñas. Conforme pasen los días, los extraños sucesos y las situaciones cada vez más inquietantes que la atormentan terminarán por llevarla a desenredar la madeja de secretos que rodean al convento y acechan a sus moradoras.

En esta nueva película de terror española, podemos asistir al origen de uno de los personajes más intrigantes de ‘Verónica’: la Hermana MUerte, que interpretó Consuelo Trujillo. La película de Paco Plaza, estrenada en 2017, fue un éxito en nuestro país. Basarse en un caso real fue todo un acierto y, pese a que veces puede tener un ritmo demasiado lento, la película funciona sobre todo gracias a la buena dirección de actores. Porque dirigir a niños y adolescentes para que parezcan naturales es muy difícil.

‘Herman Muerte’ está escrita por Jorge Guerricaechevarria (‘Hasta el cielo’), y el propio Paco Plaza, está protagonizada por Aria Bedmar (‘El Silencio‘), Maru Valdivielso (‘Verónica’), Luisa Merelas (‘Quien a hierro mata’), Almudena Amor (‘La abuela’) y Chelo Vivares (’30 monedas’). Debutan Sara Roch, Olimpia Roch, Adriana Camarena, Martina Delgado y Claudia Fernandez Arroyo, con la colaboración especial de Consuelo Trujillo (‘Verónica’) y Sandra Escacena (‘Verónica’). La cinta está producida por El Estudio, una productora formada por Enrique López Lavigne, Diego Suarez Chialvo y Pablo Cruz.

Fecha de estreno: 27 de octubre

Memento Mori (SERIE)

Sinopsis: La serie arranca cuando el cadáver de una joven con los párpados amputados aparece en Valladolid. El inspector Sancho presagia una cadena de homicidios, y con el apoyo de “Carapocha”, uno de los mayores expertos en asesinos en serie, sigue el rastro de cadáveres que Augusto, un sociópata de gustos refinados, va dejando por la ciudad. Pronto descubren que se encuentran ante un asesino que comete crímenes con banda sonora y firma los cuerpos de sus víctimas con poemas. Lo que no sabe Sancho es que la persecución se convertirá en un duelo muy personal.

Esta nueva apuesta de Amazon Prime Video está basada en la trilogía ‘Versos, canciones y trocitos de carne’ del escritor vallisoletano César Pérez Gellida. Cuenta con 6 capítulos de 45 minutos cada uno y tiene un elemento que le hace sobresalir sobre todo lo demás: tenemos a Yon González dando un giro radical a su carrera. A ver, quizá nos hemos venido demasiado arriba pero hay que ser sinceros. ¿Recordamos a Yon en otro papel que no sea galán romántico o adolescente asustado? Pues ‘Memento Mori’ le va a dar la oportunidad de cambiar eso, ya que dará vida a un auténtico psicópata, y ya podemos verlo en el propio tráiler que ha compartido Prime Video.

El cantante Iván Ferreiro además participó en la creación de la novela, componiendo tres piezas, un por cada parte de la trilogía. «En este caso ha sido muy agradable escribir sobre una historia que ya existe. A veces siento que enseño demasiado mío en mis propios temas y entonces aparece un pudor que aquí no he sentido».

La serie está protagonizada por Yon González (‘Las chicas del cable‘), Francisco Ortiz (‘¡García!‘), Juan Echanove (‘Desaparecidos’), Olivia Baglivi (‘Libélulas’) y Manuela Vellés (‘Citas Barcelona‘). Completan el reparto Juan Fernández (‘El Cid’), Fernando Soto (‘Celda 211‘), Carlota Baró (‘Las chicas del cable’), Javier Varela (‘El secreto de puente viejo’), Juanma Lara (‘La mancha negra’), Alicia Sánchez (‘Sky Rojo’), Unax Hayden (‘20.000 especies de abejas’), Rodrigo Poisón (‘Orígenes secretos’), Ana Villa (‘Infiesto’)y Pau Romero (‘Presos en el extranjero’).

Fecha de estreno: 27 de octubre

Estrenos en Movistar Plus

El Extraño (PELÍCULA)

Sinopsis: Julia se reúne con su marido cuando este se traslada a su Rumanía natal para empezar en un nuevo trabajo. Hace poco que ha abandonado la profesión de actriz, y a menudo está sola y sin nada que hacer. Una noche, mientras observa a la gente en la calle desde su gran ventanal, descubre una figura en el edificio de enfrente que parece estar mirándola. Unos días después, estando sola en una sala de cine, tiene la fuerte sensación de que alguien la observa y no tarda en convencerse de que la siguen. ¿Podría ser aquel vecino desconocido? Mientras tanto, un asesino en serie llamado “La Araña” amenaza la ciudad.

Esta película dirigida y escrita por Chloe Okuno no tuvo mucha repercusión en su estreno en cines a comienzos de 2023. Llegó a nuestro país de la mano de Universal tras su paso por el Festival de Sitges. Contando como protagonista con Maika Monroe, una de las actrices de terror más interesantes (recordemos su trabajo ‘IT Follows’), nos plantea un thriller pequeño y oscuro, muy al estilo de ‘La ventana indiscreta de Hitchcock. Pero también apuesta por una crítica social al miedo de las mujeres debido a una sociedad patriarcal, que muchas veces las tilda de locas en vez de prestarles ayuda cuando están en peligro.

Con esta crítica y la magnética actuación de Monroe, ‘El Extraño’ es una película perfecta para disfrutar en la oscuridad de casa… sin mirar por la ventana a los vecinos que pueden estar observándonos.

Fecha de estreno: 23 de octubre

El Exorcista del Papa (PELÍCULA)

Sinopsis: Película sobre Gabriele Amorth, un sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano, realizando más de cien mil exorcismos a lo largo de su vida. Amorth escribió dos libros de memorias donde detalló sus experiencias luchando contra Satanás.

‘El Exorcista del Papa’ es una de las películas más desvergonzadas de todo este 2023. E incluso de la carrera de Russell Crowe. El actor australiano da vida a Gabriele Amorth, un sacerdote italiano y exorcista real que murió en 2016 a la edad de 91 años. Célebre por sus conferencias y numerosos libros, la película se basa libremente en uno de sus casos. Ya desde el comienzo podemos ver que ‘El Exorcista del Papa’ no se toma demasiado en serio, ni se ha documentado un mínimo. Porque nada más comenzar, vemos a un coche circulando entre bosques y acantilados con el mar a un lado, para que luego un subtítulo nos indique que lo que veíamos es Segovia.

Errores garrafales a parte, la película es disfrutona porque no se toma nunca en serio. Al igual que ‘Overlord’, otra de las películas del director Julius Avery, la película toma una premisa surrealista y alocada para dejarse llevar. Falla en el terror, porque nunca acaba de dar miedo real. Pero ya solo por la actuación desenfadada de Russell Crowe merece la pena.

Fecha de estreno: 27 de octubre

Estrenos en HBO MAX

30 Monedas (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: La mayoría de los residentes de Pedraza, un pueblo remoto en España plagado de eventos inexplicables y demoníacos, han perdido la cabeza y están confinados en un hospital psiquiátrico. Elena yace en coma en una cama de hospital de Madrid; Paco, destrozado por los remordimientos, intenta cuidarla. A medida que el horror se intensifica a su alrededor, nuestro grupo de héroes debe enfrentarse a un nuevo y misterioso enemigo, alguien tan perverso que incluso el diablo le teme.

Y hablando de historias desvergonzadas… ’30 Monedas’ fue un golpe en la mesa de Álex De la Iglesia. Una vuelta a su mejor forma, a lo mejor de su imaginería y estilo tan personales. Las 30 monedas que le pagaron a Judas por vender a Jesús son el mcguffin perfecto de una historia a la que no le falta de nada: demonios, conspiraciones vaticanas, monstruos lovecraftianos, Miguel Ángel Silvestre… Lo tiene todo. Y, cómo siempre, bien atado con la firma del director nacido en Bilbao. La segunda temporada llega con una expectación brutal, y la crítica está siendo muy positiva. Nos espera una montaña rusa de emociones fuertes, sobre todo gracias a los nuevos fichajes. Ojalá un cameo de la Hermana Muerte de Paco Plaza en esta temporada…

El reparto de esta nueva temporada está encabezado por Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner y Eduard Fernández, además de Macarena Gómez, Pepón Nieto o Cosimo Fusco, a los que se suman en esta segunda entrega Najwa Nimri y Paul Giamatti. La segunda temporada se ha rodado en España, Italia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Fecha de estreno: 23 de octubre