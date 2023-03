Preguntan a Echanove si estará en el final de ‘Cuéntame’ y acaba con esta llamativa frase

Juan Echanove se pronuncia sobre el cierre de ‘Cuéntame cómo pasó’ tras la polémica muerte de su personaje en la serie de TVE.

Juan Echanove vuelve este miércoles a Telecinco para volver a meterse en la piel del inspector Santiago Abad en la segunda temporada de ‘Desaparecidos’. Con motivo del regreso de la serie que ya se puede ver en Amazon Prime Video, el actor ha concedido una entrevista a El Periódico en la que habla además del final de ‘Cuéntame cómo pasó’.

Cabe recordar que Juan Echanove dio durante años vida a Miguel Alcántara, el hermano de Antonio (Imanol Arias), hasta que la productora de la serie decidió matar a su personaje en la 18ª temporada después de sufrir un infarto tras vivir como su hija Diana era secuestrada por dos vecinos de Sagrillas a cambio de dinero.

Pese a que han pasado ya seis años desde que Juan Echanove dejó ‘Cuéntame cómo pasó’, ahora que TVE y Ganga Producciones trabajan en la que será la última temporada de la serie, con una miniserie de siete episodios como avanzamos en exclusiva en El Televisero, interesa conocer la opinión del actor sobre este final.

«Tengo un buenísimo recuerdo de ‘Cuéntame’ porque fueron muchos años trabajando ahí. Mi final no me gustó, pero es como si no te gusta el final dramático de una película», asegura de primeras Juan Echanove cuando le preguntan por cómo se quejó del final que se le dio a su personaje. Una muerte que le impedirá estar en el final porque como él mismo dice «si apareciera yo estaríamos hablando de una serie de zombis».

«‘Cuéntame’ merece un cierre maravilloso»

Juan Echanove junto a Imanol Arias en ‘Cuéntame’

Pese a todo, Juan Echanove espera y desea que se le de un buen final a la serie más longeva de nuestro país. «Creo que harán una buena temporada porque la serie se merece un cierre maravilloso y estoy convencido de que lo van a hacer», confiesa el intérprete madrileño.

Para Juan Echanove el teatro ha sido fundamental en su trayectoria profesional, pero el actor es claro al opinar lo que ha significado su trabajo en televisión. «Para mí ha sido fundamental. Un vehículo de comunicación de mi trabajo a los espectadores que no lo hubiera captado con otro medio. Si echo la vista atrás pienso: ¡Qué suerte he tenido de poder simultanear trabajos audiovisuales y teatrales y que no interfirieran entre ellos, o haciendo un gran esfuerzo para que se pudieran acoplar! Por eso a la tele la tengo en un lugar importante en mi vida», recalca.