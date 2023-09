Álex de la Iglesia emplea estos términos para retratar al actor Rodolfo Sancho

Álex de la Iglesia ha sido el último en pronunciarse sobre el durísimo momento personal que atraviesa su amigo, Rodolfo Sancho, a raíz de la detención de su hijo Daniel por presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia.

El director cinematográfico ha trabajado en varias ocasiones con el actor, con el que tiene una gran amistad. Por eso no ha dudado en salir en su defensa ante las cámaras de Europa Press. Al ser preguntado sobre si haría una película sobre el macabro crimen, él lo tiene claro: «Pues no. Francamente, me toca muy cerca y no».

Álex de la Iglesia no oculta «el dolor increíble» que siente por lo que, supuestamente, ha hecho Daniel Sancho. Y, sobre todo, empatiza con el padre del joven: «No sé si hay consuelo para Rodolfo, es su padre». Pese a su amistad con el protagonista de ‘El Ministerio del Tiempo’ e ‘Isabel’, el director reconoce que no sabe cómo está sobrellevando este duro trance: «No sé como se encuentra actualmente porque tampoco lo está compartiendo».

Álex de la Iglesia sobre Rodolfo Sancho: «Es una persona extraordinaria»

Lo único que «puede contar» es que «está muy metido en el tema» e intentando ayudar a su hijo en todo lo que esté en su mano para evitar que sea condenado a pena de muerte, la pena máxima en Tailandia para este tipo de crímenes. Sobre Rodolfo Sancho, Álex de la Iglesia solo tiene palabras de cariño: «Es una persona extraordinaria, y desde luego esto es algo que… que no ha… Es una bofetada incomprensible y extrañísima. Yo no entiendo anda, francamente, no sé qué ha pasado».

«Hay algo ininteligible en lo que está pasando ahora. No lo sé, no puedo hablar de ello», concluye el director de cine, mostrando su apoyo incondicional al actor. «Siempre. Adoro a Rodolfo», sentencia.