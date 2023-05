Final explicado de ‘El Silencio’: El detalle que esclarece quién tira a quién por el balcón

Si estás consultando este artículo es porque ya habrás visto ‘El Silencio‘, la miniserie de Netflix creada por el popular productor Aitor Gabilondo que tiene al actor Arón Piper como protagonista. Un intenso y desconcertante thriller de seis capítulos con un final que es un auténtico quebradero de cabeza.

El producto está siendo un gran fenómeno y, de hecho, se ha colado directamente en el segundo puesto del TOP 10 de la plataforma en esta primera semana desde su lanzamiento. Además de Arón Piper, Almudena Amor, Manu Ríos y Cristina Kovani entroncan una trama de crimen, obsesiones perturbadoras y en la que, a veces, nada es lo que parece.

Y si no que se lo digan a quienes ya han visto el final de ‘El Silencio’. Lo que se cuenta durante el transcurso de la serie hace que el espectador no tenga dudas de que Sergio (Aron Piper) mató a sus padres arrojándolos al vacío en mitad de un brote psicótico. Sin embargo, se produce un giro de guion bestial en el episodio final cuando la psiquiatra Ana Dussuel que le ha estado espiando y analizando durante días se presenta en su casa para saber qué pasó realmente y entender por qué cometió esos brutales crímenes.

En todo momento, Ana quería entender a Sergio porque piensa que eso le ayudará a entenderse a sí misma. Cree que son almas gemelas y quiere hacerse amiga suya. Se identifica con él porque también se sintió desamparada e incomprendida cuando era pequeña y maltratada por su madre.

Así, Sergio le cuenta una versión diametralmente distinta de los hechos. Le dice que fue realmente su padre quien lanzó por la ventana a su madre cuando descubrió que también estaba medicando a su hermana Noa y que, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, no lo pudo soportar y se quitó la vida tirándose al vacío. Una historia que, a priori, puede sonar creíble y que provoca un vuelco radical en la percepción del público.

El problema llega cuando Noa, que ha escuchado el nuevo testimonio de su hermano, irrumpe para desmentirle. Su manipulado relato era falso y, efectivamente, se confirma que fue Sergio quien asesinó a sus padres. Acto seguido, pide a Ana, su madre adoptiva, que se vaya con ella y no se quede con su hermano porque es peligroso y le va a hacer daño.

Pero es demasiado tarde. Su enganche emocional es realmente irresistible. Se ha atado tanto a Sergio que ha perdido su vida. Su matrimonio se ha acabado, su hija no la quiere y descubre que no está tan segura de querer a su hija tanto como imaginaba. Además, sus compañeros de trabajo no la ven con buenos ojos y no queda nadie que la comprenda de verdad a excepción del joven asesino.

Las tres hipótesis de la desconcertante escena final de ‘El Silencio’

Así llegamos a la desconcertante escena final de ‘El Silencio’. La vemos a ella y a Sergio caminando hacia el balcón. A continuación, una imagen distorsionada muestra a una persona precipitándose desde el balcón mientras la otra mira. Sin embargo, se es incapaz de percibir las identidades. ¿Quién se precipitó del balcón, Sergio o Ana? ¿Quién tira a quien en la última escena?

De este modo se juega con la ambigüedad y con la genialidad de que no haya un bueno evidente a ojos de los espectadores, que pueden elegir así cuál prefiere que haya caído desde el balcón. Es decir, te permite matar o salvar al personaje que quieras, lo que hace a este final especialmente original.

Si bien, son factibles tres escenarios. El primero, que Sergio llevara a Ana al balcón y la empujara por él, aceptando su destino en prisión porque ya no hay nada más para él fuera de la cárcel y repitiendo así lo que hizo con sus padres. El segundo, que Ana empuje a Sergio por el balcón al darse cuenta de sus errores y de descubrir que Sergio es un asesino y puede tomar represalias también con Noa. Y el tercero, que Sergio se dé cuenta de que realmente es un monstruo y quiera que Ana le empuje porque él no es capaz de saltar.

Sin embargo, hay un detalle muy importante que hace que cobre más fuerza la última hipótesis. Y es que, cuando se muestra distorsionadamente la escena del personaje que ha quedado en el balcón mirando cómo el otro cae, la silueta de la figura que aparece encaja más con la de Ana. De hecho, se aprecia la cabeza alargada a causa del pelo liso mojado por la lluvia. Un matiz que permitiría dilucidar que es Sergio quien acaba cayendo.