Miguel Ángel Silvestre hace esta dura revelación de su pasado en ‘El Hormiguero’: «Tengo pesadillas»

Este miércoles 11 de octubre, los actores Miguel Ángel Silvestre y Macarena Gómez acudieron a ‘El Hormiguero’ para promocionar la segunda temporada de ’30 Monedas’, que en breve llegará a HBO Max. Con esta visita el actor lograba la tarjeta platino, lo que quiere decir que ha visitado más de 10 veces el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3.

Para celebrarlo, el espacio ofreció una recopilación con los mejores momentos de Miguel Ángel Silvestre en ‘El Hormiguero’. Entre ellos, cuando se besó con Pablo Motos. Tanto el presentador como el invitado quisieron explicar como sucedió ese momentazo. El intérprete acudió aquella vez con Paula Echevarría para promocionar ‘Velvet’, la serie que ambos protagonizaban en Antena 3.

Motos les animó a que se besasen, emulando a sus personajes de la ficción. Sin embargo, la actriz les dio una idea: «Estaría mejor que el beso os lo dieseis vosotros dos». Y dicho y hecho. «Nos dejamos fluir», bromeó el actor, recordando la situación.

Así es Álex de la Iglesia como director: «Tiene rabietas»

Ya entrados en materia, los invitados no quisieron destripar demasiado de la segunda temporada de ’30 monedas’. Pero sí que contaron cómo en la serie de Álex de la Iglesia, el que tenga las 30 monedas de Judas tendrá el poder. La pareja encarna a un matrimonio, y descubren ese poder de las monedas. «Miguel es el alcalde del pueblo, es mi marido, pero se porta un poco mal conmigo, con lo maja que soy yo. Prefiere a otra, ¿cómo te quedas?», explicaba Macarena García.

A juzgar por las palabras de los actores, trabajar con Álex de la Iglesia no parece ser algo sencillo. «Es un tipo especialísimo, por decirlo de forma amable», empezaba diciendo Pablo Motos. No obstante, Miguel Ángel Silvestre rompía una lanza a su favor: «Es como un niño. Muy inteligente, viene de estudiar teología, tiene interés por la luz y la sombra, todo tipo de religiones. Se entusiasma y también se enfada. Pero cuando entiendes cómo es él, disfrutas mucho del viaje».

Por su parte, su compañera aseguraba que «cuando se enfada a mí no me incomoda ni me molesta. Si se enfada conmigo le contesto enfadada también. Tiene rabietas, pero luego te pide perdón y te invita a comer besugo».

Miguel Ángel Silvestre recuerda el bullying que sufrió de pequeño

En un momento de la charla, el presentador sacó a relucir cómo Miguel Ángel Silvestre evitó recientemente un robo. A raíz de este episodio, el actor recordó un momento muy doloroso de su vida que aún le genera pesadillas: «Cuando era pequeño siempre me hicieron bullying en el colegio y tengo pesadillas como de que me pegan y no sé quién es. Me pasó de pequeño, que me pegó un grupo de niños y me generó como un bloqueo contra la violencia, como un miedo».

«Sin embargo, cuando veía la violencia desde fuera y a alguien vulnerable es como innato, me veía en eso», reconoció. Incluso contó cómo, en una ocasión, se enfrentó a un hombre que estaba pegando a un perro en plena calle. Se formó un gran revuelo, y cuando acabó, un amigo que iba con él le preguntó que por qué reaccionó así. «Y le respondí: ‘es que yo soy ese perro’. Me di cuenta ahí. Y por eso salí corriendo (tras el ladrón), pero no debí salir, y tampoco creo que debiera estar contándolo aquí», explicó el actor a Pablo Motos.