Movistar Plus+ da la mejor noticia para los amantes del terror este Halloween

Estamos ya de lleno en octubre, en la spooky season. Halloween está a la vuelta de la esquina y las plataformas ya se están poniendo las pilas. Si os hemos hablado de películas de terror como ‘Nadie te salvará‘ en Disney Plus, ahora nos toca hablar de Movistar Plus+ y la noticia con la quiere celebrar Halloween. A partir del próximo 27 de octubre, y hasta el 10 de diciembre, la plataforma estrenará un canal temático dedicado exclusivamente al terror. Se llamará ‘Terror por M+’ y estará disponible en el dial 15 y en el servicio bajo demanda de Movistar Plus+.

Esta apuesta de la plataforma por el terror irá acompañada de casi 100 títulos del género, desde grandes estrenos de los últimos años y títulos clásicos, hasta el terror psicológico, la comedia de mucho miedo, pasando por el slasher, vampiros, brujas, hombres lobos, posesiones, exorcismos… Un catálogo completísimo que estará disponible en este canal pop up durante casi dos meses.

¿Qué títulos estarán disponibles?

Títulos destacados de estreno:

‘M3gan’

‘Black Phone’

‘Piscina infinita’

‘X’

‘Pearl’

‘La cura del bienestar’

‘Un lugar tranquilo 2’

‘Halloween: el final’

Clásicos destacados:

‘La matanza de Texas’

‘El resplandor’

‘Al final de la escalera’

‘Suspiria’

Terror español destacado:

‘El otro lado’

’13 exorcismos’

‘La niña de la comunión’

‘Cerdita’

‘Los otros’

‘REC 2’

‘Paraíso’

Estreno de la nueva serie de terror original de Movistar Plus

‘El otro lado’, nueva serie de Berto Romero. / EL TERRAT

Además, en este canal especial de terror también tendremos ‘El otro lado’, la serie original Movistar Plus+ creada por Berto Romero. La comedia de terror dirigida con Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro está protagonizada por Berto Romero, Andreu Buenafuente, María Botto, Eva Ugarte y Nacho Vigalondo:

Nacho Nieto, periodista especializado en lo paranormal, pasa por su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, mítico comunicador del misterio, fallecido hace más de 20 años. En ese momento se cruza en su vida un virulento caso poltergeist en un piso del extrarradio de Barcelona, en la calle Cardenal Cardona, quizás el caso paranormal más importante de los últimos años.