La mejor película de terror del año según Stephen King se puede ver en esta plataforma

Llega el mes de octubre y todos sabemos lo que significa: spooky season. Es el mejor momento para disfrutar de tus películas de terror favoritas, beber pumpkin spice latte y pasear bajo la lluvia sintiéndote el main character de tu vida. Las plataformas de streaming lo saben y este mes siempre llenan su catálogo de un sinfín de propuestas de miedo para hacer las delicias de los fans del género. Y una de esas últimas propuestas que nos ha llegado de la mano de Disney Plus es la película ‘Nadie te salvará‘, que ha sorprendido a todos gracias a lo original de su planteamiento y su vuelta de tuerca a las invasiones extraterrestres que tantas veces hemos visto en la ficción.

La película ha sido dirigida y escrita por Brian Duffield, guionista de otras cintas de terror atípicas como ‘De amor y monstruos’ o ‘Underwater‘. Duffield se arriesga en ‘Nadie te salvará’ y da un paso diferente en el tropo de las invasiones alienígenas. En este caso, apuesta por hacer que su protagonista no diga ni una sola palabra en toda la película. Y la verdad es que no solo funciona, sino que es el punto a favor que hace que ‘Nadie te salvará’ sea un film totalmente diferente y divertido. Hasta Stephen King la ha alabado en la red social ‘X’:

https://twitter.com/StephenKing/status/1706411903612866578

«Brillante, atrevida, envolvente, aterradora. Hay que remontarse más de 60 años atrás, a un episodio de ‘Twilight Zone’ llamado ‘The Invaders’, para encontrar algo remotamente parecido. Realmente única”.

¿De qué va ‘Nadie te salvará’?

Brynn Adams es una joven brillante y creativa que vive apartada de un vecindario que la ha aislado. Solitaria pero siempre optimista, Brynn encuentra consuelo entre las paredes del hogar donde creció, hasta que, una noche, unos extraños ruidos la despiertan. Estos provienen de unos intrusos a todas luces sobrenaturales. Brynn tendrá que librar un enfrentamiento lleno de acción con unos seres extraterrestres que amenazan su futuro mientras la obligan a enfrentarse a su pasado.

Silencio entre extraterrestres

‘Nadie te salvará’ se toma su tiempo en plantearnos su premisa. Conocemos a Brynn, una joven que viva aislada de todos los vecinos de su pueblo. Parece feliz en su oasis, construyendo maquetas, cuidando la casa y el jardín, y sin tener contacto alguno con el resto del pueblo. Incluso disfruta aprendiendo a bailar con cursos por correspondencia. Vive una vida apacible, pero vemos tristeza en sus ojos. Melancolía. Y no tardamos en descubrir que el resto de vecinos no se llevan bien con ella. Una relación distante por algún hecho que aún desconocemos, que ha provocado que Brynn viva en absoluta soledad.

Tras un inicio pausado en el que empatizamos con la protagonista, ‘Nadie te salvará’ se mete de lleno en lo que busca: asustarnos sin sutilezas. Porque la película muestra casi desde el primer momento a los antagonistas de la historia. No ocultan a los extraterrestres que invaden la casa de Brynn, sino que los enseñan casi desde el primer momento. Hasta ahora, podríamos estar viendo una película más al uso. Home invasion mezclada con extraterrestres. Pero no. Porque ‘Nadie te salvará’ toma una decisión arriesgada: hacer una película muda.

A ver, expliquemos. Muda porque ningún personaje dice ni una sola palabra (excepto la protagonista, que solo habla al final, en una de las escenas más memorables), y eso ayuda a acrecentar la tensión, el miedo, y la indefensión. Una decisión acertada y que suma al conjunto en vez de restarle.

Brynn pasándolo muy mal. / 20th Century Studios

Funcionalidad vs. espectacularidad

Otro de los puntos a favor de ‘Nadie te salvará’ es su manera de estar rodada. No busca esa espectacularidad que se le suele presuponer a este tipo de historias. Juega con los espacios, con las esquinas, con las sombras y con las sorpresas. Al arrebatar las palabras a los personas, nos de más sensación aún de soledad, y empatizamos mucho más con la protagonista. Brynn se defiende con lo que puede y cómo puede con los aliens que no solo invaden su casa, sino el mundo.

No hay persecuciones imposibles ni momentos que nos saquen de la película. Es una historia de supervivencia, de instintos primarios. Brynn hace lo que puede por sobrevivir. Cae, es apuñalada, sangra, llora y corre. Por eso es tan satisfactorio el final. Descubrimos que no hacía más que luchar contra su propio trauma, contra un hecho del pasado que la tenía anclada en el presente. Y, cuando por fin se libra de ello gracias a la ayuda indirecta de los extraterrestres (una extraña metáfora de terapia), puede vivir en paz. En paz consigo misma.

‘Nadie te salvará’ no siempre funciona. Hay muchas preguntas sin resolver, sobre todo hacia el final del metraje. Pero pese a ello acaba de manera satisfactoria, porque nuestra heroína triunfa. No sobre la invasión, sino sobre ella misma. Y nos demuestra que podemos vivir con nuestros traumas. No sobrevivir. Vivir. Quizá sea esa la mejor moraleja que nos deja la película.

Mención especial se merece Kaitlyn Dever. La película es ella. Su actuación es brillante, mostrando tanto la debilidad como la fortaleza de su personaje en todo momento. Un tour de force que no dejará a nadie indiferente y que la confirma como una actriz a tener muy en cuenta (si no la teníamos ya desde su papelón en ‘Dopesick’).