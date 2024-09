Las mejores series que llegan en octubre de 2024 a Netflix, Disney+, Movistar Plus+ o Prime Video

Después de mucho esperar (un año entero, por supuesto) llega nuestra época favorita del año o, al menos, una de ellas. Sí, estamos hablando de la spooky season, del mes de octubre. Ese mes en el que salen las brujas y los demonios, en el que bebemos pumpkin spice latte por encima de nuestras posibilidades, y que romantizamos nuestra vida viendo el cambio de hojas. Y aunque este año no tenemos una gran oferta de series de terror (Mike Flanagan faltando a su cita es algo que nos duele), sí que llegan grandes estrenos a las principales plataformas como Netflix, MAX, Movistar Plus+ o Prime Video.

Empezando por supuesto con la serie más otoñal de la actualidad: ‘Heartstopper’. El drama romántico LGTBI líder en Netflix llega con su tercera temporada, dispuesta a hacernos llorar y a tener el corazón calentito. Aunque curiosamente el mismo día llega una serie que es todo lo opuesto: ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’, con el universo de zombies expandiéndose cada vez más. En Netflix también nos llegará una nueva versión de Lara Croft, esta vez en animación. Y sí, una serie de terror y además española: ‘La última noche en Tremor‘, basada en la novela de Mikel Santiago.

Hablando de series españolas, este mes estamos de suerte. Nos llega ‘Querer’, una brutal ficción de Movistar Plus+ sobre el abuso sexual en el matrimonio; ‘Yo, adicto’, una historia sobre las adicciones que llegará a Disney Plus+; la nueva propuesta de Atresplayer de romances tortuosos, con ‘¿A qué estás esperando?’ o la nueva serie diaria exclusiva de una plataforma de streaming: ‘Regreso a las Sabinas‘, que también se estrena en Disney Plus. Un mes de octubre muy completo, y os compartimos una lista de los estrenos más destacados a tener en cuenta, y que más van a dar que hablar.

Heartstopper (Temporada 3)

Sinopsis: Charlie quiere declararle su amor a Nick. Nick también tiene algo importante que decirle. Conforme terminan las vacaciones de verano y van avanzando los meses, los amigos empiezan a darse cuenta de que el curso escolar traerá consigo tanto alegrías como desafíos.

Poco a poco, las series con personajes abiertamente queer van aterrizando en las plataformas. Y el público responde. A veces de forma más entusiasta, otras relegando las historias a una única temporada. No es el caso de ‘Heartstopper’, que llega con su temporada 3, con críticas muy positivas y lanzando a la fama a sus dos protagonistas. En esta nueva tanda de episodios no tendremos a Olivia Colman que, por problemas de agenda, no pudo estar en el rodaje. Pero sí aparecerá Jonathan Bailey (‘Los Bridgerton‘). Y podremos ahondar mucho más en la relación de Nick y Charlie. Además de problemas de salud mental y de trastornos alimenticios que serán el nudo principal de esta temporada. Preparad los pañuelos porque vamos a llorar.

Fecha de lanzamiento: 3 de octubre

Plataforma: Netflix

The Walking Dead: Daryl Dixon (Temporada 2)

Sinopsis: Tanto Daryl como Carol se enfrentan a viejos demonios del pasado, mientras ella hace lo posible por encontrar a su amigo y él lucha con su decisión de quedarse en Francia, lo que provoca tensión en el Nido. Además, el movimiento de Marion Genet irá cobrando fuerza, colocando a Pouvoir en un violento rumbo de colisión con la Unión de la Esperanza en la lucha por el futuro de Francia.

Quién nos iba a decir que una serie como ‘The Walking Dead’, que volvió a poner a los zombies de moda, iba a tener un spin-off tan brillante. Daryl Dixon siempre fue uno de los mejores personajes de la serie. Sobre todo gracias a Norman Reedus. Su interpretación siempre le dio un toque extra de carisma y canallismo que traspasaba la pantalla. Y eso sigue más que presente en su serie propia, que estrena ahora segunda temporada. Sus andanzas le llevan a Francia pero ojo, que en la temporada 3 le tocará venir a España. Así que si no queréis perderos a los muertos vivientes paseándose por Madrid o Valencia, mejor poneros al día con la serie ahora que podéis.

Fecha de lanzamiento: 3 de octubre

Plataforma: AMC

La franquicia

Sinopsis: Un equipo está atrapado en el infierno disfuncional de la creación de franquicias de películas de superhéroes. Al final del día la pregunta a la que se enfrentan es: ¿es éste el nuevo amanecer de Hollywood o la última batalla del cine?

Una de las series más esperadas (y más secretas) de la temporada. Producida por varios miembros del equipo detrás de ‘Veep’ o ‘Succession’, contará con Sam Mendes (‘American Beauty’) dirigiendo el primer episodio. La trama ya de por sí llama bastante, porque promete ser una crítica feroz a la fatiga superheroica que asola Hollywood. Las malas lenguas dicen que muchas de las historias que veremos tendrán su base en la realidad. Una de ellas, por ejemplo, se centra en un director que una película de superhéroes que, mientras la rueda, el estudio graba su propia versión a espaldas del director. Interesante, ¿verdad? No te estamos mirando a ti, Zack Snyder…

Protagonizada por Himesh Patel (‘Yesterda’y) y Aya Cash (‘You’re the Worst’), el reparto lo cierran Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein, Isaac Powell, Richard E. Grant y Daniel Brühl (‘Falcon y el soldado de invierno’).

Fecha de lanzamiento: 7 de octubre

Plataforma: MAX

La máquina

Sinopsis: Después de una pérdida devastadora, Esteban “La Máquina” Osuna está en un mal momento de su carrera como boxeador. Por suerte para él, su mánager y mejor amigo Andy Luján está decidido a que recupere su gloria pasada. Pero cuando una perversa organización aparece en escena, la pelea de revancha se vuelve a muerte. Mientras lucha por recuperar su carrera, Esteban debe al mismo tiempo lidiar con sus propios demonios personales y proteger a su familia, que incluye a su exesposa Irasema, una periodista que se encuentra a punto de colisionar con el lado oscuro del mundo del boxeo.

¿A quién no le va a gustar una serie con Diego Luna y Gael García Bernal como protagonistas? En este caso, centrada en el mundo del boxeo, pero también con mafias y organizaciones secretas operando de fondo. No está haciendo mucho ruido su promoción, pero ambos actores también son productores de la historia. Seis episodios que prometen una mezcla de géneros muy interesante. Y siempre es un gusto ver a los dos juntos en la pantalla. Además, últimamente a Luna solo le habíamos visto en ‘Andor‘, serie de Star Wars de la que actualmente rueda su segunda temporada.

Fecha de lanzamiento: 9 de octubre

Plataforma: Disney Plus+

Tomb Raider: la leyenda de Lara Croft

Sinopsis: Embarcada en una persecución de alto riesgo por todo el mundo, la intrépida Lara Croft se enfrenta a su traumático pasado mientras descifra un antiguo misterio.

Quizá Lara Croft sea la heroína más famosa de los últimos treinta años. Gracias a la popular saga de videojuegos de ‘Tomb Raider’, y a la versión cinematográfica de Angelina Jolie, Lara Croft es casi tan popular como Indiana Jones. Dos arqueólogos que buscan devolver los tesoros robados a los museos o a sus legítimos dueños. Y, por supuesto, siempre con algún toque sobrenatural aderezando la historia. Pese a que las adaptaciones de Jolie no fueron muy bien recibidas por la crítica, fueron un auténtico éxito de taquilla. No así la versión de Alicia Vikander, aunque esta tuvo mejores críticas profesionales. Ahora llega su versión animada gracias a Netflix, y le dará voz Hayley Atwell, que tan pronto es Peggy Carter en Marvel como lucha contra conspiraciones internacionales en ‘Misión Imposible’.

Fecha de lanzamiento: 10 de octubre

Plataforma: Netflix

Regreso a las Sabinas

Sinopsis: Las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, ambas se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.

Por fin nos llega la primera serie diaria de una plataforma de streaming. 70 episodios que serán emitidos diariamente en Disney Plus, con una duración de 45 minutos cada uno. Rodados en 2023, estos se han llevado a cabo mezclando interiores y exteriores naturales en Riells del Fai, Sant Andreu de Llevaneres y Sant Vicenç de Montalt. No se ha querido hacer uso de platós y eso se nota en el resultado final. Porque se ve la calidad visual y el nivel de presupuesto que hay invertido.

Nos encontramos liderando el reparto al modelo y actor Andrés Velencoso, acompañado de Celia Freijeiro (‘Reina Roja‘). Además, el reparto lo completan Olivia Molina, Nancho Novo, Ángela Molina, Natalia Sánchez, Miquel Fernández, María Casal, Marta Calvó y Julia Carnero. Una serie de época que mezcla elementos de thriller y drama, y que busca ser pionera en nuestro país. “No intentamos trasladar un formato de toda la vida a las plataformas de streaming. Se trata de innovar y adaptarlo a nuestra forma de lanzar contenido». Así lo explicó Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ en España.

Fecha de lanzamiento: 11 de octubre

Plataforma: Disney Plus

Disclaimer

Sinopsis: La aclamada periodista Catherine Ravenscroft ha construido su reputación revelando los delitos y transgresiones de otros. Cuando recibe la novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora ella es la protagonista de una historia que expone sus secretos más oscuros.

AppleTV+ ya tiene otra serie entre manos repleta de nombres de primer nivel… y que nadie verá. Por cosas como esta, la plataforma de streaming decidió reducir drásticamente el presupuesto de la gran mayoría de sus series. Pero mientras llega ese momento, podremos seguir disfrutando de las series más interesantes del panorama actual. Y entre ellas tenemos ‘Disclaimer’, un thriller protagonizado por Cate Blanchett y Kevin Kline, y que tiene en el apartado creativo al mismísimo Alfonso Cuarón. Las críticas no han sido muy positivas con esta nueva historia de Apple. Quizá debido a las declaraciones de Cuarón, definiendo a la serie como «una película de siete horas».

Fecha de lanzamiento: 11 de octubre

Plataforma: AppleTV +

Terapia sin filtro (Temporada 2)

Sinopsis: Jimmy trata de asimilar la muerte de su esposa mientras ejerce de padre, amigo y terapeuta. Decide cambiar su forma de ser con la gente y volverse una persona completamente honesta, sin ningún tipo de filtro. ¿Podrá sanarse a sí mismo ayudando a los demás? ¿Le servirá para retomar su camino en la vida?

Tras la aclamada primera temporada (en la que injustamente se ninguneó el trabajo de Harrison Ford en los premios televisivos), llegan nuevos episodios de ‘Terapia sin filtro‘, la serie creada por varios de los nombres tras ‘Ted Lasso‘. Aquí tenemos a Jason Segel, al que recordaremos por ‘Cómo conocí a vuestra madre’, haciendo equipo con Harrison Ford y hablándonos de la importancia de la salud mental. Porque esto va de psicología, pero también de familia encontrada, y de crear lazos con las personas que te importan. Una serie repleta de corazón que pasó demasiado desapercibida, pero que promete corregir ese rumbo en estos nuevos episodios. Y ojo al cameo de Brett Goldstein…

Fecha de lanzamiento: 16 de octubre

Plataforma: AppleTV +

Querer

Sinopsis: Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad.

‘Querer’ es una de las series de la temporada. Primero, por el equipo detrás, ya que es una serie creada, dirigida y escrita por Alauda Ruiz de Azúa (‘Cinco Lobitos’). Segundo, por su maravilloso reparto, liderado por Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer y Loreto Mauleón. Y tercero, por la historia que aborda: la violación y el abuso en el matrimonio. Un tema espinoso, muchas veces tabú, y ahora lamentablemente de rabiosa actualidad. Los cuatro episodios de la miniserie de Movistar Plus+ abordarán el tema sin dejar de lado todas esas aristas afiladas que muchas veces preferimos ignorar. Una historia valiente, necesaria, y que va a dar mucho que hablar.

Fecha de lanzamiento: 17 de octubre

Plataforma: Movistar Plus+

The Office: Australia

Sinopsis: Hannah Howard, directora general de una empresa de envases, recibe la noticia de que su sucursal va a cerrar y a obligar a todo el mundo a trabajar desde casa.

‘The Office’ es una de las series más aclamadas y más importantes de las últimas dos décadas. Creadora de una nueva forma de hacer televisión, sin ella no habría existido ‘Modern Family’. Su primera versión contaba con Ricky Gervais y Martin Freeman como protagonistas. Pero su remake americano consiguió romper con todo, y llevar a la serie a la fama internacional, con John Krasinski o Steve Carell. Ahora le toca el turno a Australia, y llegarán los ocho primeros episodios este octubre, desarrollada por Julie De Fina (‘Aftertaste’) y Jackie van Beek. Y, la novedad de esta nueva versión, es que será la primera protagonizada por una mujer. En este caso, Felicity Ward, que dará vida a Hannah Howard

Fecha de lanzamiento: 18 de octubre

Plataforma: Prime Video

¿A qué estás esperando?

Sinopsis: Can, un atractivo piloto aéreo de ascendencia turca, asiste mensualmente a unas cenas en las que le presentan posibles candidatas para casarse. En una de ellas conoce a Sonia, una madre soltera que se presenta, sin avisar, a la cena que su madre ha organizado para que sus otras dos hermanas conozcan al rico heredero. Can y Sonia descubrirán que tienen mucho en común. Disfrutan del sexo sin ataduras y mantienen a raya sus emociones para evitar enamorarse. Por otro lado, Daryl, íntimo amigo de Can y, también piloto, está dispuesto a renunciar a su soltería al enamorarse de Carol, una azafata con mucho desparpajo que pondrá su vida del revés.

Tenía que pasar tarde o temprano. Megan Maxwell, la autora superventas, da el salto al terreno televisivo con la adaptación de su saga de novelas por parte de Atresplayer. Definida como una comedia erótico-romántica, se adentrará en una profunda exploración sobre las contradicciones que acechan al amor en el siglo XXI. Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz lideran el reparto de la serie. Pero no están solos, porque el resto del cast es increíble. Tenemos a Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner, entre otros.

Fecha de lanzamiento: 20 de octubre

Plataforma: Atresplayer Premium

La última noche en Tremor

Ana Polvorosa en ‘La última noche en Tremor’. / NETFLIX

Sinopsis: Peter Harper es un prestigioso compositor de bandas sonoras que, tras un traumático divorcio, se refugia en un rincón perdido de la costa de Irlanda para recuperar la inspiración. La casa de Tremore Beach, aislada en una enorme y solitaria playa, parece el lugar indicado para lograrlo. Todo parece perfecto… hasta que llega la noche de la gran tormenta.

«Desde que leí la novela en 2014, he sido muy pesado con adaptarla. Tiene de todo: amor, drama, terror, elementos sobrenaturales…», explicó Oriol Paulo, creador de la serie. «Todo de Mikel Santiago me recordaba al Stephen King que leía cuando era joven. Tiene unos personajes brutales que invitaban a hacer más una serie que una película». Con esas ganas describió su creador la nueva serie de terror de Netflix. Basada en la novela de Mikel Santiago, tenemos a Ana Polvorosa y Javier Rey como protagonistas. Un thriller claustrofóbico, que abandona la Irlanda de la novela para trasladarnos a Asturias.

Fecha de lanzamiento: 25 de octubre

Plataforma: Netflix

Yo adicto

Sinopsis: Cuenta cómo Javier Giner, profesional de la industria audiovisual, decide a los 30 años ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación. En el momento de máxima oscuridad, tomará la decisión de pedir ayuda profesional movido por un instinto de supervivencia desesperada. Sin saberlo, ese gesto le cambiará la vida convirtiéndole en una nueva persona.

Javier Giner lleva mucho tiempo trabajando en la industria audiovisual de nuestro país. Tanto en productoras como El Deseo como director de cortometrajes y participando en diversas producciones nacionales. Saltó al mundo literario con su novela ‘Yo adicto’ sobre su lucha contra la adicción y su ingreso en una clínica de desintoxicación. Ahora, gracias a Disney Plus, la novela se ha transformado en serie, y tiene a Oriol Pla como su alter ego. Una serie valiente y muy necesaria, que nos pone delante del espejo para ver nuestras miserias… pero también nuestras virtudes.

Fecha de lanzamiento: 30 de octubre

Plataforma: Disney Plus

Más estrenos mensuales