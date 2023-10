Las 5 mejores series de terror que ver en Netflix este Halloween de Mike Flanagan

En los últimos años el cine de terror está viviendo un renacimiento increíble. Mucho gracias a la llegada de ese ‘terror elevado’ y el aterrizaje de las plataformas de streaming. Cada una a su manera, todas están apostando por un tipo de terror diferente, buscando la fórmula perfecta. Y la que parece ser la alumna aventajada de todas, Netflix, ha encontrado un filón con las series de Mike Flanagan, el nuevo maestro del terror gótico. Eso sí, no por mucho tiempo ya que sus próximos proyectos aparecerán en Amazon Prime Video.

Aparte de sus películas, como ‘Silencio desde el mal’, ‘Doctor Sueño’ o ‘Hush’, Mike Flanagan nos ha dejado 5 series perfectas para Halloween (y para cualquier época del año). Nos hemos atrevido a hacer un ranking pero avisamos que es totalmente subjetivo. ¿Estáis de acuerdo? ¿O queréis prender fuego al artículo? ¡Ahí va nuestro top 5!

Ranking series Mike Flannagan

5. El club de la medianoche

Sinopsis: cuenta la historia de un grupo de adolescentes en un internado para enfermos terminales. Ilonka, una joven que acaba de cumplir los 18 años, es diagnosticada con un cáncer terminal, pero no se rinde ante la muerte y, buscando una solución, acaba en Brightcliffe, un internado con adolescentes como ella. La primera noche sigue a su compañera de habitación y descubre que todos sus compañeros se reúnen por la noche en el sótano de la casa para contar historias de miedo y hacer un pacto: el primero que muera, tiene que contactar con los demás desde el Más Allá.

Es verdad que cuando se anunció este proyecto, todos teníamos mucha ilusión. ¿Un internado con adolescentes contando historias de miedo? ¿Un misterio encerrado entre las paredes de esa misteriosa casa con, por supuesto, aires góticos? ¿Reflexiones sobre la muerte y su aceptación? Vamos, ¿cómo no íbamos a esperarla con ganas? Además, estaba basada en las novelas de Christopher Pike (creador de esa saga literaria, que debería ser adaptada YA, llamada ‘Fantasville’). Pero ‘El club de la medianoche‘ se quedaba a medio camino de todo.

Sí, las actuaciones estaban genial, porque Flanagan es un muy buen director de actores. Pero algo fallaba. No había momentos de terror y, aunque las historias que cuentan los protagonistas funcionan, no acaba de explotar la trama principal del todo. Además, el personaje principal no acaba de encontrar su sitio, no acaba de cuajar. Todo esto, claro, comparándola con tras series del director. Aun así, es una serie muy disfrutable y que bien merece una revisión.

4. Misa de medianoche

Sinopsis: Una comunidad al borde de la extinción y ávida de fe recibe la llegada de un carismático sacerdote, que trae consigo milagros, misterios y un renovado fervor religioso.

‘Misa de medianoche’ también llegó con una gran expectación. Y lo bueno de la serie es que tiene un par de giros de guion que te hacen replantearte todo lo que has visto hasta ese momento. El villano, o antagonista, interpretado por Hamish Linklater, da miedo real. Y aunque a veces se pasa un poco de vueltas, su contención es lo que le hace temible. Al igual que Samantha Sloyan y su Bev Keane. Pero hay un problema en ‘Misa de medianoche’ y son los diálogos. No porque sean malos. Todo lo contrario. Pero hay demasiados.

Hay escenas en los que se llega a hacer tedioso, porque muchas veces son reflexiones que no llegan a ninguna parte. Quizá fuera una crítica velada a los sermones de los domingos en la iglesia, pero si era así, no quedó claro. ‘Misa de medianoche’ está en el 4º lugar por su excelente tramo final, con un episodio final apoteósico. Pero de nuevo vuelve a fallar el protagonista, soso hasta decir basta.

3. La caída de la Casa Usher

Sinopsis: Basada en las obras de Edgar Allan Poe, los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher convirtieron su negocio Fortunato Pharmaceuticals en un imperio de riquezas, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que conocieron en su juventud.

La serie más reciente de Flanagan ha estado a punto de colarse entre los dos primeros puestos. Una revisión actualizada de las historias de Edgar Allan Poe, todas sustentadas en esa historia de terror gótico que es ‘La caída de la Casa Usher‘. Mike Flanagan se las apaña para crear su propia ‘Succession’ pero con gore y sustos. Y solo por eso merece una oportunidad. El acierto es que sea una serie coral. No hay protagonistas absolutos. Cada uno tiene su momento de gloria. Y además tenemos a Carla Gugino matando a millonarios sin escrúpulos. ¿Qué más queréis?

Sí que es cierto que cojea un poco en el apartado de terror, y podría haberle sacado más jugo a eso. Pero Edgar Allan Poe nunca escribió terror al uso, sino más bien algo más cercano a la ambición humana, a la soberbia y al miedo que nos rodea. Pese a ello, tiene momentos muy inspirados como todo lo que rodea al gato de Napoleón, la muerte en la fiesta o ese bufón. Una despedida de Netflix a la altura.

2. La maldición de Hill House

Sinopsis: Un grupo de hermanos crece en lo que acaba convirtiéndose en la casa encantada más famosa del país. Ya como adultos, viéndose obligados a reunirse tras una tragedia, la familia tendrá que afrontar los fantasmas del pasado…

‘La maldición de Hill House’ llegó como un todoterreno a nuestras vidas. Los que seguíamos la carrera de Mike Flanagan sabíamos de lo que era capaz. Pero quién iba a pensar que nos iba a dar semejante obra maestra de terror gótico. Porque ‘La maldición de Hill House’ es una especie de muñeca rusa, que esconde capas y capas en cada capítulo. Sin ir más lejos, en casi cada escena hay algún fantasma escondido en el plano. Y solo puedes verlo si revisiones la serie.

Nos devolvió a Henry Thomas (el niño de ‘E.T.’), lanzó al mundo a Kate Siegel, a Victoria Pedretti y a Oliver Jackson. Pero también nos hizo enamorarnos de nuevo con Carla Gugino. Y también ese fantástico giro que es la mujer del cuello torcido. Y uno de los jump scares más sorprendentes de los últimos años. Quizá se desinfle un poco hacia el final y por eso está en el puesto número 2, pero es una serie de 10 de principio a fin.

1. La maldición de Bly Manor

Sinopsis: Tras la trágica muerte de una au pair, Henry Wingrave contrata a una joven profesora americana para cuidar de sus sobrinos huérfanos. Tendrá que trasladarse a vivir a la mansión Bly, donde viven los pequeños junto con el cocinero, Owen, la jardinera, Jamie, y el ama de llaves, la señora Grose. Pero en esta mansión no todo es lo que parece y varios siglos de oscuros secretos esperan ser desenterrados en esta escalofriante historia de romance gótico… En Bly, morir no significa desaparecer.

Flanagan cogió lo que funcionaba de ‘La maldición de Hill House’ y lo mejoró. Y nos dio una metáfora preciosa sobre el amor y el paso del tiempo. Cogiendo como base ese clásico de la literatura que es ‘Otra vuelta de tuerca’ de Henry James, ‘La maldición de Bly Manor’ es lo más cercano a ese goticismo que hasta ahora ha hecho Flanagan. El personaje de la niñera, al que da vida Victoria Pedretti, es perfecto para empatizar con el espectador. El añadido LGTBI a la trama es lo que la hace volar por encima del resto de series. Y esos episodios finales en los que se descubren los misterios que encierran Bly Manor son espectaculares.

Mike Flanagan se gusta y nos gusta. Ese plano final, esas frases en el desenlace, esas flores de medianoche… Todo suma en esta serie que no tiene capítulo malo. Todos los personajes están ahí por algo, y al final unen las tramas en algo más parecido a un poema que a una serie audiovisual. Merecido top1.