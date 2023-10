La esperadísima nueva serie de Netflix que promete ser su propia ‘Succession’ de terror

Se acerca Halloween y eso solo puede significar una cosa. Bueno, varias, pero sobre la que vamos a hablar aquí es muy concreta: Mike Flannagan tiene nueva serie en Netflix. Lleva sin fallar un año desde 2018 (bueno, 2019 no hubo serie pero sí la película de ‘Doctor Sueño’). Desde que estrenara ‘La maldición de Hill House’, nos ha dado clásicos del terror gótico como ‘La maldición de Bly Manor’, ‘Misa de medianoche’ o incluso ‘El club de la medianoche‘. Y este 2023 nos trae una serie inspirada en los mejores relatos de Edgar Allan Poe, bajo el nombre de ‘La caída de la Casa Usher’, una de las historias más populares del escritor.

Esta serie también viene apoyada en que será la última del director y guionista para Netflix. Flannagan ha firmado un acuerdo con Amazon Prime Video para desarrollar nuevos proyectos en la plataforma, por lo que esta es su despedida, su canto de cisne. ¿Mejor a las anteriores series? Podría colocarse fácilmente en el top3. Porque Hill House y Bly Manor siguen en el top, no solo de sus series, sino de muchas de las series de Netflix.

‘La caída de la Casa Usher’ llega con una expectación brutal, y no es para menos. Cada episodio, de los 8 que la conforman, es como una película en sí misma. Todos superan la hora de duración, y el final llega hasta la hora y 16 minutos. Digamos que es una serie… difícil para verse en un día. No solo por la duración, sino por la densidad de la historia. Pero vamos por partes, ¿de qué va la nueva serie de Netflix y merece la pena echarle un vistazo?

¿De qué va ‘La caída de la Casa Usher’ en Netflix?

Basada en las obras de Edgar Allan Poe, los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher convirtieron su negocio Fortunato Pharmaceuticals en un imperio de riquezas, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que conocieron en su juventud.

Una familia de armas tomar

El primer episodio de la serie de Netflix quizá sea el más flojo de todos. Y ese es un problema porque nos sirve de introducción a la historia, y es el que nos tiene que enganchar. Pero no lo hace hasta casi llegado el final. Demasiados datos, demasiadas idas y venidas, que pueden apabullar al espectador. Aun así, están presentes todas las señas de identidad del director. Es curioso que esta sea la primera de sus historias que transcurre en el mundo actual, es decir, en grandes ciudades, con tecnología y referencias a la cultura pop más contemporánea. Edgar Allan Poe escribió historias imperecederas y esta actualización le sienta más que bien.

‘La caída de la Casa Usher’ nos presenta a Roderick Usher, presidente de Fortunato, una empresa farmacéutica, y cómo tiene que enfrentarse a un juicio por sus dudosas prácticas. Sobre todo debido a la creación de la ligodona, un fármaco altamente adictivo que ha generado miles de muertes en las últimas décadas. Nos suena al problema con la oxicodona… o el drama del fentanilo en la actualidad. Las farmacéuticas se limpian las manos mientras llenan las calles de adictos a sus medicinas.

La familia Usher, casi al completo. / NETFLIX

Durante el juicio, el fiscal revela un dato que pone todo el proceso patas arriba: hay un informante entre la familia Usher pero no puede decir quién es. Ese es el punto de partida para poner a unos contra otros, aunque tampoco hace falta mucha llama, porque tienen todos la mecha muy corta. Viejas rencillas, tú no eres un Usher desde el principio, tú eres un bastardo… cosas así que provocan que no nos caiga bien ni un solo miembro de la familia. Ni uno solo. Porque todos son malas personas, ambiciosas, despreciables y egoístas.

Vemos según avanzan los episodios cómo les llega su momento de juicio, es decir, su muerte, y nos alegramos por lo mal que tratan a sus parejas, que suelen ser el contrapunto bonachón y dulce. ¿Cómo gente tan buena está con gente tan despreciable? ¿Por el dinero? Podría ser, pero nos da a entender ‘La caída de la Casa Usher’ que es verdadero amor… y la necesidad de arreglar a alguien que está roto por dentro.

Disección sobre la muerte

Si hay algo que le gusta a Mike Flannagan, eso es la muerte. O, al menos, hablar sobre ella sin tapujos, sin dulcificarla. Porque tarde o temprano, es algo que nos va a llegar a todos. Y sus historias todas van sobre dos temas: el amor… y la muerte. Muchas veces íntimamente ligados el uno al otro. ‘La caía de la Casa Usher’ no es una excepción, pero añade un tercer tema a tratar, y eso es la ambición. Porque eso lleva muchas veces al éxito, pero cuanto más éxito, más fuerte es la caída. Y creedme, la caída de la familia Usher es espectacular.

La muerte plaga cada uno de los episodios de la miniserie de Netflix. Sin querer entrar en muchos detalles, sabemos que sus hijos van a ir muriendo uno a uno. Eso puede hacer la historia un poco repetitiva, pero las ganas de saber cómo morirán es lo que mantiene el interés… y sobre todo, descubrir quién es esa misteriosa mujer que aparece en cada una de las muertes. Vale, sí, es fácil saber quién es, pero queremos descubrir por qué la ha tomado con la familia Usher.

Una de las hijas Usher, pasándolo muy mal. / NETFLIX

Hay mucho gore. Es la serie de Flannagan con más gore de toda su carrera. Pero el terror falla. Tiene un par de jumpscares buenos. Sobre todo uno, en los capítulos finales de la serie. Pero miedo, lo que se dice miedo, no da. Angustia, intensidad, suspense. Todo eso lo maneja a la perfección ‘La caída de la Casa Usher’. Pero es que la historia en la que se basa tampoco daba miedo. Al final es un cuento de terror gótico, muy alejado del terror actual. Más poético, más pausado, más de sensaciones que de otra cosa.

Mark Hamill se pasa al Lado Oscuro

Si en algo destacan las series (y películas) de Mike Flannagan, es en su reparto, y cómo sabe dirigirlos para sacar lo mejor de cada uno. El problema de ‘La caía de la Casa Usher’ es que el reparto está muy descompensado. Por un lado tenemos a un trío de personajes que funcionan a la perfección y que nos dan las mejores actuaciones. Estamos hablando de Bruce Greenwood, Mark Hamill y Mary McDonell. Ellos tres se comen a todo aquel con el que comparten escena.

Bruce Greenwood, que da vida al patriarca de los Usher, da una auténtica lección interpretativa. Y muy difícil, porque en muchas escenas tiene que jugar con varias emociones a la vez. Sobre todo en sus conversaciones con el abogado Dupin. Es la estrella de la serie, el faro que más alumbra.

Luego encontramos a Mark Hamill, quizá en una de las mejores interpretaciones de su carrera. Su Arthur Pym va de menos a más, ganando presencia según avanza la historia, y creando un personaje envuelto en misterio, del que queremos saber más, y con el que maneja perfectamente los tiempos. Y, por última, está Mary McDonell, que os sonará de ‘Bailando con lobos’ o ‘Battlestar Galáctica’. Su Madeleine Usher es implacable, es dura, es fuerte y ambiciosa. Un personaje digno de ‘Succession’.

Porque al final, ‘La caída de la Casa Usher’ es una especie de ‘Succession’, pero si en la serie de HBO Max se fueran matando todos uno a uno (poco les faltó, la verdad). En el terreno de los hijos, destacan sobre todo las interpretaciones Kate Siegel y Samantha Sloyan. Quizá también porque sus personajes sean los más interesantes. Pero se esperaba mucho más del resto del reparto, muchos de ellos habituales en las obras de Flannagan.

Kate Siegel en ‘La caída de la Casa Usher’. / NETFLIX

El canto de cisne de Flannagan

Así, ‘La caída de la Casa Usher’ es una buena despedida del director en Netflix. Tiene todos sus elementos (hasta una casa que centra muchos de los males de Roderick Usher), tiene sus reflexiones sobre la muerte… y tiene fantasmas. Todo está ahí. No funciona igual que en otras ocasiones, pero quizá porque es su obra más ambiciosa.

Como ‘pero’ principal, la falta de terror genuino y el desequilibrio entre unos personajes y otros. Pero es un acierto el mezclar relatos de Edgar Allan Poe para relatar toda la historia. Algo que se hace más evidente en los últimos episodios, donde se descubre todo el pastel.