Si eres fan de ‘Los Bridgerton’, la nueva serie de época de Movistar Plus+ te va a encantar

La historia de la realeza, tanto española como francesa o inglesa, siempre ha dado lugar a multitud de series históricas. Algunas juegan un poco con la realidad, y otras se ciñen de forma sincera a lo que ocurrió. Pero últimamente es mucho más divertido imaginar y rellenar los huecos de formas más originales para sorprender a la audiencia. Ahí tenemos el claro ejemplo de ‘Los Bridgerton‘, quizá una de las series más exitosas de Netflix. O la interesante ‘Mary & George‘, de SkyShowtime, con una desatada Julianne Moore. Y ahora llega a Movistar Plus+ este 19 de agosto ‘María Antonieta’, sobre la regente de Francia más famosa.

Creada por Deborah Davis (que ya se enfrascó en terreno histórico con la nominada al Oscar ‘La Favorita’), ‘María Antonieta’ se estrenó en Reino Unido en 2022. Ha tardado casi dos años en llegar a nuestras pantallas pero, gracias a Movistar Plus+, al fin podemos disfrutar de esta comedia desvergonzada sobre una de las épocas más convulsas de la historia reciente de Francia. Todos conocemos la historia de María Antonieta. Es imposible no hacerlo. Quizá sea una de las reinas más famosas, junto con nuestra Isabel La Católica o la Reina de Inglaterra. Pero lo que hacía especial a María Antonieta es precisamente su juventud y su forma de ver su reinado.

Porque nunca se ajustó a los cánones que se esperaban de ella. A menudo fue odiada por su pueblo (recordemos que murió decapitada con la guillotina), acusada de despilfarradora y frívola por sus súbditos. Y, además, tuvo la mala suerte de ser regente durante los inicios de la Revolución Francesa. Pero, pese a ello, su nombre saltó a los libros de Historia y así ha llegado hasta nuestros días, con varias adaptaciones que siempre han tratado de ahondar en cómo era su vida en el Palacio de Versalles. Por ejemplo, la obra de culto de Sofia Coppola ‘María Antonieta’, con Kirsten Dunst en Converse al son de The Strokes o The Cure. En su día ampliamente criticada, hoy rescatada continuamente por cinéfilos.

La serie de Deborah Davis podría asemejarse bastante a la obra de Coppola. Aunque su primer episodio es el más ‘serio’ de todos, hay que destacar una cosa. ‘María Antonieta’ es desvergonzada. No tanto como ‘La Favorita’, que llevaba todo al límite, pero sí que se permite jugar bastante, centrando todos sus esfuerzos en la joven regente, a la que da vida la alemana Emilia Schüle. La trama se centra, sobre todo en sus primeros compases, en mostrarnos cómo la joven tiene que adecuarse a las normas de palacio (de hecho, la primera escena es ella intentando escapar de Versalles). Y sí, nos deja claro que unirse en matrimonio a la realeza no siempre es el cuento de hadas que nos ha vendido Disney. Porque todo acaba en borrar tu personalidad por completo en aras de hacerte al protocolo real. María Antonieta luchó mucho contra esa etiqueta.

Precisamente esa ha sido la mayor crítica que se ha hecho a la serie desde su estreno. Los críticos franceses la tildaron de bochornosa y repleta de fallos históricos, además de afirmar que falseaba la imagen de la reina, dejándola como un icono feminista que realmente nunca fue. Pero, ¿realmente queríamos una serie históricamente fiable? ¿O una ficción sobre las intrigas de palacio, y cómo María Antonieta trataba de navegar entre todas ellas?

Una desvergonzada revisión de la reina de Francia

Emilia Schüle, recreando el famoso cuadro ‘El Columpio’ de Fragonard.

Al final la serie se centra en el matrimonio forzoso de dos adolescentes que ni siquiera saben dónde están la mayor parte del tiempo. Su matrimonio o su primera noche juntos son ridículas, pero también conmovedoras. Y Deborah Davis juega continuamente con eso a su favor, mezclando diferentes tonos y logrando un equilibrio que no siempre funciona. Sobre todo por culpa de unos secundarios algo desdibujados que no aportan nada a la trama. Porque sí, ella es la protagonista, pero quizá por momentos asuma demasiado ser el centro de la ficción, y absorbe todo el aire restante para que el resto de tramas respiren con normalidad.

Todos sabemos cómo va a acabar ese matrimonio concertado y, por mucho que María Antonieta busque ser un ejemplo de liberación, falta un poco de crítica a una regente que nunca veló por su pueblo. No aporta mucho a la icónica figura, pero se lo pasa bien tratando de esbozar un retrato diferente. No tiene esa solemnidad que podíamos encontrar, por ejemplo, en ‘Los Tudor’. Tampoco es ‘Versalles’. Tiene su propia voz, y tiene momentos bastante divertidos y desvergonzados. Funciona, pero al final del día pasa a ser una serie demasiado olvidable. Un pecado imperdonable al tener entre manos una figura tan interesante como María Antonieta. Eso sí, visualmente es una delicia. Ya no solo por los peinados, el vestuario o la localización, sino por las coreografías, las fiestas y los paseos entre los jardines del palacio.

Así es ‘María Antonieta’, la nueva serie de Movistar Plus+

María Antonieta tiene solo 14 años cuando deja su Austria natal para casarse con el Delfín de Francia. Su cometido: proporcionar un heredero que asegure una alianza entre las dos naciones. Pero las cosas no son fáciles para ella, es solo una extranjera en una corte llena de intrigas y con una particular familia política y además su esposo parece no mostrar ningún interés por ella.

La joven María Antonieta debe madurar deprisa en este entorno hostil en el que combatirá a sus enemigos, tratará de buscar aliados y sobrellevará la presión constante de asegurar la continuidad de los Borbón. Sus armas: un carisma natural y un gusto exquisito para la moda que la convertirán no solo en un icono de su época si no en una mujer adelantada a su tiempo.