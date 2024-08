La exitosa y polémica miniserie que Telecinco rescata con Rubén Cortada y Blanca Suárez

La historia reciente de España ha dado lugar a multitud de series que cuentan nuestro pasado, con un filtro de actualidad para que las nuevas audiencias conozcan de dónde venimos. Sobre todo para poder saber a dónde vamos. Y uno de los momentos más oscuros del país, la dictadura de Franco, ha dado lugar a un sinfín de películas y series para echar luz sobre esa época gris que dejó a España fuera del concierto internacional. En esas décadas podemos encontrar historias diferentes que dan lugar a proyectos audiovisuales muy interesantes. Ahí tenemos el ejemplo reciente de ‘El Marqués‘, o la serie que nos ocupa ahora: ‘Lo que escondían sus ojos‘.

Estrenada en 2016 en Telecinco, esta serie creada por Salvador Calvo y Helena Medina, se basa en una novela de Nieves Herrero, que publicó en 2013. Aunque lo curioso es que solo los tres primeros capítulos toman la novela como base. El cuarto y último capítulo es creación de la guionista Helena Medina. Recreando la polémica historia de amor entre el ministro franquista Ramón Serrano Suñer y la Marquesa consorte de Llanzol, ‘Lo que escondían sus ojos’ regresa. Y sí, de nuevo a Telecinco, este lunes 19 de agosto a partir de las 22.50 horas. Aunque también está disponible en la plataforma de streaming Mitele.

Así es ‘Lo que escondían sus ojos’

Uno de los aspectos más interesantes de esta miniserie de Mediaset es, sin duda, su reparto. Por un lado encontramos a Rubén Cortada, que da vida al ministro Ramón Serrano Suñer. El popular actor cubano saltó a la fama en nuestro país gracias al papel de Faruq Ben Barek en la serie ‘El Príncipe’, un personaje que ha marcado su carrera por completo. «Me encantaría traer a Faruq de vuelta con un spin-off de ‘El Príncipe'», detalló hace poco en una entrevista exclusiva para El Televisero, promocionando su serie ‘Operación Barrio Inglés‘. Desde su debut, le hemos podido ver en la mencionada serie de TVE, o en otros proyectos como ‘Olmos y Robles’ y ‘Ella es tu padre’.

Por otro lado, la marquesa de Llanzol es interpretada por Blanca Suárez. Una actriz que, a estas alturas, no necesita presentación. Una de las actrices más famosas del panorama audiovisual español. Debutó en televisión con su papel de Julia Medina en la popular ‘El Internado’, y siguió su carrera protagonizando ‘El barco’. Desde entonces, ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar (‘La piel que habito’, papel por el que fue nominada al Goya), Álex De la Iglesia (‘El cuarto pasajero‘) o Imanol Uribe (‘Miel de naranjas’).

Además, en el reparto también encontramos otros nombres como Emilio Gutiérrez Caba, Charlotte Vega, David Solans, Pepa Rus o el propio Víctor Clavijo, protagonista del último éxito de Telecinco ‘El Marqués’. También, en un papel más pequeño, Javier Gutiérrez, dando vida al mismísimo caudillo Francisco Franco.

‘Lo que escondían sus ojos’ es una serie que se centra en los primeros años de la dictadura de Franco. Precisamente en el marco de una España devastada por la Guerra Civil. Y es en ese momento en el que tiene lugar un apasionado idilio entre dos destacadas figuras de la élite aristocrática y política del momento. Estamos hablando de la marquesa de Llanzol y Ramón Serrano Suñer, poderoso ministro del Gobierno de Franco.

Blanca Suárez, en la serie ‘Lo que escondían sus ojos’. / MEDIASET

Una nueva reposición que busca competir con el Grand Prix

No es la primera vez que podemos ver ‘Lo que escondían sus ojos’ en el prime time de Telecinco. La serie se estrenó a finales de 2016 con una audiencia increíble. Una media de 3 millones de espectadores siguieron la trama propuesta por la serie. Pero no fue la única vez que disfrutamos de la ficción creada por Mediaset. Porque en 2020 tuvo lugar la primera reposición, concretamente en agosto, aunque la audiencia no acompañó tanto esta vez. Y hubo una segunda reposición a comienzos de 2023, para llenar el hueco de ‘Déjate querer’.

Ahora, este nuevo intento de recuperar la serie busca luchar contra otros productos de la competencia como, por ejemplo, el Grand Prix del Verano. Que, aunque no está haciendo audiencias como en el pasado, sigue manteniéndose firme como una de las elecciones favoritas del público.

En su momento, ‘Lo que escondían sus ojos’ también tuvo fama debido a la polémica que arrastró. La crítica la tildó de poco realista, de contar con demasiadas licencias históricas. Y, sobre todo, de romantizar una época como el Franquismo, además de darle un lavado de cara a Serrano Suñer. Un ministro de Franco que siempre estuvo muy cercano al nazismo de Alemania. Quizá ahora con la nueva reposición, toda la polémica resurja, pero lo cierto es que la serie es muy entretenida, y ambos protagonistas tienen una gran química en pantalla. De hecho, Blanca Suárez ganó un Ondas por su interpretación. A eso hay que añadir una buena factura visual, con una banda sonora magistral de Vicente Ortiz Gimeno, y con mucho mimo por el detalle. El lunes 19 de agosto podremos comprobar si sigue en plena forma la serie de Mediaset.