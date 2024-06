A Víctor Clavijo le preguntan si recibe odio en la calle por la serie ‘El Marqués’ y responde claro

Víctor Clavijo, actor protagonista de ‘El Marqués‘, la nueva y exitosa serie de Telecinco, ha acudido al plató de ‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat este miércoles, 5 de junio, para promocionar el tercer capítulo que se emitirá a partir de las 22:50 horas.

«Jo, Víctor, encarnas a un personaje absolutamente despreciable, te lo tengo que decir», le ha espetado el presentador nada más empezar la entrevista. «Es maravilloso hacer eso. Para mi como actor es un lujazo poder encarnar a un personaje que la gente odie y que te odien con gusto además. Es muy divertido», ha replicado el intérprete.

«Es que se te odia con gusto porque es que lo haces muy bien», ha valorado Joaquín Prat. «¿Te lo dicen por la calle porque esa cosas pasan?», se ha interesado en paralelo Adriana Dorronsoro, que tenía interés por saber si la gente le para por la calle para hacerle saber lo mal que cae su personaje en ‘El Marqués’ o con comentarios de odio.

«En la calle me respeta más la gente. No es como hace veintitantos años cuando hice otra serie en esta cadena, que hacía también de malote en una serie juvenil (‘Al salir de clase’), y la gente por la calle sí que me insultaba más. Ahora, creo que la gente ya entiende que lo mío es un trabajo y que no soy así», ha comentado Víctor Clavijo.

«El Marqués al final es un esclavo de la educación que ha recibido», ha apostillado Prat. «Es un tipo que humilla, con carácter narcisista, y víctima de ciertos abusos y él ejerce esos abusos sobre la gente», ha resumido el actor para justificar el por qué de su papel en esta ficción que combina el true crime con el drama rural.

Sobre cómo se ha preparado el papel, Clavijo revela su arduo trabajo de documentación: «Me lo preparé buscando mucho dónde estaba mi marqués, buscando referentes audiovisuales de nuestra cinematografía (…) Soy andaluz, he visto personajes de esta calaña siendo pequeñito, gente que hace negocios de forma turbia y sobre todo hay una cosa que me gustaba mucho del personaje que, a pesar de ser noble, hablaba muy mal hablado».

«La escena de la violación, sin ser explícita, me parece que está brillantemente contada en la serie. Tiene una fuerza enorme y no puedes más que empatizar con la víctima y odiarte», ha referido por otro lado Joaquín Prat. «Yo también lo creo, está muy bien dirigida», ha aseverado Víctor Clavijo.

Por último, preguntado por su teoría sobre el caso del quíntuple crimen Los Galindos, asegura que coincide con la que se va a plantear en la serie. «Ahora, insisto, la serie es una ficción, está inspirada, no basada. Pero sí coincide con la de la serie a pies justillas; entre lo que he leído y la información que he buscado, coincide», ha destacado. «Hacéis un trabajo absolutamente brillante, la serie es magnífica, enhorabuena», ha rematado Prat.