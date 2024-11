Víctor Clavijo va más allá al señalar lo que nadie se ha atrevido de David Broncano y Pablo Motos

La 'guerra' entre David Broncano y Pablo Motos se ha recrudecido en los últimos días desde que, el pasado jueves, el primero denunciase las artimañas del segundo para abortar su invitado en 'La Revuelta'. El último en mojarse en este conflicto entre programas ha sido el actor Víctor Clavijo.

El intérprete ha causado furor en las redes sociales con un tuit fantaseando con la idea de que, algún día, Motos llame a Broncano para entregarle el premio de la tarjeta en la popular sección de 'El Hormiguero'. En la misma, el presentador del espacio de Antena 3 llama a un número de teléfono al azar para poder entregarle el dinero acumulado en la tarjeta de crédito del programa tras contestar correctamente a la pregunta "¿Sabes usted lo que quiero?". A lo que el espectador debe responder: "La Tarjeta de 'El Hormiguero'".

Víctor Clavijo causa furor con su tuit sobre la 'guerra' entre Broncano y Motos

A raíz de esta sección, Víctor Clavijo no ha dudado en fantasear con una idea que ha compartido con sus seguidores de X. "En toda esta guerra entre Pablo Motos y Broncano, no ¿no sería maravilloso que un día el número marcado al azar para sortear la tarjeta del hormiguero fuera el de David Broncano y la productora de Motos no tenga más remedo que regalarle 3.000 euros a su rival?", ha escrito el actor.

Sería muy raro que esto ocurriera, pero, al ser un número de teléfono elegido al azar, tampoco sería imposible. Y, desde luego, el momentazo sería histórico. En cualquier caso, la 'guerra' entre Pablo Motos y David Broncano continúa en su punto álgido. Por el momento, tras la denuncia que el cómico hizo el pasado jueves contra 'El Hormiguero', el programa de La 1 se ha impuesto tanto el lunes como el martes frente a su rival.