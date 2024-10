Críticas a ‘El Hormiguero’ por lo que se hizo con la clásica llamada para regalar dinero: «Es injusto»

Este lunes, 30 de septiembre, Andrés Veleconso y Natalia Sánchez han visitado ‘El Hormiguero‘ para presentar su nueva serie de Disney+, ‘Regreso a Las Sabinas’. Y ha sido precisamente la actriz la que ha ocasionado un aluvión de críticas al programa en redes sociales, pese a sus buenas intenciones.

Todo ha ocurrido durante la llamada en el habitual sorteo telefónico de ‘El Hormiguero’. En un momento dado del programa, Pablo Motos llama a una persona de forma aleatoria y, si coge el teléfono, le pregunta: «¿Sabe usted qué es lo que quiero?». A lo que la persona tiene que responder: «La tarjeta del hormiguero». Si acierta, se lleva el dinero de la tarjeta de crédito con una importante suma de dinero, sino lo hace, se queda sin nada.

Lo habitual es que el participante no tenga una segunda oportunidad, y tenga que responderlo a la primera. Sin embargo, este lunes, no ha ocurrido así. Y eso ha enfurecido a la audiencia de ‘El Hormiguero’. La mujer al otro lado del teléfono ha finalizado la primera llamada en cuanto ha escuchado a Natalia Sánchez mencionar el nombre del programa. Lo normal en estos casos es no dar ninguna segunda oportunidad, pero la actriz ha pedido a Pablo Motos volver a llamar al mismo número del teléfono.

La misma voz femenina ha descolgado el teléfono. Pero, en esta ocasión, la mujer sí escuchaba bien las indicaciones que la iban dando. La actriz ha intentado por todos los medios que acertase la respuesta pero, a pesar de sus gesticulaciones y su movimiento de labios, no lo ha conseguido. Así es el que el presentador dio por finalizada la llamada sin haber entregado el premio.

La audiencia estalla contra ‘El Hormiguero’

Estas buenas intenciones por parte de la protagonista de ‘Sueños en libertad’ no ha gustado nada a los espectadores de ‘El Hormiguero’, quienes se han lanzado en tromba contra el programa a través de las redes sociales. Muchos de los usuarios de X han criticado la benevolencia del espacio de Antena 3, con comentarios como estos:

La tarjeta de Open Bank al parecer no es para la audiencia fiel, es para cualquiera que lo mismo estaba viendo la competencia. ¡Es Injusto! #SánchezVelencosoEH — Lorepen (@Lorena_psg) September 30, 2024

#SánchezVelencosoEH no entiendo que le quieran dar a toda costa la tarjeta open a una persona que no ve el hormiguero, para qué hacéis el paripé de la pregunta, dársela directamente y ya está — m.carmen del rio (@maricar37m) September 30, 2024

#SánchezVelencosoEH voy a empezar a ver a broncano a ver si así me llaman del hormiguero — Dj Kata Valdés (@djkatavaldes) September 30, 2024

No entiendo como hay gente que no sabe decir “LA TARJETA DEL HORMIGUERO” pero .. COOOMO puede haber gente que no lo sabe? Es Inexplicable.. #SánchezVelencosoEH — Alvarit0💚💪🏻 (@alvariitooz) September 30, 2024

#sanchezvelencosoeh

Me parece fatal que repitan la llamada. No se lo merece, deben dar otra oportunidad a alguien que vea el programa.

Muy mal Pablo Motos. — Petavonium (@Valmoro1) September 30, 2024