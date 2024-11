Jorge Javier pone negro sobre blanco ante lo de Broncano y denuncia las artimañas de Pablo Motos

Era una de las reacciones más esperadas a la polémica entre Pablo Motos y David Broncano y por fin se ha producido. Jorge Javier Vázquez ha dedicado su blog de 'Lecturas' a la que ha sido, sin duda, la noticia de la semana televisivamente hablando: la 'guerra' abierta entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'.

Todo comenzó cuando, el pasado jueves, Broncano denunció en el programa de La 1 que se habían quedado sin invitado por culpa de las presiones de Motos y su equipo. La justificación que dio, en ese momento, el espacio de Antena 3, a Jorge Javier le "puso los pelos de punta". "Un malentendido sin importancia", "es la excusa que dieron los de 'El Hormiguero' en sus redes sociales para justificar lo que sucedió con Jorge Martín en 'La Revuelta'".

"Como suele ser habitual en estos casos se retorcieron versiones para salvar a Motos pero a estas alturas de la película ya da igual. Porque Motos ya ha perdido. Lo de menos son las audiencias. Lo de más, el hartazgo que genera incluso entre los que han trabajado con él", asegura el presentador de 'Gran Hermano', recordando los tuits que escribieron Raquel Marcos, Jandro y Flipy, excolaboradores de 'El Hormiguero', mostrando su apoyo a Broncano y a 'La Revuelta'.

Jorge Javier: "Conozco a pocos compañeros tan poco generosos como Motos"

Sobre ellos, Jorge Javier escribe que son "personas que no se distinguen por ser especialmente hooligans en ninguna red social", y "se posicionaron a favor de 'La Revuelta', dando así una bofetada sin manos a Motos que a estas alturas todavía debe estar poniéndose hielo en su ego". Y aunque reconoce que "entre egocéntricos nos reconocemos, Pablo se pasa el juego. Conozco a pocos compañeros tan poco generosos como él".

"Recuerdo que cuando yo ya me había pegado mi soberana hostia con 'Cuentos Chinos', le preguntaron si me llevaría a su programa. Contestó que no me llevaría porque no cumplía el perfil. En aquel momento escribí sobre el asunto de una manera muy diplomática. Hoy ya no. ¿Qué perfil debe cumplir un invitado para que le lleven ahí?", se pregunta el comunicador catalán.

Y es que, tal y como recuerda él mismo, "yo he visto sentada en 'El Hormiguero' a una gentucilla que no tenía reparos en soltar discursos homófobos, racistas e incluso xenófobos. Gentucilla de dudosa calaña. Y el presentador no solo no los ha censurado sino que a veces los ha jaleado, convirtiéndose así en cómplice de una patulea de seres que jamás debería pisar un plató de televisión. Agradezco no cumplir ese perfil".

"Broncano le ha dado a Pablo Motos donde más le duele"

Respecto a Broncano, Jorge Javier cree que "le ha dado a Pablo Motos donde más duele. Le ha recordado que por mucho elixir de la eterna juventud que tome y por más pseudoterapias que se eche p'al cuerpo, los años vuelan. Y siempre aparece alguien más joven, y en este caso más guapo, para recordarte que el tiempo pasa para todo pichichi".

Por si quedaba alguna duda, el presentador de Mediaset deja claro que "yo en toda esta historia voy con Broncano, como no podía ser de otra manera. Porque me mola muchísimo más su rollo, la gente que curra con él. Porque me identifico más con el pasotismo de Castella y Grison que con esa gente que sale en la mesa de 'El Hormiguero' para recordarnos a los votantes de izquierdas que nos perdonan la vida".

"En pocas mesas se falta más al respeto al contrario que en esa. Y se hace desde la peor de las posiciones: desde la de 'nuevo rico'. Porque Pablo Motos, podrido ya de millones, está tan desconectado de la realidad como un presidente del Gobierno. 'El Hormiguero' se ha convertido en su particular Moncloa", asegura Jorge Javier.

Jorge Javier también sufrió las artimañas de 'El Hormiguero'

Por último, Jorge Javier denuncia que él también sufrió las artimañas y el juego sucio de Pablo Motos: "Lo que contó Broncano la semana pasada sobre el tema de los invitados no me sonó a nuevo. Ya conté lo difícil que nos resultó conseguir invitados para 'Cuentos Chinos'. El primer día tuve que ser yo el entrevistado. Cosas lógicas achacables a la competencia, pensé por aquel entonces".

"Llegados a este punto necesitamos saber qué tipo de armas utiliza 'El Hormiguero' para impedir que otros programas tengan invitados. Porque me temo que hay mucho mar de fondo y a lo mejor la competencia no es tan sana como yo creía", asegura. Lo que más rechazo le provoca a Jorge Javier fue "esa bulimia desmedida por el éxito que tiene Pablo Motos, esa poca generosidad con el resto de compañeros que pueden arrebatarle unas décimas de share, ese afán desmedido y patológico por querer seguir siendo siempre el único", sentencia.