Ana Polvorosa destapa el alto precio de interpretar a Lore en ‘Aída’: «Lo pasaba fatal»

Hace casi diez años desde el fin de ‘Aída’, pero muchos de sus personajes perduran en el imaginario popular. Es el caso de Lore, la hija de la protagonista de la ficción interpretada por Ana Polvorosa. Ha pasado más de una década desde que escuchamos por primera vez el ‘Lore, Lore, Macu, Macu’, pero aún recordamos su estribillo. De hecho, la actriz se ha pronunciado recientemente en un podcast sobre el impacto que el personaje tuvo en su día a día y cómo llevó la popularización del tema.

Todo buen fanático de ‘Aída’ se acuerda del episodio en el que Lore y Macu intentaron cumplir su sueño de representar a España en Eurovision con su peculiar tema original. El tema no tardó en correr como la pólvora, y a día de hoy, sigue siendo muy conocido. La actriz que daba vida al personaje de Lore, ha recordado en el podcast ‘Animales Humanos’ su participación en la serie de Telecinco. La protagonista de la ficción no ha dudado en pronunciarse sobre cómo le afectó la fama que alcanzó entonces.

Ana Polvorosa recuerda el ‘Lore, Lore, Macu, Macu’

Ana Polvorosa está de estreno, y es que su visita al programa de Ibai Vegan no fue casualidad, está promocionando su nueva película ‘Un mal día lo tiene cualquiera’, dirigida por Eva Hache. En su paso por el podcast, no pudo faltar un repaso de uno de los personajes por los que más se recuerda a la actriz, el de Lore en la ficción de Telecinco, ‘Aída’.

Ana Polvorosa en ‘Animales Humanos’

Aunque desde entonces la intérprete ha logrado reconocidos papeles en series como ‘Las chicas del cable’, son muchos lo que la siguen reconociendo como la chica de barrio que encarnó durante años en la ficción. Cuando el presentador del podcast le recordó el conocido tema de su personaje, la actriz pareció tener un recuerdo agridulce de su paso por la serie.

Ana Polvorosa reconoció entonces que no disfrutaba demasiado cuando de fiesta le ponían el ‘Lore, Lore, Macu, Macu’ constantemente en las discotecas. «Sí, he vivido situaciones de esas. Cuando se daban cuenta de que estaba por ahí y, de repente, ponerla», aseguró la actriz en ‘Animales Humanos’. «Pensaban que podía hacerme ilusión o que salga el tema por casualidad», apuntó Polvorosa sobre esos momentos.

Su recuerdo de ‘Aída’

«Yo decía, a ver con qué me puedo tapar, dónde me puedo esconder», confesó la intéprete, que aseguró no guardar buen recuerdo de esos momentos tan vergonzosos para ella. El presentador le preguntó si era porque no le hacía «ilusión» el tema en concreto, a lo que ella respondió de una forma contundente. «Es que soy bastante tímida y lo pasaba mal», apuntó la actriz.

Aún así, Ana Polvorosa asegura que se siente «orgullosa» de su personaje y de haber formado parte de la mítica ficción junto a Carmen Machi. Incluso llegó a reivindicar el mensaje que mandó en su día su personaje. «Fueron los inicios del chonismo. Cosa de la que me siento muy orgullosa. Es como la esencia de todo, lo más terrenal», explicó la invitada de Ibai Vegan. A su vez, aseguró que el papel le costó algunas miradas de la gente por encima del hombro. «Sí, había cierto clasismo», sentenció la que un día dio vida a Lorena García.