La productora de 'Supervivientes' aclara si está en sus planes abandonar Honduras tras el conflicto de los garífunas

'Supervivientes' es sinónimo de Honduras. Así lo lleva siendo desde hace 15 años. ¿Pero sería posible realizar el programa desde otro país? Después de que Vertele publicara que desde Cuarzo Producciones habían hecho un viaje a Ecuador buscando nuevas localizaciones para realizar 'Supervivientes' desde otros lugares y abandonar Honduras, desde Cuarzo y Mediaset han aclarado cuáles son sus planes en un encuentro con la prensa, en el que estaba El Televisero.

Y es que en las últimas horas han salido rumores que apuntan a que Canale 5 en Italia podría estar valorando convertir 'L'isola dei famosi' en un programa grabado siguiendo el estilo de 'Survivor' y del formato en otros países y trasladar la producción desde Honduras a Filipinas.

Un cambio que desde Mediaset en España no se están planteando por el momento. "Nosotros queremos seguir haciendo el reality como lo hacemos con tres días a la semana en directo. Y nos gustaría seguir apostando por un reality en vivo y en directo, porque creemos que es un plus para el programa", defendía Jaime Guerra, director de la división de producción de Contenidos de Mediaset sobre la posibilidad de apostar por hacer 'Supervivientes' grabado como se hace en el resto del mundo.

Con respecto al cambio de Honduras, Juan Ramón Gonzalo, el director general de Cuarzo Producciones, ha aclarado que "nosotros estamos todo el año localizando para todos los programas que hacemos". "Puede ser que un cambio de localización le venga bien a 'Supervivientes' pero encontrar un sitio como el que tenemos en Honduras es muy complicado", aseveraba.

"Logísticamente es un sitio relativamente cómodo con un hotel cerca de las playas, el sitio es un lugar paradisiaco y donde están totalmente aislado. Y encontrar algo así en el mundo es muy complicado y más para hacerlo en directo porque toda la parte de Asia y África para nosotros está descartada por las horas de sol", seguía aclarando el directivo.

"Por ahora, nuestra intención es seguir en Honduras y además tenemos un compromiso con las comunidades garífunas de Honduras, ya son parte de nuestra familia y tomar la decisión de abandonar un país conlleva muchas cosas y hay que sopesar muchas cosas", sentenciaba el productor. "Estamos muy bien cuidados en Honduras y el escenario de los Cayos Cochinos es muy difícil de superar", añadía.

Cuarzo aclara cuál es la situación con los garífunas en Honduras

Todo este giro con respecto a la localización de 'Supervivientes' llega después del conflicto que afectó de lleno a la producción de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' el pasado mes de septiembre. Y es que una parte de las comunidades garífunas trataron de boicotear el estreno del reality de Telecinco como protesta por el daño que se hacía al hábitat con la producción del programa excusándose en cómo afectaba que se realizara el reality en los Cayos Cochinos a la anidación de la tortuga carey en las islas.

Un problema que parece que está solucionado según ha aclarado Juan Ramón Gonzalo. "Hay tranquilidad absoluta. El problema en aquel momento con la comunidad garífuna ya sabéis cuál fue y en este momento no hay ningún problema con el tema de las tortugas y nosotros tenemos colaboración total con todas las comunidades garífunas que trabajan además con nosotros y están en el día a día del programa", explicaba.

"Estamos colaborando con muchas cosas con ellos con total normalidad. En cualquier caso esto es un tema de la Fundación de los Cayos Cochinos y nosotros estamos con total tranquilidad en el día a día", añadía al respecto.