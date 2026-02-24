El cambio histórico que planea 'Supervivientes' para sus próximas ediciones ante su continuidad en Telecinco

'Supervivientes 2026' ya está a punto de arrancar su aventura en Telecinco. Un año más, los famosos convivirán durante tres meses en los Cayos Cochinos de Honduras. Sin embargo, el reality podría abandonar dicho país tras 15 años desarrollándose en sus playas de forma ininterrumpida.

Así, parece que desde Cuarzo Producciones están buscando nuevas localizaciones en las que producir el reality de aventuras de Mediaset de cara a próximas ediciones después del conflicto que vivieron con los garífunas de Honduras en la pasada edición de 'Supervivientes All Stars' en otoño.

Según avanza Vertele, una delegación de Cuarzo Producciones ha viajado recientemente a Ecuador para estudiar nuevas localizaciones así como escenarios y entornos naturales en los que desarrollar 'Supervivientes' en un futuro cercano. En este sentido, el citado medio asegura que directivos de la productora se han reunido con autoridades políticas ecuatorianas para estudiar la viabilidad del proyecto.

Al parecer el foco estaría puesto principalmente en la ciudad de Esmeraldas, cuya costa bañan las aguas del Pacífico. De esta manera, el reality cambiaría el mar Caribe por el océano Pacífico en futuras ediciones en el caso de terminar firmando un acuerdo con las autoridades ecuatorianas.

Cabe decir que los planes de Cuarzo Producciones pasan por cambiar de localización en 'Supervivientes' una vez concluya la edición de 2026 que se seguirá desarrollando en Honduras. Estaría por ver si podría ser efectivo para una nueva edición de 'Supervivientes All Stars' en otoño o si se produciría ya para la temporada regular en primavera de 2027.

El cambio de localización se produciría de forma conjunta con la versión italiana de 'Supervivientes'. Y es que no hay que olvidar que desde el año 2011 'L'isola dei famosi' se produce de forma conjunta con la versión española en los Cayos Cochinos siendo ya 15 ediciones las que Italia ha realizado del reality en Honduras.

Imagen de Isla Portete en Esmeraldas (Ecuador), donde podría llegar a hacerse 'Supervivientes'

Las protestas de los garífunas de Honduras lleva a 'Supervivientes' a estudiar otros territorios

Este giro con respecto a la localización de 'Supervivientes' llega después del conflicto que afectó de lleno a la producción de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' el pasado mes de septiembre. Y es que una parte de las comunidades garífunas trataron de boicotear el estreno del reality de Telecinco como protesta por el daño que se hacía al hábitat con la producción del programa excusándose en cómo afectaba que se realizara el reality en los Cayos Cochinos a la anidación de la tortuga carey en las islas.

Las protestas, en las que tuvo que implicarse el ejército de Honduras, terminaron por boicotear el estreno de 'Supervivientes All Stars 2' evitando que se ofrecieran los célebres saltos del helicóptero y obligando a la organización a cambiar sus planes al desarrollar toda la gala en la palapa.

Con ello, y pese a que esta edición seguirá en Honduras, desde Cuarzo Producciones estarían buscando nuevos territorios en los que realizar el reality buscando así además un nuevo aliciente para conquistar a la audiencia con el cambio.

Todos los lugares en los que se ha desarrollado 'Supervivientes'

A lo largo de la historia de 'Supervivientes', el reality ha contado con diferentes localizaciones en sus diferentes etapas. La primera edición titulada 'Supervivientes: Expedición Robinson' que emitió Telecinco con anónimos en el año 2000 se grabó en Isla Bastimentos (Panamá). Un año después, la segunda edición con anónimos del reality que entonces producía Glboomedia , trasladó sus grabaciones a las Islas Seychelles, al noroeste de Madagascar.

En 2003 Antena 3 se hizo con los derechos del formato y apostó por primera vez por concursantes famosos pasando a denominar el reality como 'La isla de los famoS.O.S.' y se realizó en República Dominicana. La segunda edición emitida solo unos meses después se mantuvo en el mismo lugar. Ya en 2004 el reality pasó a llamarse 'La selva de los famosos' pues se realizó en la selva del Amazonas. Un año después, en 2005 la cadena emitió la última edición del reality renombrado como 'Aventura en África' al cambiar su localización a Kenia.

En 2006, Telecinco volvió a adquirir los derechos del reality y su primera edición pasó a llamarse 'Supervivientes: Perdidos en el Caribe' devolviendo su producción a Santo Domingo en República Dominicana. Al año siguiente en 2007, el reality se realizó por primera vez en Honduras repitiendo también dicha localización en 2008 y 2009.

En 2010, Telecinco volvió a cambiar la localización y apostó por trasladar 'Supervivientes' a Nicaragua, en concreto a los Cayos Perlas y las Islas del Maíz. Pero en 2011 el programa regresó a los Cayos Cochinos en Honduras, desde donde se ha seguido realizando hasta este año.