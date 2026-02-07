Las mejores series y películas de Apple TV en 2026: Los 11 estrenos más esperados durante este año

Apple fue una de las últimas en llegar a la guerra del streaming. Ya han pasado casi 7 años desde que se anunciara su desembarco en este peculiar universo de plataformas. Pero en esos primeros compases nos dio series como 'Ted Lasso', 'The Morning Show' o 'Servant'. Si por algo se caracteriza Apple TV es, sin duda, por el extremo cuidado que pone a sus producciones. El presupuesto se nota, y mucho. Ahí tenemos el ejemplo de 'Fundación'. Pero sigue a la cola de número de usuarios. Sobre todo porque es la única que solo tiene contenido original, no tiene catálogo de otras producciones como sí tienen Netflix, HBO MAX o Disney Plus. Quizá esa sea la razón por la que no tantos suscriptores se acercan a una plataforma que, eso sí, es sinónimo de calidad.

En esta última temporada de premios, ha destacado por su gran presencia. Ahí está 'Separación', 'Pluribus', 'Slow horses' o 'The studio', acaparando nominaciones (e incluso galardones) en galas como la de los Globos de Oro. Pero, ¿qué tiene de nuevo Apple para ofrecernos este 2026? ¿Cuáles son sus novedades? Quizá una de las más interesantes, y que más llame la atención a priori, es el nuevo remake de 'El cabo del miedo' que estrenará la plataforma en junio. Primero, por su reparto: Javier Bardem (que tomará el relevo de Robert De Niro), Patrick Wilson (haciendo el papel de Nick Nolte) y Amy Adams (que, en su momento, tuvo a Jessica Lange como actriz protagonista). Además, cuenta con el beneplácito de Martin Scorsese (director del remake de comienzos de los 90), y la producción de Steven Spielberg.

"El material original es muy intenso y el piloto tenía esa misma energía, pero, a la vez, iba más allá, profundizaba más en los personajes, en sus relaciones y en las consecuencias de sus actos. Eso me interesaba analizar, las consecuencias de los actos de cada personajes", ha dicho Amy Adams sobre el proyecto. "Además, Javier Bardem uno de los mejores actores que hay y su actuación es increíble. Ha sido toda una experiencia trabajar con él. Javier tiene un gran carisma y todo ese poder en su voz, en su presencia... Lo ha puesto en el personaje, pero también hay cierta vulnerabilidad".

Pero es que, además de nuevas temporadas de series como 'Terapia sin filtro', también llegan más producciones con protagonistas como Elle Fanning, Nicole Kidman y Michelle Pfeiffer en 'Margot tiene problemas de dinero'; o 'Lucky', la nueva serie de Anya Taylor-Joy, que repite con Apple TV tras la película 'El abismo secreto'. Y, hablando de películas, tendremos 'Outcome' con Keanu Reeves y Cameron Díaz; 'Matchbox' con John Cena, o la nueva película de Chris Pratt, que siempre es un acierto. Así que tenemos mucho Apple este 2026, que pretende estrenar algo nuevo cada semana, tanto de series nuevas como antiguas, y películas. ¿Lo conseguirá? Y, lo más importante, ¿conseguirá atraer a nuevos suscriptores?

Mujeres imperfectas

Sinopsis: basada en la novela de Araminta Hall, es un thriller cuya historia sigue a tres amigas cuya vida se ha visto destrozada por culpa de un crimen.

Reparto: Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara

Fecha de estreno: 10 de mayo

Margo tiene problemas de dinero

Sinopsis: Adapta la novela de Rufi Thorpe. La protagonista es una estudiante universitaria que se queda embaraza y decide seguir adelanta a pesar de las reticencias de su madre.

Reparto: Elle Fanning, Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer

Fecha de estreno: 15 de abril

Widow's bay

Sinopsis: El alcalde de un pintoresco pueblo inglés quiere dar un vuelvo a la rutina solitaria de sus habitantes y reanimar a esta comunidad en crisis: no hay wifi, la cobertura va y viene y debe enfrentarse a unos vecinos supersticiosos que creen que la isla está maldita.

Reparto: Matthew Rhys

Fecha de estreno: 29 de abril

Satisfacción garantizada

Tatiana Maslany, en su primera serie para AppleTV.

Sinopsis: cuenta la historia de una madre recién divorciada que acaba extorsionada, después de presenciar un crimen; mientras tanto, lucha por la custodia de sus hijos y por superar una crisis de identidad.

Reparto: Tatiana Maslany

Fecha de estreno: 10 de mayo

El cabo del miedo

Javier Bardem promete dar más miedo que nunca.

Sinopsis: La trama gira en torno a Anna y Tom, un matrimonio de abogados cuya vida se ve amenazada cuando Max Cady, un peligroso asesino, es liberado y regresa para vengarse de ellos, ya que la pareja contribuyó a su encarcelamiento.

Reparto: Amy Adams, Javier Bardem y Patrick Wilson

Fecha de estreno: 5 de junio

Lucky

Sinopsis: basada en la novela de Marissa Stapley. Un thriller sobre una joven estafadora que tras dar un gran golpe junto a su novio en Las Vegas, éste la abandona y encima la persigue el FBI, mientras salen a relucir traumas del pasado.

Reparto: Anya Taylor-Joy, Annette Bening

Fecha de estreno: 15 de julio

PELÍCULAS

Outcome

Keanu Reeves es uno de los protagonistas de 'Outcome'.

Sinopsis: Comedia negra que cuenta la historia de una estrella de Hollywood con buena reputación al que extorsionan por un video de su pasado que podría destrozar su buena imagen y acabar con su carrera. Con la ayuda de sus mejores amigos Kyle y Xander, y de su abogado de crisis Ira, Reef se embarca en un viaje introspectivo para enmendar los errores del pasado, con la esperanza de identificar al chantajista.

Reparto: Cameron Díaz, Keanu Reeves, Jonah Hill, Matt Bomer

Fecha de estreno: 10 de abril

Dink

El pickleball ha llegado a AppleTV para quedarse.

Sinopsis: La historia de un antiguo niño prodigio del tenis ahora venido a menos y que se gana la vida entrenando a niños pijos y donde triunfa una nueva moda, el pickleball.

Reparto: Jake Johanson y Mary Steenburger

Fecha de estreno: 24 de julio

Mayday

Kenneth Brannagh y Ryan Reynolds, una improbable pareja.

Sinopsis: Cuando un piloto estadounidense, el teniente es enviado a una misión secreta en territorio ruso en plena Guerra Fría, la operación fracasa y queda en campo enemigo. Un ex agente de la KGB lo descubrirá.

Reparto: Kenneth Brannagh y Ryan Reynolds

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Matchbox. La película

John Cena es el protagonista de la comedia de acción 'Matchbox. La película', basado en los populares coches de Mattel.

Sinopsis: La aventura de un grupo de amigos desde la infancia cuya vida da un giro inesperado cuando el personaje de Cena, un agente encubierto de la CIA, regresa a su pequeño pueblo después de una larga ausencia y, sin querer, los involucra en una frenética persecución internacional para salvar el mundo.

Reparto: John Cena y Jessica Biel

Fecha de estreno: 9 de octubre

El camino del pequeño guerrero

AppleTV apuesta por Chris Pratt en 'El camino del pequeño guerrero'.

Sinopsis: Una historia sobre el acoso escolar, en la que un niño, Jude Hill, descubre cómo superarlo gracias a las enseñanzas de su tío, un condecorado SEAL, que en lugar de enseñarle a su sobrino a pelear, le muestra lo que es el verdadero coraje, enfrentándose a sus propios demonios en el proceso.

Reparto: Chris Pratt, Linda Carellini, Jocko Willink

Fecha de estreno: 20 de noviembre

Nuevas temporadas este 2026