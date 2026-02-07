Las 9 películas que se estrenan este fin de semana del 6 al 8 de febrero en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Disney+

El mes de febrero ya va calentando motores de cara a San Valentín. Se acerca y todas las plataformas de streaming empiezan a ir soltando sus cartas, como por ejemplo Prime Video con su adaptación de la novela superventas 'La meta es el amor', protagonizada por Kelly Rowland. Una carta ganadora, desde luego. Pero también Netflix empieza a mover ficha con 'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche', también basada en una novela, en este caso japonesa, que nos recuerda mucho al clásico de culto '50 primeras citas'.

Pero tampoco encontramos mucho más romance en el resto de estrenos de streaming este fin de semana. Podremos ver por fin 'Un simple accidente', una de las favoritas a ganar el Oscar a Mejor Película Internacional; las películas de terror 'La ley de Jenny Pen' con el próximo Dumbledore, John Lithgow; o 'Destino Final: Lazos de sangre', que revitalizó la saga por completo. Y para rebajar un poco la intensidad, también tendremos el especial de 'El show de los Muppets' con Sabrina Carpenter dándolo todo, compitiendo por los focos con la mismísima Peggy.

La meta es el amor

Sinopsis: Cuando Leah Caldwell quiere ser la primera mujer en dirigir el programa matutino más importante de Nueva York, su ex, Jarrett Roy, compite por el mismo puesto. Él afirma haber cambiado gracias al libro "La meta es el amor", que se convierte en un tema recurrente cuando sus amigos exploran sus conocimientos. Leah se centra en su carrera hasta que la química con su ex pone en duda sus prioridades.

Si has sido fan de Destiny's Child, sabes quién es Kelly Rowland. Si no, seguramente también la conozcas. Porque habrás cantado 'Dilemma', ese clásico que cantaba con Nelly. Y se nos olvida pero también es actriz, y aquí lo demuestra en esta comedia romántica de Prime Video. Basada en la novela 'Relationship golas', de Michael Todd, que se convirtió en un éxito de ventas del New York Times, estamos ante una película que bien podría ser un nuevo éxito para la plataforma, experta en cintas románticas como esta.

"Me vi reflejada en Leah, punto", contó Rowland para TheGrapeJuice. "Sentí que ese es un espacio en el que ella tiene todo el control, es la jefa y la showrunner. Y entonces, que le arrebaten esas riendas para ponerla a competir con otra persona, sobre todo con alguien con quien ya tiene un pasado, la hace sentirse un poco fuera de control y tú ves cómo poco a poco se va desmoronando. Tiene que encontrar de verdad su sitio en este nuevo terreno. Yo he estado en ese lugar: he tenido el control y he tenido que aprender a soltarlo".

Plataforma: Prime Video

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche

Sinopsis: Una alumna de instituto despierta cada día sin recuerdos del día anterior. Al empezar a salir con un compañero tímido, su historia de amor se renueva con cada amanecer.

La producción está dirigida por Kim Hye Young y se basa en la novela homónima del autor japonés Ichijo Misaki. Su sinopsis bien nos puede recordar a ese clásico que es '50 primeras citas', con Adam Sandler y Drew Barrymore. Aquí, en este caso, Netflix vuelve a apostar por la ficción del país coreano para darnos una buena dosis de romanticismo de cara a San Valentín. Choo Young Woo y Shin Shi Ah son los protagonistas de este drama de amor que hará las delicias de los fans de los k-dramas. De hecho, sorprende que sea una película y no una serie.

Plataforma: Netflix

La reina del ajedrez

Sinopsis: La prodigio húngara del ajedrez Judit Polgár desafió al campeón Garry Kaspárov y a su controlador padre durante 15 años, rompiendo las barreras de género para hacerse hueco entre los grandes nombres de este juego.

La historia de la ajedrecista Judit Polgár es una de esas que merecen ser contadas. Llegó a ocupar el octavo puesto en la clasificación mundial (no en el femenino, sino en el general) y a derrotar a Kasparov, uno de los mejores jugadores de ajedrez de la historia. Rory Kennedy, creadora del documental, repasa la vida de Polgár para explicarnos su gran fenómeno. Seguimos a la joven desde sus primeros años de niña prodigio hasta su llegada a la élite mundial, convirtiéndose a sus 15 años en la persona más joven en conseguir el título de maestra mundial. Imágenes de archivo poco conocidas, entrevistas personales y material inédito son los hilos que entretejen este tapiz, mostrando lo difícil que lo tuvo, enfrentándose a un deporte repleto de hombres.

"Tuvimos suerte, porque mis padres no nos limitaron nunca. Recibí el mensaje de que podía ser tan buena como cualquier niño . Crecí con esa idea y es lo que transmito a mis hijos. Todavía hoy, cuando un entrenador se topa con una niña con talento, le dice que puede ser campeona mundial femenina. Si es un chico, le cuenta que será como Magnus Carlsen . Es como decirle a una chica que puede conseguir un doctorado y animar al chico a conseguir el Nobel", contó Judit Polgár en una entrevista para el ABC.

Plataforma: Netflix

Un simple accidente

Sinopsis: Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual con Eghbal, quien le recuerda a su sádico carcelero. Alarmado, Vahid reúne a sus antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad de Eghbal. Pero... ¿Qué harán si resulta ser él?

El prestigioso director iraní Jafar Panahi, encarcelado y censurado en múltiples ocasiones, regresa al panorama cinematográfico con su última película, una de las favoritas en la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, se trata de una película que reflexiona sobre la violencia y el peligroso ciclo que siempre se inicia alrededor de está. Panahi, su director, es uno de los pocos realizadores que ha conquistado los tres máximos galardones de los festivales de cine: La Palma de Oro en Cannes, el León de Oro en Venecia ('El círculo') y el Oso de Oro en Berlín ('Taxi Teherán').

Panahi ya ha cumplido dos condenas por su cine. De hecho, la premiere de 'Un simple accidente' fue la primera vez en 15 años que el director iraní pudo asistir a una proyección pública de una de sus propias películas. A pesar de todo, el director está convencido de que su cine no sería el mismo sin estas experiencias. 'Un simple accidente' sale directamente de su segundo arresto. "La idea inicial surgió rápidamente: me pregunté qué pasaría si una de las personas que había conocido en prisión fuera liberada y se encontrara cara a cara con alguien que lo había torturado y humillado. Me di cuenta de que lo más importante era la autenticidadde las historias sobre la vida en prisión y las distintas formas de contarlas", contó para Filmin.

Plataforma: Movistar Plus+ / Filmin

Destino final: lazos de sangre

Sinopsis: Acosada por una violenta pesadilla recurrente, la estudiante universitaria Stefanie se dirige a casa para localizar a la única persona que podría ser capaz de romper el ciclo y salvar a su familia de la espeluznante muerte que inevitablemente les espera a todos.

El año 2025 fue muy interesante para el cine de terror, con propuestas tan variopintas como 'Good boy', (que podemos ver en Filmin) o 'Sinners', que ha roto recientemente el récord de nominaciones en los Oscar. O la nueva entrega de la saga 'Destino final'. Nadie daba mucho por ella. Parecía ser una saga ya caduca, ya demasiado exprimida. Pero llegó 'Lazos de sangre' para darle la vuelta a la tortilla, proponiéndonos una trama totalmente novedosa dentro de la historia de la saga, manteniéndose fresca y, sobre todo, ese punto de originalidad tan propio de las entregas anteriores. Se nota que Jon Watts, director de la última trilogía de 'Spider-Man' para Marvel, es uno de los involucrados en la historia de la película.

Plataforma: Movistar Plus+

La ley de Jenny Pen

Sinopsis: El juez Stefan Mortensen, arrogante y ahora parcialmente paralizado tras un derrame cerebral, es internado en una residencia de ancianos que desprecia. Allí conoce a Dave Crealy, un perturbado que somete a los demás a un juego sádico llamado "La Ley de Jenny Pen". Cuando una residente aparece muerta y el personal ignora sus advertencias, Mortensen decide enfrentarse a Crealy con la ayuda de su compañero de habitación, el ex-deportista Tony Garfield. Juntos intentan acabar con ese reinado del terror.

Stephen King dijo que había sido su película favorita de terror del año, pero quizá el maestro no viera tantas. Sí, 'La ley de Jenny Pen' tiene ideas buenas y momentos verdaderamente perturbadores. Y punto extra por usar por primera vez a dos ancianos como protagonistas de una cinta de terror. Gracias a los actores, John Lithgow y Geoffrey Rush, la película se salva de la mediocridad. Porque está repleta de agujeros de guión que van creciendo según avanza el metraje. De todos modos, la atmósfera y las interpretaciones son el punto más importante de esta cinta. "Muchas veces, así es como empiezan los actores: haciendo una película de terror de bajo presupuesto", confesó Lithgow para la CBS. "¡Y ahí es donde hemos terminado nosotros", replicó Geoffrey Rush en la misma entrevista.

Plataforma: Movistar Plus+

El show de los Muppets

Sinopsis: Siguiendo la tradición de su clásico programa de variedades, los emblemáticos personajes de los Muppets regresan a la televisión por primera vez en más de cuatro décadas con música nueva, sketches cómicos y mucho caos entre bastidores, mientras se vuelven a presentar tanto a sus fans de toda la vida como a una nueva generación de espectadores.

'Los Teleñecos' o, como se llaman ahora en este mundo globalizado, 'Los Muppets', regresan gracias a Disney en un especial que nos recuerda a su programa 'Muppets Tonight', un clásico de los 90, que llegó a llevar a artistas de la talla de Prince, Andie McDowell o Pierce Brosnan. Ahora, ¿quién mejor que Sabrina Carpenter para iniciar esta nueva era? Acompañada de Seth Rogen y Maya Rudolph, los Teleñecos regresan haciendo lo que mejor saben hacer: reírse de todo y de todos. Siempre con ese humor blanco que les caracteriza, pero a veces estando en el límite de lo políticamente correcto. Recuerda a la incorporación de Katy Perry en ese especial de 'Los Simpson' hace ya casi diez años. Divertido e hilarante por momentos, ojalá el comienzo de una revitalización de la franquicia.

Plataforma: Disney Plus

Ella McCay

Sinopsis: Una joven política idealista hace malabarismos con sus problemas familiares y su estresante vida laboral mientras se prepara para ocupar nada menos que el puesto de gobernadora de su Estado, ocupando el puesto de su mentor.

James L. Brooks, director de 'Mejor... imposible', o uno de los guionistas principales de 'Los Simpson', regresa al mundo de la dirección con 'Ella McCay', una comedia bastante inofensiva sobre el mundo de la política estadounidense. Protagonizada por Emma MacKey y Jamie Lee Curtis, nos encontramos ante una película rara en la actualidad. Porque tiene ese aroma de mediados de los 90, esas historias con un presupuesto más modesto, pero que cautivaban al público y se convertían en auténticas películas de culto. Ahora solo encuentran salida en streaming, y se olvidan al poco tiempo. Pero 'Ella McCay' es diferente, porque funciona bien, es divertida, y te hace acabar con una sonrisa dibujada en la cara.

"Me da reparo hablar demasiado de la parte política, porque sé que en realidad no es una película política", comentó MacKey para la revista Time. "Al principio yo la interpreté así, pero eso es más bien el telón de fondo"

Plataforma: Disney Plus

La investigación sobre Lucy Letby

Sinopsis: Grabaciones inéditas y testimonios inauditos en primera persona desnudan el polémico y desgarrador caso de Lucy Letby, una enfermera de neonatos condenada por varios infanticidios.

Netflix es la plataforma reina de los true crime, y eso es indiscutible. Les tiene el pulso tomado, y cada uno nuevo que llega a su catálogo, suele convertirse en lo más visto a la semana de su estreno. No es de extrañar que 'La investigación sobre Lucy Letby' se haya colocado en lo más alto del ranking en más de 25 países, destronando a 'El botín', la película de Ben Affleck y Matt Damon. Este true-crime aborda el caso real de la enfermera inglesa Lucy Letby, condenada por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete entre 2015 y 2016, en el Hospital Countess de Chester.

En 2025 surgieron indicios de que realmente podría no haber matado a ningún bebé. Y es precisamente esa incógnita la que se toma de punto de partida para relatar una historia macabra y surrealista.

Plataforma: Netflix