Globos de Oro 2026: Dónde se pueden ver todas las películas y series ganadoras gratis por televisión

Un año más volvemos a asistir a una nueva ceremonia de los Globos de Oro. En este caso, la edición número número 83, que se dice pronto. Aunque su prestigio ha ido decayendo con el devenir de los años, parece que están recuperando un poco el lustre de antaño una vez pasó la crisis del COVID. Este año, aunque no era muy potente en cuanto a películas y series nominadas, tenía varios momentos que todos estábamos deseando ver. ¿Se llevaría por fin el Globo de Oro Timothée Chalamet, uno de los mejores actores de su generación? ¿Y Ariana Grande, por fin ganaría gracias a su Glinda de 'Wicked'? ¿'Sirat', la apuesta española, se alzaría con el premio a Mejor Película Internacional? ¿Y qué pasa con 'Solo asesinatos en el edificio'? ¿Por fin se reconocería con un premio la labor de su trío protagonista?

La gala volvió a estar presentada por la monologuista y comediante estadounidense Nikki Glaser, pero le faltó la fuerza del año pasado. Sus chistes no fueron tan incisivos, salvo algo suelto, y todo quedó demasiado light. Si tuvo que recurrir por enésima vez a reírse de Leonardo DiCaprio por la edad de sus novias... Un chiste que ya se debería haber quedado en 2019. O, al menos, reciclarlo de otra forma. Entre unas elecciones musicales bastante extrañas y cuestionables (Stellan Skarsgard, ganador a Mejor Actor Secundario, subió a recoger el premio al ritmo del 'Yeah!' de Usher), y una Wanda Sykes que fue protagonista absoluta al recoger el premio a Mejor StandUp en nombre de Ricky Gervais ("Ricky querría agradecérselo a Dios y a la comunidad trans", dos de los temas más polémicos del cómico), la noche transcurrió sin sorpresas.

Es decir, ganaron los que sabíamos que iban a ganar. Quizá la mayor sorpresa de la gala fue la victoria de 'Hamnet' como Mejor Película de Drama, o que 'Los pecadores', una de las grandes favoritas, solo se llevara premios menores. También sorprendió la victoria de Rose Byrne, por encima de otras favoritas como Emma Stone por 'Bugonia'. Salvo eso, todo transcurrió según el guión establecido. En televisión, 'Adolescencia' arrasó (es fuerte que su protagonista adolescente ya esté a medio camino de conseguir el EGOT, es decir, Emmy, Globo de Oro, Oscar y Tony), Jean Smart (que se autodefinió al recoger su tercer premio por 'Hacks' como una "jodida avariciosa") volvió a casa una vez más con su galardón. Y 'The Studio' demostró por qué es una de las mejores series de comedia actual.

Series ganadoras de los Globos de Oro

Adolescencia

Sinopsis: El mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de clase. Los cargos contra su hijo les obliga a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre.

Premios: Mejor Miniserie, Mejor Actor Miniserie (Owen Cooper), Mejor Actor Secundario Miniserie (Stephen Graham), Mejor Actriz Secundaria Miniserie (Erin Doherty)

Plataforma: Netflix

The Pitt (Temporada 2)

Sinopsis: La vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh hacen malabarismos con las crisis personales, la política en el lugar de trabajo y la carga emocional de tratar a pacientes en estado crítico.

Premios: Mejor Serie Drama, Mejor Actor Serie Drama (Noah Wyle)

Plataforma: HBO MAX

The Studio

Sinopsis: Con el cine tradicional intentando mantenerse vivo y relevante, Matt y su equipo de ejecutivos de un estudio cinematográfico luchan contra sus propias inseguridades, artistas narcisistas y grandes capos corporativos, con la esquiva meta de hacer grandes películas y series. Vistiendo de traje para disfrazar una continua sensación de pánico, cada fiesta, visita al set, decisión de cásting, reunión de márketing y entrega de premios les presenta una oportunidad para conseguir el éxito automático o la catástrofe definitiva.

Premios: Mejor Serie Comedia, Mejor Actor Serie Comedia (Seth Rogen)

Plataforma: Apple TV

Hacks

Sinopsis: Explora el oscuro proceso de enseñanza y aprendizaje entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y Ava, una joven y resuelta escritora de 25 años.

Premios: Mejor Actriz Serie Comedia (Jean Smart)

Plataforma: HBO MAX

Pluribus

Sinopsis: La persona más desgraciada sobre la faz de la Tierra debe salvar la felicidad del mundo y la individualidad. Ambientada en un Albuquerque (Nuevo México) actual, la humanidad se enfrenta a un cambio abrupto que la aleja del mundo hasta ahora conocido.

Premios: Mejor Actriz Serie Drama (Rhea Seehorn)

Plataforma: Apple TV

Dying for sex

Sinopsis: Una mujer con diagnóstico de cáncer terminal que contó su historia en un podcast que presentaba junto a Nikki Boyer. Cuando a Molly le diagnostican cáncer de mama metastásico, decide dejar a su marido de 15 años y, por primera vez en su vida, empieza a explorar la amplitud y complejidad de sus deseos sexuales. Tiene mucho que hacer en el poco tiempo que le queda. No hay tiempo para escandalizarse ni para juzgar a nadie, así que le importa poco lo que piensen de su lista de cosas que hacer antes de morir.

Premios: Mejor Actriz Miniserie (Michelle Williams)

Plataforma: Disney Plus

Películas ganadoras de los Globos de Oro

Una batalla tras otra

Sinopsis: Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar...

Premios: Mejor Película Comedia o Musical, Mejor Actriz Secundaria (Teyana Taylor), Mejor Guión (Paul Thomas Anderson), Mejor Director (Paul Thomas Anderson)

Plataforma: HBO MAX

Hamnet

Sinopsis: Narra la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet. Una historia humana y desgarradora como telón de fondo para la creación de la obra de Shakespeare, Hamlet.

Premios: Mejor Película Drama, Mejor Actriz Drama (Jessie Buckley)

Plataforma: 23 de enero en cines

K-Pop: Demon Hunters

Sinopsis: Las superestrellas del pop coreano Rumi, Mira y Zoey forman parte de la banda de K-pop HUNTR/X de día, pero tienen una identidad secreta como cazadoras de demonios por la noche. Las famosas cantantes siempre intentan proteger a la humanidad y en especial a sus fans de una oscura amenaza sobrenatural y sus demonios usurpadores de almas. La última amenaza es una joven boyband rival llamada Saja Boys, formada por cinco demonios disfrazados con un motivo oculto.

Premios: Mejor Película Animación, Mejor Canción ('Golden')

Plataforma: Netflix

Valor sentimental

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.

Premios: Mejor Actor Secundario (Stellan Skarsgard)

Plataforma: 9 de enero en cines

Marty Supreme

Sinopsis: Biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, desde que empezó a jugar por apuestas en Manhattan hasta ganar 22 títulos importantes y convertirse en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años.

Premios: Mejor Actor Comedia o Musical (Timothée Chalamet)

Plataforma: 30 de enero en cines

El agente secreto

Sinopsis: En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte se ciernen sobre él.

Premios: Mejor Película Internacional, Mejor Actor Drama (Wagner Moura)

Plataforma: 20 de febrero en cines

Los pecadores

Sinopsis: Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas en Chicago, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo montando un club de blues, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

Premios: Mejor Banda Sonora (Ludwig Goransson), Mejor Éxito de Taquilla

Plataforma: HBO MAX / Movistar Plus+

Si pudiera, te daría una patada

Sinopsis: Con su vida literalmente derrumbándose a su alrededor, Linda intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hija, su marido ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta.

Premios: Mejor Actriz Comedia (Rose Byrne)

Plataforma: 16 de enero en cines