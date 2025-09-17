Iñaki López salta como un resorte al ver cómo ponen de vuelta y media a Javier Bardem en Reino Unido

Cristina Pardo e Iñaki López han salido en defensa de Javier Bardem en 'Más Vale Tarde' tras los ataques que está recibiendo por parte de ciertos medios internacionales. Todo después de que el actor español acudiera el pasado domingo a los Premios Emmy con una kufiya, el pañuelo palestino.

Esta acción del marido de Penélope Cruz ha sido muy criticado por el diario británico 'The Telegraph'. Junto a una fotografía de Javier Bardem luciendo el pañuelo, en el artículo del citado medio se puede leer lo siguiente: "La kufiya es un símbolo escalofriante de la peligrosa estupidez de Occidente". Además, considera que las ideas del actor sobre Israel y la situación de la Franja de Gaza "son equivocadas".

Según han explicado en el programa vespertino de La Sexta, el artículo también habla de la "peligrosa superficialidad" de Bardem, y critica su "inquina" hacia Israel. El diario señala que el pañuelo está asociado a Yasir Arafat y "la asesina resistencia de Palestina". El periodista Christian Calcerrada ha explicado que "sobre Javier Bardem, le llaman 'rico y famoso' y 'que poco tiene que perder de su payaserío', que ha mostrado su ignorancia y que su problema es la ceguera moral que tiene".

Iñaki López defiende a Javier Bardem de los ataques recibidos

Tras escuchar semejantes ataques a nuestro actor más internacional, Iñaki López ha sido incapaz de morderse la lengua. "Llama mucho la atención estas opiniones tan poco reposadas e iracundas llamando estúpido a alguien únicamente por estar de acuerdo en que no hay que masacrar a un pueblo y calificar ese pañuelo palestino como una prenda terrorista", critica el presentador de 'Más Vale Tarde'.

Iñaki López finalizaba lanzando una reflexión: "Me parece que un periódico debería de basarse en cosas más sesudas antes de insultar". Por su parte, Cristina Pardo también ha mostrado su apoyo a Javier Bardem: "Siempre he defendido que los rostros populares que opinan de algo, aunque sea de algo con lo que no estás de acuerdo, que no merece la pena arrancarles la piel a tiras porque, sino al final vamos a vivir en un país en el que nadie quiera opinar de nada".

"Yo comprendo que se pueda discrepar, pero al final despellejar a alguien porque haga una opinión en público que no coincide con lo que opinas tú, si le despellejas al final en este país no opinará nunca nadie", ha añadido la presentadora. Por último tomaba la palabra Ramoncín, también muy crítico con estos ataques al actor español: "Existe una censura que es la ausencia de difusión. Hay gente que decide no difundir a determinados artistas, determinados libros, determinadas películas por lo que pienses y por lo que digas. Eso es así". Algo que Iñaki López ha tildado de "lamentable".