Gonzalo Miró lanza este dardo en RTVE ante lo que muchos captaron de Javier Bardem en los Oscar 2026

Javier Bardem se convirtió este domingo en uno de los indiscutibles protagonistas de los Premios Oscar 2026 a raíz de su implacable discurso contra la guerra apoyando la liberación de Palestina. Inevitablemente, su discurso ha ocupado un hueco en la escaleta de 'Directo al grano' este lunes, y Gonzalo Miró no se ha cortado a la hora de opinar sobre el aplaudido gesto del actor.

"Ojo, que si en España no hay premio, sacamos el orgullo y los principios. Nos agarramos al esmoquin de un Javier Bardem pletórico, que con un estilo impecable rescató su pin de 'No a la guerra' de hace dos décadas -ya que también lo llevó cuando la guerra ilegal en Irak", ha comenzado subrayando Marta Flich, señalando el guiño que el marido de Penelope Cruz llevó en su traje durante la ceremonia.

Gonzalo Miró se deshace en aplausos ante el discurso de Javier Bardem: "Se puede ser elegante mientras das un repasito a la geopolítica mundial"

Una introducción que Gonzalo Miró no ha desperdiciado para lanzar un inesperado dardo. "Fue la réplica perfecta a las palabras de Macarena Gómez en los Goya, donde dijo que una gala de cine no es un lugar para hablar de la guerra", ha recordado el presentador de La 1, echando por tierra las polémicas palabras de la actriz de 'La que se avecina' sobre si los actores deberían pronunciarse o no durante las galas de premios en materia política u otras causas no relacionadas con el cine.

"El actor español demostró anoche que en una solapa caben perfectamente el lujo de Hollywood y la conciencia política. Al final, Bardem nos enseñó que se puede ser elegante mientras le das un repasito a la geopolítica mundial", ha aplaudido entonces el compañero de Marta Flich, destacando el compromiso histórico del actor con la paz y su firme condena del genocidio en Palestina.

"El cine hay que celebrarlo evidentemente, da de comer a muchísima gente, pero también hay que aprovechar este altavoz para hablar de las cosas que están creando tanto dolor en el mundo, esta guerra es ilegal. Matando gente inocente basados en mentiras. Por supuesto, hablar de Palestina, Palestina libre", sentenció el actor durante su paso por la gala de los Oscar este domingo.

Unas palabras que Marta Flich y Gonzalo Miró han suscrito desde el magacín de La 1. "Quien tenga voz que la use", subrayaba la presentadora a modo de aplauso. "Algún premiado más lo hizo y creo que aporta más decir algo que no decir nada", sentenciaba de nuevo el comunicador, arremetiendo contra quiénes prefieren mirar hacia otro lado y no usar su altavoz en espacios de gran atención mediática como la gala más importante del cine.

Carlota Corredera y Rosa Villacastín también aplauden el gesto de Javier Bardem en los Oscar

Después era Carlota Corredera la que se pronunciaba sobre el gesto de Javier Bardem en plena gala de los Oscar. "El cine no puede vivir al margen de los derechos humanos. Yo cuando vi esas imágenes en la alfombra roja pensaba que no le iban a dejar pasar a presentar el Oscar a Mejor película internacional con el no a la guerra de 2003 porque además el público que había en los Goya no es el mismo. El poder que tiene evidentemente el cine, creo que el público era mucho más complicado y Javier Bardem se jugaba mucho más que lo que se jugaba en el 2003 en los Goya y desde luego es un orgullo que lo haya hecho porque además es el único que lo hizo, pero tuvo bastante apoyo", comentaba la colaboradora.

🎬Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) sobre el 'No a la guerra' de Javier Bardem:



💥"El cine no puede vivir al margen de los derechos humanos. Javier Bardem se jugaba mucho más ayer de lo que se jugaba en el 2003 en los Goya, es un orgullo que lo haya hecho y es el único que lo… pic.twitter.com/RM0ZKWDiFp — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) March 16, 2026

Rosa Villacastín, histórica periodista de TVE, también se ha sumado a la lluvia de elogios que ha recibido el actor en estas últimas horas. "Viva la madre que te parió. Por tu compromiso con los que sufren, con los débiles, con Palestina y en contra de la guerra. Qué gran actor, que gran persona, que orgullo de que estés en el lado correcto de la historia", ha escrito la comunicadora en su perfil de X.