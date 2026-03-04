Isabel Durán dice que Sánchez se "parece a Franco" y Gonzalo Miró debe censurar su alegato en RTVE

Raro es el día que está Isabel Durán en el plató de 'Directo al grano' y no termina con un enfrentamiento con algún compañero. Este miércoles ha sido Gonzalo Miró el que ha vivido un tenso rifirrafe con la periodista al tratar de comparar a Pedro Sánchez con Franco por su enfrentamiento con Donald Trump.

"La actitud de Sánchez, que cada vez se parece más a Franco", empezaba diciendo Isabel Durán tras recoger la última hora del enfrentamiento entre el presidente de EEUU y nuestro país después de la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a ceder las bases aéreas de Morón y Rota a las tropas estadounidenses en su guerra con Irán.

Unas palabras que provocaban que Gonzalo Miró no pudiera contenerse la risa. "Madre mía", reaccionaba también Marta Flich. "Franco prohibió también a EEUU utilizar las bases de Rota y de Morón, exactamente lo mismo que ha hecho Sánchez", exponía Isabel Durán. "Franco era un dictador ehh", le recordaba Gonzalo a su colaboradora.

Mientras, Marta Flich trataba de recordar que lo de las bases aéreas de Morón y Rota viene de un acuerdo entre Ronald Reagan y Felipe González. Pero Isabel Durán se quejaba porque no le dejaban hablar. "¿Oye puedo hablar?", cuestionaba la colaboradora. "Es que cuando dices esas salvajadas alguien tiene que pararlo Isabel, tú no puedes venir aquí y soltar que Sánchez cada vez se parece más a Franco", le replicaba Gonzalo Miró.

"¿Basado en qué?", se preguntaba el presentador. "Tú lo que no tienes derecho es a no dejarme hablar porque en esta televisión", le soltaba Isabel Durán. "No, tú vienes aquí y dices lo que te de la gana, otra cosa es que no te podamos replicar", le espetaba Gonzalo muy indignado. "¿Me dejas acabar? Pues déjame acabar", insistía Isabel Durán.

Tras ello, Isabel Durán defendía que "Sánchez se dirige a la nación sin pasar por el Congreso de los Diputados. Él se cree el presidente o quién sea fuera de una democracia parlamentaria. Lo primero es ir al parlamento. Esto lo hace Sánchez por una clave interna electoral, adelanto electoral", trataba de defender. "Pero si es que con Franco no había elecciones", le contradecía Gonzalo Miró.

"Venga en que más se parece Sánchez a Franco, quédate a gusto va", le seguía diciendo Gonzalo a su colaboradora. "Las dos cosas que te he dicho son las que las clava", aseveraba Durán. "Lo de las bases militares que nada tiene que ver con lo que está pasando ahora pero bueno", le replicaba el presentador. "Ahora voy a lo que quiero decir sobre Sánchez en ese momento que no tiene el paralelismo con Franco pero que es muy grave porque él no está defendiendo los intereses de España, su no a la guerra es para llegar a la polarización total, nos va a subir todo y nos deja solos en el mundo", sentenciaba la periodista.

Tras ello, Isabel Durán seguía con el turno de la palabra y sacaba la televisión de Pablo Iglesias y su relación con Irán. "¿Pero de qué estás hablando?", le cortaba Marta Flich sin dejarla terminar por las barbaridades que estaba soltando. "Es imposible", soltaba Gonzalo Miró por lo bajo. Y finalmente, tanto Marta Flich como Carlota Corredera pedían no engañar a la gente al decir que por culpa de Pedro Sánchez va a subir toda la cesta de la compra y la gasolina.