Marta Flich tiene que frenar la intervención de Isabel Durán en TVE: "¿Pero qué barbaridad es esa?"

Este jueves, Alberto Núñez Feijóo ha encendido la mecha al defender que el rey emérito debe volver a España para pasar aquí sus últimos años de vida tras la desclasificación de los archivos del 23-F. Un asunto sobre el que Marta Flich les preguntaba a sus colaboradores y que provocaba un tenso momento con Isabel Durán.

"¿Esta desclasificación de los archivos del 23-F provocará la gran reconciliación que pedía el emérito? Alberto Núñez Feijóo acaba de mover ficha en sus redes sociales sobre la vuelta a España de Juan Carlos I", exponía la presentadora de 'Directo al grano'.

A lo que Gonzalo Miró apostillaba que "el líder del PP no ha querido dejar pasar el momento histórico para reclamar la presencia del emérito en España" antes de leer el mensaje de Feijóo pidiendo la vuelta de Juan Carlos I en su cuenta de "X". "Pero Isabel, el rey viene normalmente a España", recordaba Marta Flich dando paso a su tertuliana.

E Isabel Durán defendía que "yo coincido con esto, ¿por qué no puede venir el rey a terminar su última etapa en España?". "Estamos viendo que se suelta a Txeroki, asesino de mucha gente", trataba de exponer la colaboradora. "Pero dejando a ETA al margen", le pedía Marta Flich. "No, no dejando no. Es que se suelta a terroristas en esta democracia y luego... ¿Es más grave lo que ha cometido el rey?", insistía la periodista.

"Pero que puede venir cuando quiera y Froilán", le replicaba Ramón Espinar. "Todos los que tenéis esta reacción os calláis cuando se suelta a Txeroki", volvía a decir la tertuliana. "Pero es que yo te pregunto por el rey", recordaba la presentadora.

"Es que no estamos hablando de Txeroki, estamos hablando del rey de si puede venir o no", volvía a repetirle Marta Flich para que no derivara el debate a otros derroteros. "Es que el rey huyó de España porque no quería que se le juzgase como un criminal financiero", le contestaba por su lado Alejandra Martínez. "Y ahora soltamos terroristas pero nos parece mal que venga el rey", seguía defendiendo Isabel Durán.

Marta Flich interrumpe 'Directo al grano': "Ese no es el debate"

Marta Flich tiene que frenar el debate de 'Directo al grano'

Tras ello, Alejandra Martínez se preguntaba si tan pocos argumentos tenían algunos como su compañera de 'Directo al grano' para sacar a ETA hasta cuando no pinta nada. "Pero vamos a ver. Es que ese no es el debate, que dejéis a ETA que ya no está. ¿Qué si el rey tiene que venir o no venir?", solicitaba Marta Flich cansada de que se hablara de algo que nada tenía que ver.

"Pues díselo a Txeroki y a la consejera del gobierno vasco que lo ha sacado", le espetaba Isabel Durán. "A Txeroki no le tengo aquí para preguntarle", le contestaba Marta Flich. "Es un poco como esa pedagogía tóxica de los años 90 cuando no decía que no me quiero comer las espinacas y te decían con el hambre que hay en el mundo pues esto es lo mismo. Oye que el rey tiene que volver a España pero es que hay etarras. Ya sabemos que hay etarras", exponía Ramón Espinar.

"Es que os encanta que estén sueltos", soltaba Isabel Durán. "Oye, ¿pero qué barbaridad es esa?", terminaba diciendo Marta Flich sin dar crédito a lo que estaba escuchando a su compañera antes de que Ramón Espinar tachara de tramposo el discurso de la periodista y pidiera volver al tema que preguntaba la dirección del programa.